AIネイティブが創るファッションの未来とは。ファッションビジネス学会 AI研究部会がキックオフイベントを開催

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォーム「Maison AI」を開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、当社代表の上田が代表責任者を務める「ファッションビジネス学会 AI研究部会」が、2025年11月21日（金）にキックオフイベント『AIネイティブが創るファッションの未来、産業と教育に求められる新・必須スキル』を開催することをお知らせいたします。

ファッションビジネス学会 AI研究部会は急成長する生成AIとの向き合いに「ビジネスの現場ではどのようなスキルを持つ人材が必要か」「教育の現場では何をどのように教えるべきか」といった問いに対し、いまだ業界共通の明確な指針はありません。このような現状を踏まえ、本研究部会は、この喫緊の課題に産学連携で向き合い、AI活用の可能性を学術的かつ実践的に探求することを目的に設立されました。今回のキックオフイベントは、その第一歩として、未来に向けた建設的な対話の場を創出します。

■ イベント概要

イベント名：ファッションビジネス学会 AI研究部会キックオフイベント

「AIネイティブが創るファッションの未来、産業と教育に求められる新・必須スキル」

日時：2025年11月21日（金）18:00 - 21:00（17:45 開場）

会場：ワールド北青山ビル 2F（東京都港区北青山 3-5-10）およびオンライン配信

主催：ファッションビジネス学会 AI 研究部会

協賛：株式会社AuthenticAI / 株式会社OpenFashion

お申し込みURL：https://forms.gle/p7rmoT6dbYbKxe718

■ 登壇者（ライトニングトーク・パネルディスカッション）

五月女 由紀子（杉野服飾大学）

酒井 聡（国際ファッション専門職大学）

山田 涼雅（織田ファッション専門学校）

上條 千恵（株式会社ワールド）

■ プログラム詳細

18:00 - 18:05 | 開会の挨拶

18:05 - 18:15 | 趣旨説明・問題提起「なぜ今、産学でAIスキルを議論する必要があるのか」

18:15 - 19:15 | ライトニングトーク「私の視点から見た、生成AI時代に必要なスキル」

各分野の第一人者が、ビジネスと教育の最前線から、AI時代のリアルな課題と求められるスキルセット、新たな職能像について語ります。

19:20 - 20:00 | パネルディスカッション・Q&Aセッション「ファッション業界の未来を拓く、産学連携のネクストアクション」

全登壇者が集い、人材育成の新たなモデルや具体的なアクションプランについて、参加者からの質問も交えながら議論を深めます。

20:00 - 20:05 | 閉会の挨拶と今後のご案内

20:05 - 21:00 | ネットワーキングタイム（オフライン参加者限定）

登壇者を交え、参加者同士が自由に交流できる貴重な機会です。軽食とドリンクをご用意しております。

■ ファッションビジネス学会 AI研究部会について

生成AIの進化がファッションビジネスに促す構造変革を業界発展の好機と捉え、AI活用の可能性を学術的かつ実践的に探求することを目的に、2025年7月に設立。

代表責任者：上田 徹

事務局：平井 秀樹（国際ファッション専門職大学）、五月女 由紀子（杉野服飾大学）

連絡先：hiraihideki@gmail.com（平井）, sotome@sugino.ac.jp（五月女）

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact