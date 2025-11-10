障害児の兄弟姉妹（きょうだい児）を対象に新たな支援事業を開始

練馬区 広聴広報課

練馬区は、11月から、障害児を兄弟姉妹にもつ子ども（きょうだい児）を対象とした支援事業を開始する。

きょうだい児は、親の関心が障害のある兄弟姉妹に集中することで「自分は後回し」と感じたり、「いい子でいなければいけない」と自分の感情を抑えたりするなど、孤独感や精神的な負担を感じやすい傾向にある。また、思春期以降は、就職や結婚など、将来への不安に悩むこともある。

新たに開始する事業は、小学生以下の低年齢の子どもを対象とした、きょうだい児同士の交流を目的としたレクリエーション活動と、主に中学生以上を対象とした、きょうだい児と同じ経験を持つ相談員（ピアサポーター）による相談事業の２つ。

区は、この事業を通して、きょうだい児の不安を解消し、家族の安定を図ることで、きょうだい児や障害児の健やかな成長につなげる考え。

【事業概要】

１ レクリエーション活動

⑴ 事業概要

きょうだい児とその家族が一緒に参加できるスポーツや美術、音楽などのレクリエーション活動を実施する。令和７年度は、２回実施する。

⑵ 対象

主に小学生以下の年齢のきょうだい児およびその家族

⑶ 令和７年度の実施予定

＜日程＞

第１回 令和７年11月22日（土曜）

第２回 令和８年１月31日（土曜）

＜場所＞

こども発達支援センター（練馬区光が丘３-１-１）

＜内容＞

「つながる」をテーマに、美術活動プログラムを行う。第１回はヨガ、第２回は音楽も取り入れたプログラムで行う。

２ ピアサポーターによる相談事業

⑴ 事業概要

自分自身もきょうだい児だった相談員（ピアサポーター）が、自身の経験を活かし、きょうだい児の不安や悩みに対し、寄り添いながら話を伺う。

⑵ 対象

主に中学生以上の年齢のきょうだい児

⑶ 場所

大泉障害者地域生活支援センターさくら（練馬区東大泉５-３５-２）

⑷ 実施日

令和７年11月16日（日曜）※ 今後も実施予定（不定期開催）

【問合せ】

練馬区 障害者施策推進課 事業計画係 03-5984-4602