船井総研ロジ株式会社、「株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング」へ社名変更

船井総研ロジ株式会社

船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行）は、2026年1月1日付で「株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング」へ社名を変更することをお知らせいたします。

今回の社名変更は、次期中期経営計画の始動に合わせ、当社のコンサルティング領域を従来の「物流・ロジスティクス」から「サプライチェーン全体」へと拡大し、お客様の課題解決と当社の持続的成長（グロース）を実現する戦略の一環です。

近年、パンデミックや地域紛争、国際貿易構造の変化、原材料費の高騰、そして SDGs への対応など、企業を取り巻く事業環境は複雑性を増し、サプライチェーンの再編ニーズが急速に高まっています。

このような状況下で、お客様から求められるコンサルティングは、従来の主領域であった「販売物流」の最適化に留まらず、「調達から生産、販売に至るまで」のサプライチェーン全体の変革へと高度化・広範化しています。また、AI やデジタル技術の進化は、サプライチェーン全体の可視化・統制の精度を飛躍的に向上させており、これを活用した抜本的な改革が求められています。

環境変化に対応し、お客様の持続的な成長に貢献するためには、従来の「物流（ロジスティクス）」の枠を超え、より川上から川下までを俯瞰した「サプライチェーン全体」のコンサルティングが不可欠であると判断いたしました。

当社はこの社名変更を第二の創業と位置づけ、調達から販売までのサプライチェーン全体を対象としたコンサルティングサービスを一層強化し、お客様の企業価値向上に貢献してまいります。

■ 新会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59144/table/1135_1_8e4f8cdbcdee5edabe2d3c16fafd8ffc.jpg?v=202511110427 ]

■ 船井総研ロジ株式会社について

物流・ロジスティクス領域において、戦略・戦術の策定から実行までを一貫してサポートする日本最大級の総合物流コンサルティング会社。荷主企業・物流企業双方への豊富なコンサルティング実績をもとに、本質レベルでお客様の課題を解決する実行型コンサルティングを行う。物流に特化したコンサルティング・コミュニティ・ネットワーク・データベースを4軸に、お客様が必要とする「ロジスティクスソリューション」をワンストップで提供している。

■ 船井総研ロジ オフィシャルサイト

https://www.f-logi.com/