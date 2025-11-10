12月17日(水)「セラミックグリーンシートの成形・製造プロセス技術　～前工程・後工程から特許出願事例まで～」Zoomセミナーを開講予定

　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「セラミックグリーンシート」の「製造プロセスと特許出願」について解説します。



　セラミックグリーンシートは、積層セラミック部品の性能左右する重要な中間材料です。


　本講演では、講師が日立金属で培ったプロセス開発・量産化の経験をもとに、原料選定からスラリー調整、シート成形、積層・焼成までの各工程を体系的に解説します。さらに、プロセス改善や新製品開発に直結する特許出願の実例も紹介し、研究開発・生産技術の両面で役立つ実践的な知見を提供します。



テーマ：セラミックグリーンシートの成形・製造プロセス技術 ～前工程・後工程から特許出願事例まで～


開催日時：2025年12月17日(水) 10:30-16:30


録画視聴：対象外


参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f0aa362-189d-608e-ba30-064fb9a95405


　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



栗原光技術士事務所株式会社　代表取締役／(元)日立金属株式会社：栗原　光一郎　氏



下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


──────────────────────────────


【講演のポイント】


　講師自身の、新規セラミック積層部品のプロセス開発～量産化の経験に基づいた内容です。なるべく回り道をせず製品化・量産化のためのセラミックグリーンシート成形技術の基礎を学べます。さらに、プロセス開発における特許出願事例についても説明します。



【プログラム】


1. シート成形前工程


　1.1　素原料紛混合


　　1.1.1 素原料紛の選定


　　1.1.2 ボールミル湿式混合


　1.2 素原料スラリーの乾燥


　1.3 仮焼


　1.4 ボールミル湿式粉砕


　1.5 分散


　　1.5.1 設備・条件


　　1.5.2 バインダー選定


　　1.5.3 可塑剤選定


　1.6 脱泡（粘度調整）



---------------------------------


2. シート成形工程


　2.1 バインダー量・可塑剤量適正化


　2.2 シート密度・空隙率


　2.3 スラリーの管理


　2.4 シート成形機


　　2.4.1 ダム構造


　　2.4.2 スラリー液面制御


　　2.4.3 スラリー性状


　　2.4.4 乾燥ゾーン


　　2.4.5 キャリアフィルム



---------------------------------


3. シート成形後工程


　3.1 ビアホール形成


　3.2 内部配線印刷


　　3.2.1 導電ペーストの選定


　　3.2.2 耐シートアタック性


　　3.2.3 印刷スクリーンの仕様選定・管理


　　3.2.4 スキージの選定・管理


　3.3 積層・圧着


　　3.3.1 積層位置合わせ手段


　　3.3.2 圧着条件


　3.4 切断


　3.5 焼成


　　3.5.1 温度プロファイル


　3.6 端子電極形成



---------------------------------


4. 周辺技術


　4.1 クリーン環境


　　4.1.1 クリーン度


　　4.1.2 温度・湿度


　4.2 解析・評価技術


　　4.2.1 表面分析


　　　4.2.1.1 SEM/EDX


　　　4.2.1.2 EPMA


　　4.2.2 マイクロフォーカスX線透視装置


　　4.2.3 超音波探傷/超音波イメージング装置



---------------------------------


5. 特許出願の推進


　5.1 利用関係


　5.2 「製造方法」の出願例


　5.3 「もの」の出願例


　5.4 「製造設備」の出願例



---------------------------------


6. まとめ （備考　主な設備メーカ、サプライヤー）


【質疑応答】




