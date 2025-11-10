更新管理業務に特化した「キマルーム 更新管理」入居者アプリ「totono」と連携開始

株式会社キマルーム

株式会社キマルーム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井 志郎、以下「当社」）が提供する更新管理業務に特化したDXツール「キマルーム 更新管理(https://service.kimaroom.co.jp/service/pm/)」と、株式会社スマサポ（本社：東京都中央区、代表取締役社長ＣＥＯ：小田 慎三、証券コード：9342、以下「スマサポ」）が不動産管理会社向けに提供している入居者アプリ「totono」が2025年11月より連携を開始します。今回の連携により入居者様はスマートフォン上で賃貸借契約の更新手続きまでがシームレスな手続きが可能に、管理会社様にとっては、更新業務にかかる書類の作成・封入・郵送などの業務が不要となり、郵送費の削減や業務効率化が実現します。（※1）当社は今後も、賃貸建物の契約者様や入居者様、管理会社様にとって利便性の高いサービス提供をし、賃貸不動産業界のDXを推進します。

（※1）ご利用には、「totono」と「キマルーム 更新管理」の導入が必要です。

連携の背景

従来、賃貸借契約の更新手続きは、不動産管理会社が契約更新時期の到来に合わせて、更新通知や契約書類を郵送し、入居者は書面への記入・押印・返送を行うという紙ベースの運用が一般的でした。このプロセスでは、管理会社において、更新対象者ごとの書類作成、印刷、封入、郵送に多大な工数が発生し、郵送費や人件費の上昇も重なって、業務負荷とコストの増大が課題となっていました。一方で入居者にとっても、書類の受け取りから返送までに時間と手間を要し、記入漏れや返送遅延など、手続き上の不備や行き違いが生じるケースも見られました。

近年、不動産業界においては、こうした紙・郵送中心の業務フローを見直し、デジタル化を通じた効率化と顧客体験の向上が求められています。今回の「入居者アプリ」と「更新管理ツール」の連携は、そのような業界全体の課題解決を目指す取り組みの一環として位置づけられます。本連携により、入居者はスマートフォン上で契約内容の確認から更新手続きまでを完結できるようになり、管理会社は紙書類の作成・封入・郵送といった作業を削減し、入居者にとってストレスのないシームレスな契約更新プロセスと、更新業務のDXの実現を可能にします。

入居者アプリ「totono」とは

入居者アプリ「totono」は、不動産管理会社と入居者を繋ぐスマートフォンアプリケーションです。これまで電話や郵送が当たり前だったやり取りをアプリに集約。入居者は、「totono」を利用することで、アプリ内での契約内容の確認、不動産管理会社への問い合わせ、各種申請がいつでも可能になります。また、不動産管理会社にとっては情報の一元管理や電話対応の抑制、ペーパーレスに繋がり、入居者満足度向上と業務効率化を同時に実現します。

さらに、「totono」は従来のSaaS（システム提供）からもう1歩踏み込んで、入居者とのチャット対応業務をアウトソーシングできる「SaaS×BPO（業務外部委託）」のBPaaSとしてのサービスも提供。

チャット対応をアウトソーシングすることで、管理業務の負担を大幅に軽減し、社内の貴重なリソースをより重要な戦略業務に集中させることが可能になります。

【サービスに関するお問い合わせ】https://totono.sumasapo.co.jp/#contact

更新管理業務に特化したDXツール「キマルーム 更新管理(https://service.kimaroom.co.jp/service/pm/)」とは

当社が2022年にリリースした、賃貸の更新管理業務に特化したDXツールです。更新のご案内をメールやSMSで一斉送信・契約書類の自動生成や電子契約・更新料の電子決済（※2）が可能で郵送費などの費用削減、人的コストの削減を実現します。

【機能特長】

・更新通知をメール/SMSで一斉送信。開封・未開封のステータスも可視化

・アップデートされた契約者情報（勤務先等）の容易な獲得が可能

・チャット機能で契約者とスムーズなやりとり、電話対応を削減

・更新料の通知、クレジットカードやコンビニ決済が可能（※2）

・契約書類の自動生成、電子契約が可能で郵送コスト・封入にかかる人的コストを削減

（※2）電子決済機能はオプションとなります。

◆ 「キマルーム 更新管理」に関するお問い合わせは以下のURLからご連絡ください

https://service.kimaroom.co.jp/contact/

スマサポ概要

会社名： 株式会社スマサポ

代表者： 代表取締役社長ＣＥＯ 小田 慎三

本社： 東京都中央区日本橋3-6-2日本橋フロント1F

設立： 2012年4月

事業内容：不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ「totono」を活用したＤＸ推進事業

資本金： 213,707千円

コーポレートサイト： https://www.sumasapo.co.jp/

キマルーム概要

会社名： 株式会社キマルーム

代表者： 代表取締役社長 藤井 志郎

本社： 東京都千代田区麹町3-7-7 セット東京ビル5F

設立： 2010年12月

事業内容：「キマルーム」シリーズの企画・開発・販売・運営

資本金： 140,375千円

コーポレートサイト：https://www.kimaroom.co.jp

サービスサイト： https://service.kimaroom.co.jp