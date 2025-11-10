【わずか1日で目標金額達成】音の新常識！文字ではなく、光で音がわかるメガネ「ONTELOPE Glass」。デフリンピックみるTechにて本格的体験型展示を開催！！

株式会社オンテロープ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zNxc1NYxT4M ]

プロボノ100人以上が参画するテクノロジースタートアップである、株式会社オンテロープ(https://ontelope.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田真吾(https://gs.dhw.ac.jp/faculty/visiting/shingo-sawada)）は、デイリーユースに完全対応した初のフラッグシップ製品となる音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」を、CCCグループが運営するクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて、2025年11月5日（水）よりプロジェクト支援の募集を開始(https://greenfunding.jp/lab/projects/9018)。わずか1日で目標金額を達成いたしました。各界から注目を浴びる人間拡張の道具として、より多くの方々に体験いただくべく、東京デフリンピック2025 期間中、国立オリンピック記念青少年総合センターで開催の「みるTech(https://miru-tech.jp/)」にて本格的体験展示を行い、プロジェクトの更なる飛躍を目指します。

▶ クラウドファンディング支援ページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9018(https://greenfunding.jp/lab/projects/9018)

▶ 東京デフリンピック2025みるTech：https://miru-tech.jp/(https://miru-tech.jp/)

●音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass」の新常識とは

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」は、これまでのスマートグラスとは一線を画す全く新しい、感覚拡張を体験できる、耳で聞く音を光として見るデイリーメガネです。

聞こえの課題に対して、これまでの社会は「音を文字に変換する」ことで理解や共有を試みてきました。

しかしその過程で、音がもつ非言語的な情報――音の強弱や高低、長さや響きの組み合わせによって生まれる、多くの意味的な情報が失われてしまいます。

やさしい音、強い音、張り詰めた音、

速く近づいてくる音、ゆっくり遠ざかっていく音、

心を落ち着かせる音、警戒を感じさせる音――



声や物音や自然音など、すべての音は、文字ではなく「音そのもの」によって、"世界の表情"や"言語・非言語情報"を伝えています。

そして社会や文化が育んできた意味や感情などを内包しています。

ONTELOPEは、人の脳が音を聞く仕組みのアルゴリズム化に成功。

ONTELOPE Glassは音を文字化せず、光で音そのものを感じる仕組みを再現した特許取得済みの技術を採用したメガネです。



脳が認知する音そのものの情報を、視覚的に感じ取れるようにすることで、

聞こえる・聞こえにくい・聞こえないという分断を越えて、

誰もが同じ聞こえの世界を共有できる現実を提供します。

ONTELOPE Glassで風鈴を楽しむONTELOPE Glassで危険音を知るONTELOPE Glassで大切な音を感じる

光の色は、低音域を赤、中音域を緑、高音域を青から紫のグラデーションで表現。これは、人間の聴覚が音の高さを“スペクトルとして認識する”仕組みと、光の物理的な波長構造を対応させた設計であり、脳や感覚にとって自然に理解できる配色です。

人は目で文字を追うと、意識の働きが文字に集中し、周囲の環境との関係性があいまいになりますが、ONTELOPE Glassは、最新の視聴覚研究に基づき、周辺視野を活用する設計を採用。いつも通りの景色を見ながら無意識的に音を目で感じることができます。

また、注意深く音楽を聴いたり、虫の声に耳を傾けるように、意識的に視覚から美しい音の色を楽しむこともできます。

●「ONTELOPE Glass」で音が見えると

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」

聴覚に障害のある方や聞こえにくい方が、家電の動作音やクラクションや街の環境音などの「必要な音」、人の呼びかけや笑い声などの「大切な音」を視覚的に認識できるだけでなく、健聴者もまた、日常の音や音楽を光として感じ取ることで、人間の感覚拡張という新しい可能性を体験し、これまでにない感覚的な気づきと、世界との新しい関わり方を得ることができます。

●「ONTELOPE Glass」はデイリーメガネとして使用可能

一般的なスマートグラスとは異なり、度付きレンズやサングラスレンズへの交換も可能。さらに、テンプル下部にあるスイッチを押すだけで、いつでも音を見る世界へアクセス。音を見たい時に見られて、音を見ない時には通常のメガネと全く同じように使用することができます。

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」

デザイン・装着感・機能性のすべてにおいて、日常生活に自然に溶け込むことを目指しました。

ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）は、聴こえる・聴こえにくいといった属性を問わず、同じ“音の存在”を共有できる感覚の共通言語を生み出し、あらゆる人に“音と世界の存在”をより深く感じ取っていただくための人間拡張型デバイスです。

●クラウドファンディング「GREEN FUNDING」 プロジェクト概要

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」クラウドファンディング中のGREEN FUNDING

○プロジェクト名

人間拡張の未来がここに。各界から注目の音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass」。

○URL

https://greenfunding.jp/lab/projects/9018(https://greenfunding.jp/lab/projects/9018)

