『【製造業向け】採用・営業で自社の魅力を効果的に伝えられていますか？』というテーマのウェビナーを開催

■採用～営業・教育まで発信活動に限界を感じる企業の増加

製造業において「自社の魅力を伝える活動」に苦戦するケースはよく見受けられます。採用の場合、オンライン化の波によりこれまで「現場で見せて伝えてきた」企業の強みや魅力を発信する前に知名度や待遇などの表面的な情報で判断されてしまったり、営業の場合は展示会などでは物理的な制約から実物のイメージを伝えることが難しいこともあります。こうした中で、「オンライン上で自社の魅力を十分に届け切る」を模索する企業が増えています。





■リアルな現場の魅力をオンラインで十分に伝えられない発信手段の制約多くの製造業が抱える課題は、「現場を見てもらえれば伝わる」もののその機会を十分に提供できないという点です。従来のオンラインの手法では写真や動画などの限られた情報フォーマットで訴求する必要があったため、競合他社と施策がコモディティ化し差別化を図ることができていませんでした。■メタバースを活用した新たな伝達手段と、導入企業の実践成果を紹介本セミナーでは、Webブラウザで利用できる法人向けメタバースを活用し、製造業の様々な領域に共通する「自社の魅力を伝えきれない」という課題の解決方法を解説します。アプリ不要・URLひとつでアクセスできるため、ITリテラシーに左右されず誰でも簡単に利用可能です。実際の導入企業では、採用説明・工場見学・営業プレゼン・展示会・社内イベントなど、さまざまな用途で活用され、人的コストを抑えながら「伝える活動の質」を大きく向上させています。本セミナーでは、その具体的なユースケースと成果を実際の利用者の声とともにご紹介します。■主催・共催兼松コミュニケーションズ株式会社株式会社Urth■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

