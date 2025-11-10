³ô¼°²ñ¼ÒDDRÂåÉ½¡¦Åª¾ìÎáÌæ¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿È¶á¤ÊÁè¤¤¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎPeace of Mind¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼ÒDDR¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4ÃúÌÜ3-2¾ë»³¥È¥é¥¹¥È¥³ー¥È¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Åª¾ìÎáÌæ¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¡¦Åª¾ìÎáÌæ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜµ»ö¡Û
https://www.sankei.com/article/20251106-DYWI5P2EDROSHJDUPG77IZG4FE/
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDDR¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥¹¥Þ¥ÛÄ´Ää¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öwakai¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤Ç´¶¤¸¤¿ÉÔÊØ¤µ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤òÁè¤¤¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ò¶¡¤ä¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀìÌç²È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇÃ»2¥«·îÄøÅÙ¤ÇÄ´Ää¤òÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤»ÊË¡¥¢¥¯¥»¥¹¤Î·Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÐÎ©¡×¤«¤é¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Ø¡£Ìë´Ö¡¦µÙÆü¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÄ´Ää¥µー¥Ó¥¹
¥¹¥Þ¥ÛÄ´Ää¥µー¥Ó¥¹¡Öwakai¡×¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÌë´Ö¤äÅÚÆü½ËÆü¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎºÛÈ½½êÄ´Ää¤ËÈæ¤Ù¡¢´ü´ÖÃ»½Ì¡¦¥³¥¹¥È¸º¡¦Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒDDR¤Ï2025Ç¯4·î¤ËË¡Ì³¾ÊÇ§¾Ú¤ÎÌ±´ÖADRµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤âË¡Åª¸úÎÏ¤ò¤â¤ÄÄ´Ää¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Öwakai¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡Öwakai for Î¥º§¡×¤ò11·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£Î¥º§¤ÎÌó9³ä¤òÀê¤á¤ë¶¨µÄÎ¥º§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤É¤Ç¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¾å¤ÇË¡Åª¸úÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ç°Õ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³è¤ò°Â¿´¤·¤ÆÁ÷¤ì¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒDDR
ÂåÉ½¼Ô¡§Åª¾ìÎáÌæ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç
ÀßÎ©¡§2024Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þ¥ÛÄ´Ää¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Öwakai¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡/ºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¤ÎÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯Ì±´ÖÊ¶Áè²ò·è¼êÂ³¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó´ÉÍý/¹¹ð/¥Çー¥¿´ØÏ¢/¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ç¤Î±Ä¶È»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://ddrwakai.co.jp/
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒDDR ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹Éô¡§¾±»ÊÍµ»Ò
contact@ddrwakai.co.jp
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»Áë¸ý¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒDDR ¼èÄùÌòºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô·ó¼¹¹ÔÌò°÷CMO¡§¸åÆ£¹¸
contact@ddrwakai.co.jp