READYFOR、広島銀行と 「遺贈寄付」分野における業務提携を開始

READYFOR株式会社

READYFOR株式会社（所在地：東京都千代田区、代表：米良はるか、以下「当社」）は、株式会社広島銀行（本店所在地：広島県広島市中区、代表取締役頭取：清宗一男）と遺贈希望者へのサービス案内に関する協定書を締結いたしました。

本提携では、広島銀行が遺贈寄付を検討されているお客さまのご希望に応じて「レディーフォー遺贈寄付サポート窓口」の情報をご案内し、当社では、ご連絡いただいたお客さまに対して寄付先候補として公益団体等のご案内・マッチングを行います。中間支援財団等を活用した不動産や有価証券での寄付にも柔軟に対応できる体制が築けることで、より多くのお客さまのニーズに対応できることが期待されます。

当社は、2021年4月に「レディーフォー遺贈寄付サポートサービス」を開始し、遺贈寄付・生前寄付・相続財産からの寄付を検討されている方々から、これまでに1,300件以上の遺贈寄付に関するご相談をいただいております。

クラウドファンディング事業を通じて築いてきた非営利セクターとの強い結びつきを活かし、お客さまの想いにより深く寄り添う遺贈寄付サービスを提供しています。

当社では今後も、金融機関・士業の皆さまと共に遺贈寄付を推進し、社会的な活動の活性化に貢献してまいります。

■遺贈寄付推進パートナーについて

遺贈寄付を通じて「想いの乗ったお金の流れを増やす」というミッションに共感いただける金融機関・士業の皆さまとともに、遺贈寄付の取り組みを広げていきたく、「遺贈寄付推進パートナー」を募集しております。お客さまから遺贈寄付についてのご相談を受けた際に、適切な寄付先の選定にお困りのケースなどがございましたら、ぜひお気軽に以下よりお問合せください。

https://izo.readyfor.jp/contact-biz

■READYFOR株式会社について

READYFOR株式会社は「みんなの想いを集め、社会を良くするお金の流れをつくる」というパーパスを掲げ、ファンドレイジング・コンサルティング事業・プログラム事業・フィランソロピー事業を運営しています。

- 会社名：READYFOR株式会社- 代表者：米良はるか- 所在地：東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階- 設立：2014年7月- 資本金：1億円- 会社ページURL：https://corp.readyfor.jp- レディーフォー遺贈寄付サポートサービス：https://izo.readyfor.jp