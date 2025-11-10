『属人化をやめるなら、SaaS型ERPが最適な理由』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/alsi-20251128/M1D



■ 持続的な競争力を築くには

製造業を取り巻く環境は、グローバル化や人材不足、サプライチェーンの不確実性などにより、かつてないスピードで変化しています。また、顧客ニーズの多様化により多品種少量生産や短納期対応が増える中、生産現場の計画・調達・在庫管理などの業務はますます複雑化しています。





このような中で企業が持続的な競争力を確保するには、現場任せの属人的な運用から脱却し、変化に強く柔軟な経営基盤を整えることが不可欠です。■ 属人化の積み重ねが全社最適を阻むしかしながら、特に日本の製造業では、システムの全社最適化や標準化の改善にはなかなか進まないのが実情です。多くの製造業では、長い歴史の中で現場主導のボトムアップ改善を積み重ね、独自の仕組みを作り上げてきた経緯があります。現場発の改善によって高い品質や生産性を維持してきた一方で、現場や拠点ごとに異なるやり方やルールが積み重なり、全社的な標準化を難しくしてきました。そのため、属人化の是正を目的に標準化やシステム刷新を進めても、現場対応のための調整やカスタマイズが増え、結果として標準化が形骸化し、運用負荷や属人化が再発してしまう。そのたびに改修や個別調整が発生し、いつの間にか「システムが現場に縛られている」――といったこともあるのではないでしょうか。■ SaaS型ERPで属人化をやめる本セミナーでは、製造業向け SaaS型ERP『UM SaaS Cloud』を通じて、このような属人化をやめ、標準化と変化対応力を両立する経営基盤の構築方法について詳しく解説します。『UM SaaS Cloud』は、“Fit to Standard”の思想を体現したオールクラウド型ERPです。一般的なオンプレミス型ERPやカスタマイズ前提のクラウドERPとは異なり、個別開発に頼ることなく、組立製造業に最適化された標準プロセスを基盤に、生産管理を中心とした販売・購買・在庫・会計を一元的に統合します。さらに、ノーコード設定機能により、標準化を維持しながらスピーディに変化へ対応できる柔軟性を備えています。これにより、現場の属人化や複雑化した業務を解消し、標準化と柔軟性を両立した“変化に強い経営基盤”の実現が可能となります。■ こんな方におすすめ・属人化や担当者依存が進み、標準化と見える化を進めたい方・基幹システム刷新を機に、現場起点から全社最適への転換を目指したい方・Fit to Standardの導入を検討しているが、現場定着や運用の柔軟性に課題を感じている方・Excel運用や個別開発から脱却し、変化に強い生産管理基盤を構築したい方■主催・共催アルプス システム インテグレーション株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/alsi-20251128/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]