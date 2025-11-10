【塾・スクール・学校の先生向け】タイピングで英単語が定着！英語の基礎力を育てるICT教材 説明会を開催

■ “単語が覚えられない”を解決する新アプローチ

小学校で英語が教科化され、英語に触れる時間は増えています。

しかし、現場では「単語がなかなか定着しない」「書ける力が育たない」という声が少なくありません。

その結果、中学・高校と学年が進むにつれて“英語が苦手”と感じる生徒が増加しています。

こうした課題に対し、ICTを活用して“読める・書ける英語力”を育てる教材として注目されているのが、タイピング英語学習システム「英語王」(https://eigo-oh.com/)です。

■ タイピングで「書ける英語力」を育てるICT教材

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Dd3P2pEiUvs ]

「英語王」(https://eigo-oh.com/)は、全国100教室以上で展開するタイピングで学ぶ英語教室「アクティメソッド」(https://actimethod.com/)のノウハウをもとに開発された、学習塾・各種スクール・学校向けの英単語学習ICT教材です。

キーボードを打ちながら、音声と画面で英単語をインプット。

手を動かす“運動記憶”と、文字を視る“視覚記憶”、音を聴く“聴覚記憶”を同時に働かせることで、英単語を「体で覚える」新しい学習体験を実現します。

▼「英語王」(https://eigo-oh.com/)の特徴

- 小学生から高校生までが覚えるべき英単語4800語を搭載- 「書く」よりも5～10倍のスピードで反復でき、英単語が圧倒的に定着- 発音・意味・スペルを同時に学べる“体で覚える”学習設計- 先生の指導負担を減らし、生徒が自分から続けたくなる自走型システム- 中学教科書対応や英語検定対応のコンテンツも搭載[表: https://prtimes.jp/data/corp/107978/table/126_1_bcc343080c6f3ecea82788f348d04062.jpg?v=202511110326 ]

担当：山下

E-mail：info.eigo.oh@igo-inc.jp

公式サイト：

・株式会社iGO（https://igo-inc.jp/）

・アクティメソッド（https://actimethod.com/）

・英語王（https://eigo-oh.com/）