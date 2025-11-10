【公式ライセンス商品】アニメ『鬼滅の刃』クリスマスケーキ2025が登場！！

株式会社栄通Xmasプリケーキ2025（竈門炭治郎＆我妻善逸＆嘴平伊之助）

当店ではお取り扱いするすべての作品やキャラクターに敬意を表しております。

商品は全て版権契約を交わしておりますので、安心してご利用ください。

▼アニメ『鬼滅の刃』クリスマスケーキ2025コーナー

https://priroll.jp/shopbrand/ct15373/

アニメ『鬼滅の刃』のキャラクターたちがクリスマスケーキになりました！

選べるケーキのデザインは全16種!

お好きなケーキで楽しいクリスマスをお過ごしください。

Xmasプリケーキ2025（竈門炭治郎）Xmasプリケーキ2025（我妻善逸）Xmasプリケーキ2025（童磨）Xmasプリケーキ2025（猗窩座）

たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、ご購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」をお選び頂けます。

見ても食べても美味しいケーキをぜひお楽しみください。

購入特典缶バッジ付きでお届け！

ケーキ1点ご購入に付き1つ、特典缶バッジをお付けいたします。

特典缶バッジはお選び頂いたケーキと同じデザインとなります。

商品はプリロールホームページよりご予約受付中！

クール便にて全国へお届けいたします。

※11月、12月のお届け指定分は受付数量に限りがございます。

お早めの申込みをお願いいたします。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

[商品概要]----------------------------------------------------------

■商品名

クリスマスプリケーキ

■商品価格

5,670円（税込）※クール便送料別

■商品サイズ

ホールケーキ 5号サイズ（直径15cm×高さ7cm）

■注文方法

商品専用サイトより注文

■配送形態

ヤマト運輸によるクール便配送

■商品サイト

https://priroll.jp/shopbrand/ct15373/

■プリロール公式サイト

https://priroll.jp/

[本件に関するお問合せ先]------------------

株式会社栄通 プリロール担当

〒192-0352 八王子市大塚 466-1

URL：http://priroll.jp/

Mail：ec@priroll.jp

------------------------------------------------------