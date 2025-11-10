AI検索に対応する「Digital Lead（デジタルリード）」の新サービス『AI検索対策パック』の提供開始

NTTタウンページ株式会社

NTTタウンページ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：村田和也）は、2025年11月10日（月）より、AI検索に対応した「Digital Lead」の新サービス「AI検索対策パック」の提供を開始します。

１. 背景と目的

NTTタウンページは、2019年よりホームページ制作・運用サービス「Digital Lead」を通じて、中堅・中小企業の事業者さまに対し、集客支援を行ってまいりました。

近年、ChatGPTやGemini※1などのAI技術が急速に普及し、ユーザーの検索行動にも大きな変化が見られます。従来のキーワードによる検索から、自然な言葉で質問する「対話型検索」や、AIによる情報の要約提示へと進化が進んでいます。

2024年度の調査では、日本国内において「AIサービスを利用したことがある」と回答した割合が約27％※2に達しており、さらに2025年9月には「Google AIモード」※3が日本市場において正式に提供開始されるなど、AI検索の活用は今後ますます加速することが予測されます。

このような変化に対応するためには、企業が発信する情報もAIに認識されやすい形に整える必要があります。NTTタウンページは、これまで培ってきたWeb制作・運用のノウハウを活かし、AI検索に最適化された情報発信をワンストップで支援する新たなサービスパック「AI検索対策パック」を提供し、事業者さまのデジタル集客力の向上を力強くサポートしてまいります。

（参考）AI検索によって想定される変化

２．サービス概要

※（株）情報通信総合研究所による「AI検索に関するトレンド調査（2025年10月）」結果より抜粋

（1）サービスの主な特長

１. AI検索の「質問内容」を分析し、ユーザーニーズに即したコンテンツ制作を支援

AI検索による質問の内容・自社サイトで引用されたかを把握・分析し、検索内容に沿った情報を公式ホームページやGBPに的確に反映し、ユーザーの関心に応えるコンテンツ制作を支援致します。

例：「虫歯が出来たので、土曜日に車で行ける病院を教えて？」という検索に対し、該当する診療内容や情報を公式ホームページに追加するなどの対応が可能です。

２. AIが情報を正確に理解・引用しやすいサイト構造等の技術的なAI対策を実施

公式ホームページにおいて、FAQ形式や構造化データ（Schema.org）など、AIクローラーが情報を正しく認識できるようにシステム対策を実施します。

※Wix社とのパートナーシップを通して、最新のAI検索技術やプロトコルに対して迅速な対応を実施します。

３. 長年の電話帳事業で培ったNAPデータを活用し、AIに信頼される情報源を確立

AIが重視する「名称・住所・電話番号（NAP）」の統一を、公式ホームページ・Googleビジネスプロフィール・ポータルサイト間で一貫して管理。

※NTTタウンページの信頼性あるデータベースを活用することで、情報の正確性と整合性を担保し、AI検索での引用率向上に貢献します。

【商品概要・提供価格等】

３．ご利用が想定される事業者さま

公式ホームページの新規開設・リニューアルを検討されている事業主さま、AI検索対策を検討されている事業者さま

・エントリーパック／スタンダードパック

必要なAI検索対策を網羅したい事業者さま

・プロフェッショナルパック

オリジナル性を重視し、コンテンツを充実させたい事業者さま

４．販売開始日

2025 年11月10 日（月）

５．本件に関するお問い合わせ先

【サービスに関するお問い合わせ先】

NTTタウンページ株式会社 デジタルマーケティング本部

サービス開発部 デジタルリード部門 サービス企画担当 03-6275-6798

■「Digital Lead(デジタルリード)」についてのホームページはこちらをご覧ください。

https://www.ntttp-dlead.com/services/homepage-sakusei-service/homepage-sakusei.html

※1「ChatGPT」は、OpenAI LLCが開発・提供する人工知能（AI）チャットサービスです。「ChatGPT」および関連する名称・ロゴは、OpenAIの商標または登録商標です。

「Gemini」は、Google LLCが開発・提供するAIモデルおよび関連サービスの名称です。「Gemini」および関連するロゴ・名称は、Google LLCの商標または登録商標です。

※2 出典：総務省『令和7年版 情報通信白書』

※3「Google AI」は、Google LLCが開発・提供する人工知能（AI）技術および関連サービスの総称です。「Google」および「Google AI」ならびに関連するロゴ・名称は、Google LLCの商標または登録商標です。

※4「GBP（Google Business Profile）」は、Google LLCが提供するビジネス情報管理サービスです。「Google」、「Google Business Profile」および関連するロゴ・名称は、Google LLCの商標または登録商標です。

※5「Digital Lead Powered by Wix」はNTTタウンページ株式会社とWix.com Ltd.の共同ブランドとして提供するデジタルマーケティングサービスの名称です。

※6「Digital Lead Powered by AndValue」はNTTタウンページ株式会社とアンドバリュー株式会社（https://andvalue.co.jp/）の共同ブランドとして提供するデジタルマーケティングサービスの名称です。

※7「Facebook」および「Instagram」は、Meta Platforms, Inc.が提供するSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）です。それぞれの名称およびロゴはMeta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。