（株）インボイス、経理のAI活用やDX事例の最新情報を発信するオンラインカンファレンスを12/9(火)に開催決定
この度、芙蓉総合リース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：織田寛明、以下「芙蓉リース」）の連結子会社である株式会社インボイス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：仁多見 斎 、以下「インボイス」）は、2025年 12月9日(火)に、【経理業務DX最前線サミット 2025 Winter
～次世代の経理へ。デジタルとAIによる業務プロセス改革13選～】というテーマで無料オンラインカンファレンスを開催いたします。
申込・詳細：https://media.invoice.ne.jp/lp/conference2025/winter/invoice.html(https://media.invoice.ne.jp/lp/conference2025/winter/invoice.html)
カンファレンス概要
属人化、業務負荷の高さ、テクノロジー活用が進んでいない・・・など、経理部門では多くの課題があります。コスト削減やより付加価値の高い業務への注力、働き方改革の推進など、経理業務のDXは待った無しの状況です。
AI活用が業務プロセスの変革を実現している一方で、多くの企業では、目指す業務プロセス・フローの定義や自社に合ったツールの選定に対する不安や疑問が、DX推進の大きな障壁となっているのではないでしょうか。
そこで本カンファレンスでは、経理業務のDXに焦点を当て、最新トレンド、生成AIの活用ノウハウ、法改正対応、そして企業の成功事例を共有することで、自席から"今、必要な情報と出会える場"をコンセプトに最新の情報をお届けします。
経理業務の現状に満足していない方、もっと良くしたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご参加ください。
本カンファレンスでわかること
- 最新の経理業務DX、AI活用のサービス種類と活用領域
- 各社の経理業務DX、AI活用サービスの具体的なメリットやポイント
- 経理業務のDX、AI活用を通じた次世代の経理のあり方
カンファレンス詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/113945/table/150_1_044310e6ea2eb7b6d240bdef836f497f.jpg?v=202511110326 ]
株式会社インボイス
URL： https://www.invoice.ne.jp/
所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1-1 住友不動産麹町ガーデンタワー
当社株主： 芙蓉総合リース株式会社（100％）
グループ会社: エクストリーク株式会社
〇請求書に関するお役立ち情報サイト
https://media.invoice.ne.jp/
〇本件に関する問合せ先
株式会社インボイス マーケティング推進部 田嶌
TEL：03-5275-7241
メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp