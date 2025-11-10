オーダーメイドの『KASHIYAMA』2025年度の上期も好調な滑り出しで前年度の業績を大幅に上回る

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）が展開するオーダーメイドの『KASHIYAMA』は、2025年度の上期（2025年3月～2025年8月）の決算を発表しました。

オンワードパーソナルスタイル全体の売上は、昨対比125.7％を達成。特にリアル店舗の売上が好調で、売上高は昨対比136％、来店顧客数は昨対比121％を記録しました。また、全体の新規顧客数は昨対比142％を達成。今年度の重点戦略の一つであるリアル店舗展開の拡大や新素材の開発などの施策が期待以上の結果をもたらし、売上・顧客数の成長に大きく寄与しています。

＜好調のポイント＞

■新規顧客数142％を達成！店舗拡大とキャンペーン施策でさらなる成長

上期だけでの新規顧客数は昨対比で142%を達成しており、その成果にはリアル店舗の出店加速に加えて各種キャンペーンが大きく寄与しました。特に「オーダースーツが1着24,000円から購入可能」となる、初回購入限定20%オフキャンペーンも新たな客層へのリーチに寄与し、お手頃価格で高品質なオーダースーツが手に入る『KASHIYAMA』だからこそ提供できる価値が人気を集めています。

また男女別の新規顧客数もそれぞれ好調に推移しており、男性は昨対比144%、女性は昨対比139%を達成しています。ウィメンズは、クラシックスーツカテゴリ（ウール素材）の売上が昨対比176％、コンフォートスーツカテゴリの売上が昨対比102%と伸びています。『KASHIYAMA』では、2025年10月より月刊女性誌「 CLASSY.」「VERY」「STORY」とのタイアッププロジェクトも展開しており、 ウィメンズの強化を図る施策にも積極的に取り組んでいます。

それ以外にも、4月に開設したYouTubeチャンネル「BE SUITS!!」では登録者数が半年で2万人を超えており、「日本人をSuits Upする」をテーマにスーツをただの制服や仕事着として捉えるのではなく、自身や個性を表現するファッションとして再定義することを目的に立ち上げられたチャンネルは、『KASHIYAMA』ブランドの認知拡大に大きく貢献したと考えられます。

■「学割キャンペーンが若年層の来店拡大と売上成長を牽引

その他売上が好調だった要因として、若年層をターゲットとした「学割」キャンペーンが挙げられます。“オーダーメイドの民主化”を目標に掲げ、「『学割』キャンペーンの利用を通じて、最初のスーツを正しく理解してもらう機会にしたい」という想いで 『KASHIYAMA』は、昨年に引き続き10代・20代を狙った「学割」キャンペーンを実施。本キャンペーンによる売上は昨対比で264%を記録しており、その成果についても業績へ大幅に寄与しました。

10代の来店顧客数は昨対比で287%、20代は昨対比で145％と伸長しています。「オーダースーツ=高額」というイメージを持つ若年層に向けて、『KASHIYAMA』はお手頃に購入できるオーダースーツの選択肢を提供しており、キャンペーンによって高品質なオーダースーツを初めて手に取る際のハードルが大きく低減されていると考えられます。

■東レと共同開発した新素材（高機能新素材の洗えるスーツ）も売上に寄与

今期から発売した東レと共同開発の高機能新素材を用いた洗えるスーツは、販売開始から2カ月の7月31日までに目標比150％を達成しました。メンズ・ウィメンズ両ラインで展開するこの新素材は、ストレッチ性・通気性・防しわ性・吸水速乾性を備え、ウールライクな質感で日常の着用ストレスを軽減します。また、新素材は洗える機能性素材を展開する「COMFORT」全体の売上構成比24％を占めるヒット商品となっています。

＜下半期の見通し＞

今後は、下半期に新たにスタートしたライフスタイル一体型店舗「カシヤマ」の拡大をショッピングセンター中心に進め、月刊女性誌メディアとのタイアッププロジェクトを含む多角的なコミュニケーション戦略を通じてブランド認知を拡大し、より多くの人々にお手頃で高品質なオーダースーツ体験を届けることで“オーダースーツの民主化”をさらに推進してまいります。併せて人財育成や働きがいの充実にも注力し、顧客満足度と事業成長の双方を持続的に高める取り組みを進めてまいります。

＜現在開催中のキャンペーン＞

【初回購入限定20%OFF 1着\24,000から】

これからスーツを着る機会が増える方や、今まで既製品や、他社オーダーを着用されてきた方に『KASHIYAMA』だから提供できる価値を体験していただけるお得なキャンペーンです。

【2着購入で20%OFF \48,000から】

メンズ・ウィメンズ・ビジネススーツ・礼服・セットアップと組み合わせ自由。 ご友人や同僚、ご家族、お一人でもご利用いただけます。

【学生証のご提示で 1着\20,000から】

学生証のご提示で1着\20,000からオーダースーツをお仕立ていただけます。

【フォーマル割 初回購入限定で1着\30,000から】

ブラックのフォーマルスーツが1着\33,000（税込）からお仕立ていただけます。

■『KASHIYAMA』について

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツ価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある69店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。 メンズではスーツ以外に機能性に優れたカスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。 ウィメンズでは、スーツ以外に6アイテム25デザインから選べる高機能セットアップ「EASY」や、高品質なシャツ・ブラウスをラインアップしています。

