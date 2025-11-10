“戦略的予防医療”という新しい医療の形を提唱するウェルネスが、日本健幸化計画の法人サポーターに参画！

株式会社Livetoon

SNS累計フォロワー数230万人超えのTestosterone（@badassceo）と株式会社Livetoon（本社：東京都中央区、代表取締役：木下恭佑）が共に立ち上げた、社会プロジェクト「日本健幸化計画」において、株式会社ウェルネス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中田 航太郎）が法人サポーターとして就任したことをお知らせいたします。

■ 予防医療の力で「ウェルビーイング」を実現： ウェルネスとのパートナーシップが始動

株式会社ウェルネスは「Wellness for all.すべての人に、豊かな人生を。」をミッションに掲げ、パーソナルドクターによる予防医療サービス「Wellness Membership」を提供しています。予防医療を通じて健康寿命を最大化し、心身ともに豊かな人生を送るための戦略的健康法を提案しています。「予防医学の力で防ぎえた後悔をなくし、すべての人が豊かな人生を実現できる世界を目指す」をビジョンとし、一人ひとりに最適化された効率的でシームレスな健康管理を実現していきます。

同社は、日本健幸化計画の掲げる「一人でも多くの人に健幸のきっかけを」へのミッションに共感し、共に推進する法人サポーターとなりました。今後は、共同キャンペーン、サービス連携など多角的な取り組みを通じて、「健幸」を社会に広げる新たなチャレンジを共に展開してまいります。

■ Wellness Membershipについて

「Wellness Membership」は、パーソナルドクターと共に、個々のデータに基づきカスタマイズされた健康管理を実践できる最先端の予防ケアサービスです。パーソナルドクターが定期的な面談をとおしてリスクを分析し戦略的にコンサルティング。専門医との連携により、必要に応じて迅速に最適な医療機関もご紹介します。「Wellness Membership」により病気の早期発見とそのリスクを最小化し、健康長寿延伸の実現を目指しませんか。

サービスサイト：https://www.wellness.jp/

■ 株式会社ウェルネス 代表取締役 中田 航太郎氏コメント

このたび「日本健幸化計画」の趣旨に賛同し、サポーターとして参加できることを大変光栄に思います。

私たちWellnessは、「防ぎ得た後悔をなくす」という使命のもと、パーソナルドクターサービスを通じて、“戦略的予防医療”という新しい医療の形を提案してきました。健康とは、病気の有無だけではなく、心身のエネルギーを整え人生を豊かに生きること。それこそが“真のウェルビーイング”であり、これからの社会に必要な価値観だと考えます。

Testosteroneさんが掲げる「健幸」という言葉には、まさに私たちが目指す世界観と深い共鳴を感じます。本プロジェクトを通じて、ひとりでも多くの人が健やかに幸せに生きられる社会の実現に寄与できれば幸いです。

■ Testosterone氏からのメッセージ

このたび、Wellnessさんに「日本健幸化計画」のサポーターとしてご参画いただけることを大変心強く思います。Wellnessさんが掲げる「Wellness for all. すべての人に、豊かな人生を。」このシンプルで力強いビジョンは、日本健幸化計画とまさに同じ方向を向いています。

病気になってから対処するのではなく、後悔を生まないために備える。

そして、心も体もエネルギーに満ちた状態で人生を楽しめる人を増やしていく。

その未来を一緒に作れる仲間が増えたことを、心から嬉しく思います。

Wellnessさんと共に、「健幸」が当たり前の日本を実現していきます。

■「日本健幸化計画」とは

Testosteroneが人生を賭けて取り組んでいく日本中の人々を健幸にする計画のことです。「一人でも多くの人が心と体の健康を保ち、幸せに暮らせる社会の実現」をビジョンに掲げて推進してまいります。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

https://testosterone.jp.net/

■ 「健幸」とは

日本健幸化計画のために作られた新たな単語です。健幸とは、病気でないとか、弱っていないとかそういうことではなく、今よりも自分を好きになれて、笑顔で日々を過ごせて、支え合える仲間がいて、幸福度が高く、よりクリエイティブで、夜はグッスリ眠れて、体調も気分も最高。そんな状態が人生の最後まで続く状態を指します。

■ 法人サポーター大募集！

日本健幸化計画を応援してくださる法人サポーター様、並びに、コラボレーションを通じて日本健幸化計画を共に推進してくださる企業様を募集しております。当てはまる企業様がいらっしゃいましたら、是非一緒に日本を健幸にしましょう！ご連絡お待ちしております。

問い合わせは下記フォームよりお願いします。

https://x.gd/wEibt

■ 株式会社Livetoonの事業

株式会社Livetoonは、エンタメとAI技術を融合させた最高のエンターテイメント体験で世界中のファンの心を動かし、日本が誇るIPの新時代を創造します。Testosterone氏と共に日本健幸化計画を運営し、彼と共に推進し、様々な施策を行ってまいります。

https://livetoon.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

日本健幸化計画に賛同いただける企業様からのご連絡をお待ちしております。

お問い合わせ先：testosterone@livetoon.net

日本健幸化計画の法人サポーターに手を挙げてくださる企業様は下記よりご連絡をお待ちしております。