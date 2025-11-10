ベルインベストメンツ株式会社　VCスタートアップ健康保険組合へ加入

ベルインベストメンツ株式会社

ベルインベストメンツ株式会社（以下、当社）は、2025年11月1日付で「VCスタートアップ健康保険組合」へ加入いたしました。

本取り組みは、企業の成長ステージに合わせた福利厚生体制の強化を目的としたもので、従業員がより安心して働ける環境づくりを推進してまいります。

当社について

当社は投資運用業（適格投資家向け）の登録を受け、国内外の顧客に向けたヘッジファンド戦略およびウェルスコンサルティングを通じて、資産形成・資産保全を目指す投資運用会社です。投資運用関係業務の受託（BPO）にも注力し、ファンドマネージャー育成や運用会社のファンド組成・管理支援といった付加価値サービスを提供することで、業界内でも希少性の高い存在として評価を頂いております。

切り替えの目的・背景

当社は企業規模の拡大とともに、従業員が安心して働ける環境づくりに力を入れており、今回、福利厚生強化の一環として、「VCスタートアップ健康保険組合」への切り替えを実施いたしました。VCスタートアップ健康保険組合は、ベンチャーキャピタルおよびスタートアップ企業、また投資ファンドの運用会社を対象とした保険組合で、業界特性に合わせた多様な福利厚生支援や制度運用を提供しています。特に、スタートアップ企業の特性に合わせた支援やサービスが特徴で、社員一人ひとりがより安心して成長できる環境を整えることができます。

加入には一定の審査基準を満たす必要があり、このたびの加入は当社の経営体制やガバナンスの取り組み姿勢が外部から認められた形となります。

今後の展望

当社では、従業員一人ひとりが安心して働ける環境を整備し、健康とキャリアの両面から成長を支援することで、企業としての持続的な発展を目指します。今後も健康で充実した働き方を実現できるよう、福利厚生の充実に注力してまいります。

会社概要

商号：ベルインベストメンツ株式会社

代表者：代表取締役社長 池ヶ谷聡

設立：2023年8月

登録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3455号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

URL：https://ja.bell-investments.jp