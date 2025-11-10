「ManGo（マンゴー）感染管理版」新発売

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、2025年10月30日（木）に、医療・福祉施設向け感染対策業務マネジメントツール「ManGo（マンゴー）感染管理版」を発売したことをお知らせいたします。

「ManGo（マンゴー）感染管理版」は、医療施設における感染対策ラウンド業務を一元管理するクラウド型システムです。

開発の背景

感染対策ラウンドは、医療現場の感染リスクを低減するために欠かせない取り組みです。しかし、チェックリスト作成から実施、報告書作成・フィードバック、改善・更新までの運用工程は煩雑で、他の専門業務など多岐にわたる業務をこなす中で負担となることが課題になっています。さらに、人員不足や業務の属人化、医療DX推進などの現場の課題も多く、効率的な運用が求められています。

「ManGo感染管理版」は、こうした課題に対応し、ラウンド業務を効率化するとともに、専門業務に専念できる環境を整え、施設全体の感染対策の質向上に寄与します。

商品特徴

システム化による業務効率化・改善

- チェックリストの自動作成やタブレット・スマートフォンでの入力・撮影により、ラウンド準備から報告書作成までの作業時間を大幅短縮- 要改善事項を自動抽出・各部署へ通知し、現場改善のスピードアップ- Web上で報告・承認が完結、ペーパーレス・はんこレスを実現- 掲示板や改善事例集で部署間の情報共有もスムーズに

専門家によるサポート体制

- 専門家によるフィードバックサービス*で、結果の添削や改善アドバイスを提供＊プランによって異なります- 現場やリモートでのラウンド実施、講習会講師を依頼でき、課題解決やマンネリ化防止に（有料）

エビデンスの蓄積

- ラウンド結果をクラウドに蓄積、過去データや全国ユーザーとの比較が容易- 改善指示の根拠としても活用可能

【追加予定の新機能】

連携施設間でラウンドチェックリストを共通化、共有できる機能をリリース予定です。連携施設間で情報をスムーズに共有することで、感染対策の標準化を支援します。

※詳細は決まり次第ご案内いたします。



紙や表計算ツールでのアナログ管理からの脱却を支援し、感染管理業務の効率化はもちろん、専門業務への注力、現場改善のスピードアップ、施設全体の感染対策の質の向上にもつなげることが期待できます。

商品詳細

発売日：2025年10月30日（木）

「ManGo」専用サイト：https://www.saraya-mango.com/about/index.html

新発売記念セミナー

監修専門家によるセミナーを開催いたします。

詳細・お申し込みは、医療・介護関係者向けサイト「Medical SARAYA(https://med.saraya.com/seminar/seminar/251124o.html)」をご覧ください。

トライアルプランのご案内

ご契約前にお試しいただける、トライアルプラン（有料）をご用意しております。詳しくは、営業担当者までお問い合わせください。

今後の展望

「ManGo感染管理版」は今後、施設連携機能の追加などにより、医療・福祉の幅広い現場での感染対策の標準化と質向上に貢献してまいります。

また、食品衛生管理版はすでに医療・福祉施設で導入が進んでおり、専用サイトにて導入事例(https://www.saraya-mango.com/about/casestudy_list.html)をご覧いただけます。

感染管理版の提供開始により、医療・福祉の現場の感染管理・食品衛生管理を包括的に支援します。