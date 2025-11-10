12月17日(水)「セラミックグリーンシートの成形・製造プロセス技術　～前工程・後工程から特許出願事例まで～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「セラミックグリーンシート」の「製造プロセスと特許出願」について解説します。

セラミックグリーンシートは、積層セラミック部品の性能左右する重要な中間材料です。

本講演では、講師が日立金属で培ったプロセス開発・量産化の経験をもとに、原料選定からスラリー調整、シート成形、積層・焼成までの各工程を体系的に解説します。さらに、プロセス改善や新製品開発に直結する特許出願の実例も紹介し、研究開発・生産技術の両面で役立つ実践的な知見を提供します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：セラミックグリーンシートの成形・製造プロセス技術 ～前工程・後工程から特許出願事例まで～

開催日時：2025年12月17日(水) 10:30-16:30

録画視聴：対象外

参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f0aa362-189d-608e-ba30-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

栗原光技術士事務所株式会社 代表取締役／(元)日立金属株式会社：栗原 光一郎 氏

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演のポイント】

講師自身の、新規セラミック積層部品のプロセス開発～量産化の経験に基づいた内容です。なるべく回り道をせず製品化・量産化のためのセラミックグリーンシート成形技術の基礎を学べます。さらに、プロセス開発における特許出願事例についても説明します。

【プログラム】

1. シート成形前工程

1.1 素原料紛混合

1.1.1 素原料紛の選定

1.1.2 ボールミル湿式混合

1.2 素原料スラリーの乾燥

1.3 仮焼

1.4 ボールミル湿式粉砕

1.5 分散

1.5.1 設備・条件

1.5.2 バインダー選定

1.5.3 可塑剤選定

1.6 脱泡（粘度調整）

---------------------------------

2. シート成形工程

2.1 バインダー量・可塑剤量適正化

2.2 シート密度・空隙率

2.3 スラリーの管理

2.4 シート成形機

2.4.1 ダム構造

2.4.2 スラリー液面制御

2.4.3 スラリー性状

2.4.4 乾燥ゾーン

2.4.5 キャリアフィルム

---------------------------------

3. シート成形後工程

3.1 ビアホール形成

3.2 内部配線印刷

3.2.1 導電ペーストの選定

3.2.2 耐シートアタック性

3.2.3 印刷スクリーンの仕様選定・管理

3.2.4 スキージの選定・管理

3.3 積層・圧着

3.3.1 積層位置合わせ手段

3.3.2 圧着条件

3.4 切断

3.5 焼成

3.5.1 温度プロファイル

3.6 端子電極形成

---------------------------------

4. 周辺技術

4.1 クリーン環境

4.1.1 クリーン度

4.1.2 温度・湿度

4.2 解析・評価技術

4.2.1 表面分析

4.2.1.1 SEM/EDX

4.2.1.2 EPMA

4.2.2 マイクロフォーカスX線透視装置

4.2.3 超音波探傷/超音波イメージング装置

---------------------------------

5. 特許出願の推進

5.1 利用関係

5.2 「製造方法」の出願例

5.3 「もの」の出願例

5.4 「製造設備」の出願例

---------------------------------

6. まとめ （備考 主な設備メーカ、サプライヤー）

【質疑応答】

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上