戦略的予防医療のウェルネスが「日本健幸化計画」の法人サポーターに参画

株式会社ウェルネス

株式会社ウェルネス（本社：東京都千代田区、代表取締役医師：中田航太郎、以下：当社）は、SNS累計フォロワー数230万人を超えるTestosterone（@badassceo）氏と株式会社Livetoon（代表取締役：木下恭佑）が推進する社会プロジェクト「日本健幸化計画」に賛同し、法人サポーターとして参画することをお知らせいたします。

「健幸」と「予防医療」の共鳴

「日本健幸化計画」は、“一人でも多くの人が心と体の健康を保ち、幸せに暮らせる社会の実現”を目指し、Testosterone氏が立ち上げた社会的ムーブメントです。当社は、“戦略的予防医療”という新しい医療の形を提唱し、病気を防ぐだけでなく、人生そのものを豊かにする医療の実現を目指しています。この理念が「健幸」という新しい概念と深く共鳴し、今回の参画に至りました。今後は、日本健幸化計画とともに、予防医療・ウェルビーイングの観点から社会的な啓発活動や共同キャンペーンなどを展開し、誰もが健やかに幸せに生きられる社会づくりをともに推進してまいります。

Testosterone氏よりコメント

このたび、ウェルネスさんに「日本健幸化計画」のサポーターとしてご参画いただけることを大変心強く思います。ウェルネスさんが掲げる「Wellness for all. すべての人に、豊かな人生を。」このシンプルで力強いビジョンは、日本健幸化計画とまさに同じ方向を向いています。

病気になってから対処するのではなく、後悔を生まないために備える。そして、心も体もエネルギーに満ちた状態で人生を楽しめる人を増やしていく。その未来を一緒に作れる仲間が増えたことを、心から嬉しく思います。ウェルネスさんと共に、「健幸」が当たり前の日本を実現していきます。

当社代表医師 中田 航太郎よりコメント

このたび「日本健幸化計画」の趣旨に賛同し、サポーターとして参加できることを大変光栄に思います。私たちWellnessは、「防ぎ得た後悔をなくす」という使命のもと、パーソナルドクターサービスを通じて、“戦略的予防医療”という新しい医療の形を提案してきました。健康とは、病気の有無だけではなく、心身のエネルギーを整え人生を豊かに生きること。それこそが“真のウェルビーイング”であり、これからの社会に必要な価値観だと考えます。

Testosteroneさんが掲げる「健幸」という言葉には、まさに私たちが目指す世界観と深い共鳴を感じます。本プロジェクトを通じて、ひとりでも多くの人が健やかに幸せに生きられる社会の実現に寄与できれば幸いです。

日本健幸化計画について

Testosterone氏が人生を賭けて推進する、全国民の「健幸」実現を目指す社会プロジェクトです。「健幸」とは、病気でない状態にとどまらず、自分を好きになり、笑顔で日々を過ごせ、支え合える仲間がいる幸福な状態を指します。

公式サイト：https://testosterone.jp.net/

■「健幸」とは

日本健幸化計画のために作られた新たな単語。健幸とは「病気でない」「弱っていない」状態ではなく、「今よりも自分を好きになれて」「笑顔で日々を過ごせて」「支え合える仲間がいて」「幸福度が高く」「よりクリエイティブで」「夜はグッスリ眠れて」「体調も気分も最高」そんな状態が人生の最後まで続く状態のことを指しています。

■株式会社Livetoonの事業

株式会社Livetoonは、エンタメとAI技術を融合させた最高のエンターテイメント体験で世界中のファンの心を動かし、日本が誇るIPの新時代を創造します。Testosterone氏と共に日本健幸化計画を運営し、彼と共に推進し、様々な施策を行っています。

【本件に関するお問い合わせ・お申し込み】

お問合わせ：testosterone@livetoon.net

お申し込み：こちらのフォームより(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebWFb-epMKwZAqyB8qji_k7YyuOfdClYsAyBBUUOr6xArErw/viewform)

「Wellness Membership」について

Wellness Membershipは、経営者やエグゼクティブ層を中心とする約1000名の会員の方々にご利用いただいているパーソナルドクターサービスです。予防医療に精通した専属のドクターが、オーダーメイドの人間ドックをプランニングし、データを統合的に分析。リスクの高い病気を予防するためにコンサルティングする「戦略的予防医療モデル」です。健康を“資産”と捉え高い意識を持つビジネスパーソンに向けて、中長期的な健康マネジメントを支援する新しい選択肢です。

「Wellness Membership」へのお申し込みについて

サービス詳細へ :https://www.wellness.jp/

ヒアリングを通じて、個々の現状の健康課題や不安、生活習慣の歪み、そして理想の姿についてお伺いします。その上でみなさまにとってベストなプランをご案内させていただきます。

企業概要

無料カウンセリングへのお申し込みはこちら :https://www.wellness.jp/request

会社名：株式会社ウェルネス

所在地：東京都千代田区内神田2-4-6 WTC内神田ビル7階

代表 ：代表取締役医師 中田 航太郎

設立 ：2018年6月20日

URL ：https://company.wellness.jp

X ：https://x.com/getwellness_inc

Instagram：https://www.youtube.com/@wellnesslabo

YouTube ：https://www.youtube.com/@2022mabp

問い合わせ先

広報担当：門邉

メール ：pr@wellness.jp