○募集期間

～ 2025年12月31日 23時59分

●「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」展示・体験イベント情報

ONTELOPE Glassで音を見る体験のできる展示イベントを開催いたします。

東京デフリンピック2025「みるTech」東京デフリンピック2025「みるTech」

展示期間：2025年11月14日（金）～11月26日（水）(※14日はメディアデー)

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（デフリンピックスクエア）カルチャー棟

https://maps.app.goo.gl/3JavqcDybxPptpWU6

※本展示は、東京デフリンピック組織委員会よりエンブレム使用許可を受けています。

その他にもONTELOPE Glass展示イベントを以下の会場にて開催いたします。

SHIBUYA TSUTAYA

展示期間：2025年11月5日（水）～11月19日（水）

（※現在展示のみとなっております。）

場所：『SHIBUYA TSUTAYA』4階 SHARE LOUNGE内

https://maps.app.goo.gl/CfzRPsCtUk6mKBqm8

代官山 蔦屋書店

展示期間：2025年12月1日（月）～12月14日（日）

場所：『代官山 蔦屋書店』 1号館 1階

https://maps.app.goo.gl/vZZuNVvzpSmuS1WWA

●「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」今後の展開

音を言葉ではなく光で感じることで、音が本来もつ非言語的な情報を共有できるという「ONTELOPE Glass」の特性を活かし、グローバル展開を基本とします。

聴覚支援・感覚拡張・音楽・アートなど多様な分野での応用を視野に入れ、実証実験やアーティストとのコラボレーションを予定しています。

ONTELOPEは、テクノロジーと人間性の融合をテーマに、誰もがゆたかに世界と響き合える社会を目指します。

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」の開発背景

本プロダクトは、ONTELOPE代表の澤田がデジタルハリウッド大学大学院在学中に技術の骨格を研鑽し、同大学院の成果発表会にてMVPを受賞したことをきっかけに誕生した「学発プロダクト」です。研究的探究からスタートし、テクノロジー・サイエンス・デザイン・インクルージョンの融合を体現する実践的プロジェクトとして発展しました。

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」にご協力いただいた企業

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」のLEDを設計いただいた株式会社朝日ラバー

「ONTELOPE Glass」のLEDは光学・ゴム複合技術の世界的メーカーである株式会社朝日ラバーの「ASA COLOR LED」をベースに、共同調整によって開発したONTELOPE専用設計。人の感覚に寄り添う自然で柔らかな光の表現を実現。“音の表情”をゆたかに伝えます。

デザインは、世界のデザイン賞（Red Dot Award 金賞、iF Design Award Best of the Best、Good Design Award など）を多数受賞している83Design株式会社(https://83design.jp/)が担当。

技術と美しさを両立した洗練されたフォルムで、誰もが自然に日常に取り入れられる「ウェアラブルとインクルージョン」を追求。

「ONTELOPE Glass」を開発した「ONTELOPE」について

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」のデザインをいただいた83Design株式会社音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ・グラス）」を開発した「ONTELOPE」

ONTELOPEは「人間拡張で、すべての人に新しい可能性を。」を理念に掲げるテクノロジースタートアップです。

聴覚支援と感覚拡張をテーマに、フラッグシップ製品である音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass」をはじめ、人の感覚と社会をつなぐ機器やサービスを開発しています。

100名を超える多様な専門家によるプロボノチームと共に、サイエンス・テクノロジー・アートを横断するプロジェクトを推進。

ブランドメッセージ「音の世界が拡がる」のもと、テクノロジーと人間の感性を融合させ、すべての人がゆたかに生きられる未来を探求しています。

ONTELOPE公式ホームページ https://ontelope.com/

ONTELOPE Glass 製品サイト https://ontelope.com/glass

ONTELOPE代表 澤田真吾（さわだしんご）株式会社オンテロープ代表 澤田真吾

サウンドエンジニア／デジタルハリウッド大学大学院 現実科学ラボ 特任助教。1981年生まれ。 バンド「トコロテンスライダー」でポニーキャニオンと契約し音楽活動を行ったのち、映像・広告・展示空間などで音響制作に携わる。 その後、材料工学分野で超電導・ダイヤモンド半導体・プラズマ表面改質などの研究に従事。 現実科学者として、科学・技術・芸術を横断する探求を続け、メディアアート『Soup of Voice』（SIGGRAPH Asia出展）を継続中。 これまでの経験と思想をすべて注ぎ込み、人間と社会の拡張を具現化するフラッグシップ製品「ONTELOPE Glass」を開発。 その社会実装の拠点として株式会社オンテロープ（Ontelope Inc.）を設立し、人と世界の境界がゆたかに融け合う社会の実現に挑み続けている。