【公式ライセンス商品】アニメ『鬼滅の刃』クリスマスケーキ2025が登場！！

株式会社栄通

Xmasプリケーキ2025（竈門炭治郎＆我妻善逸＆嘴平伊之助）

▼アニメ『鬼滅の刃』クリスマスケーキ2025コーナー


https://priroll.jp/shopbrand/ct15373/



アニメ『鬼滅の刃』のキャラクターたちがクリスマスケーキになりました！


選べるケーキのデザインは全16種!


お好きなケーキで楽しいクリスマスをお過ごしください。



Xmasプリケーキ2025（竈門炭治郎）

Xmasプリケーキ2025（我妻善逸）

Xmasプリケーキ2025（童磨）

Xmasプリケーキ2025（猗窩座）

たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、ご購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」をお選び頂けます。


見ても食べても美味しいケーキをぜひお楽しみください。



購入特典缶バッジ付きでお届け！


ケーキ1点ご購入に付き1つ、特典缶バッジをお付けいたします。


特典缶バッジはお選び頂いたケーキと同じデザインとなります。




商品はプリロールホームページよりご予約受付中！


クール便にて全国へお届けいたします。



※11月、12月のお届け指定分は受付数量に限りがございます。


お早めの申込みをお願いいたします。



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



[商品概要]----------------------------------------------------------


■商品名


クリスマスプリケーキ


■商品価格


5,670円（税込）※クール便送料別


■商品サイズ


ホールケーキ 5号サイズ（直径15cm×高さ7cm）


■注文方法


商品専用サイトより注文


■配送形態


ヤマト運輸によるクール便配送


■商品サイト


https://priroll.jp/shopbrand/ct15373/


■プリロール公式サイト


https://priroll.jp/



[本件に関するお問合せ先]------------------


株式会社栄通 プリロール担当


〒192-0352 八王子市大塚 466-1


URL：http://priroll.jp/


Mail：ec@priroll.jp


------------------------------------------------------