【公式ライセンス商品】アニメ『鬼滅の刃』クリスマスケーキ2025が登場！！
Xmasプリケーキ2025（竈門炭治郎＆我妻善逸＆嘴平伊之助）
当店ではお取り扱いするすべての作品やキャラクターに敬意を表しております。
商品は全て版権契約を交わしておりますので、安心してご利用ください。
▼アニメ『鬼滅の刃』クリスマスケーキ2025コーナー
https://priroll.jp/shopbrand/ct15373/
アニメ『鬼滅の刃』のキャラクターたちがクリスマスケーキになりました！
選べるケーキのデザインは全16種!
お好きなケーキで楽しいクリスマスをお過ごしください。
Xmasプリケーキ2025（竈門炭治郎）
Xmasプリケーキ2025（我妻善逸）
Xmasプリケーキ2025（童磨）
Xmasプリケーキ2025（猗窩座）
たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、ご購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」をお選び頂けます。
見ても食べても美味しいケーキをぜひお楽しみください。
購入特典缶バッジ付きでお届け！
ケーキ1点ご購入に付き1つ、特典缶バッジをお付けいたします。
特典缶バッジはお選び頂いたケーキと同じデザインとなります。
商品はプリロールホームページよりご予約受付中！
クール便にて全国へお届けいたします。
※11月、12月のお届け指定分は受付数量に限りがございます。
お早めの申込みをお願いいたします。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
[商品概要]----------------------------------------------------------
■商品名
クリスマスプリケーキ
■商品価格
5,670円（税込）※クール便送料別
■商品サイズ
ホールケーキ 5号サイズ（直径15cm×高さ7cm）
■注文方法
商品専用サイトより注文
■配送形態
ヤマト運輸によるクール便配送
■商品サイト
https://priroll.jp/shopbrand/ct15373/
■プリロール公式サイト
https://priroll.jp/
[本件に関するお問合せ先]------------------
株式会社栄通 プリロール担当
〒192-0352 八王子市大塚 466-1
URL：http://priroll.jp/
Mail：ec@priroll.jp
------------------------------------------------------