“500万人のAI生活者”に対して瞬時にリサーチ！わずか5分、数百円～で実施可能なリサーチツール「InsightHub（インサイトハブ）」をリリース

株式会社Chai（本社：東京都港区、代表取締役：西澤理花）は、日本の市場を忠実に再現した「500万人のAI生活者」を活用し、わずか5分、数百円～で市場調査・マーケティングリサーチが完了する新サービス「InsightHub（インサイトハブ）」を本日リリースいたしました。InsightHubは、従来のリサーチ手法が抱えていた「時間・コスト」「リーチできる層」「回答の質」といった課題を根本から解決し、誰もがいつでも手軽に、質の高いインサイトを得られる次世代のAIリサーチツールです。

従来のリサーチが抱える課題を「InsightHub」で解消

多くの企業が商品開発、新規事業開発やマーケティング戦略立案において、顧客や市場ニーズを把握するためにリサーチを実施しています。しかし、従来のリサーチ手法には以下のような課題がありました。

- 時間・コスト：リサーチ会社への依頼は、数百万円の費用、数ヶ月の期間を要すこともあり、迅速な意思決定の妨げとなっていました。- リーチできる層の制約：経営層、小さい子供といった従来のリサーチ手法ではアプローチが困難なターゲット層が存在しました。- 回答の質：ポイント目的で適当にコメントする回答者、質問者に遠慮してしまいネガティブな意見を言いにくいというバイアスなど、価値あるリサーチを阻害する要因が潜在していました。

InsightHubは、これらの課題を解決いたします。「500万人のAI生活者」に対して、いつでも、何度でも、気軽にリサーチを実行することを可能にします。これにより、事業開発やマーケティングの担当者は、思いついたアイデアをその日のうちに検証し、自信を持って次のアクションに進むことができます。

AIリサーチサービス「InsightHub」とは

InsightHubは、日本の市場を忠実に再現した「500万人のAI生活者」を活用したリサーチプラットフォームです。

当社独自の現実反映型モデリング機能を駆使して実際の市場とそこに暮らす人々を高精度で再現。性別、年齢、職業、役職、収入などからターゲットとなるセグメントを自由に設定し、広告クリエイティブや新規事業アイデアに対する評価・コメントを収集することで、効果的な市場分析を実現します。

主な機能

ご利用の流れ

InsightHubの基本的なリサーチ機能は以下の通りです。市場の声を収集するために必要十分な機能を実装してます。

アンケート機能

設問数（上限あり）・質問内容・回答形式を自由に設計でき、目的に合わせた柔軟なアンケートを実施可能です。事業仮説やサービスアイデアなどを柔軟に検証できます。最大5,000人のAI生活者から回答を収集し、自動でレポート化されるため、関係者への共有や次の意思決定を効率化できます。

ABテスト機能

最大5つのクリエイティブ（画像・動画・テキスト）を比較し、ランキング形式で「最も刺さる」クリエイティブを可視化します。定量的な結果に加え、AI生活者ごとのコメントで「なぜ刺さったか」「なぜ刺さらなかったか」を把握できるため、広告クリエイティブやデザイン案の選定に根拠を持たせることができます。

コンバージョン評価機能

好感度・共感度・購買意欲・信頼感・印象度など、タッチポイントに応じた多面的なコンバージョンを測定します。背景や利用シーンを設定することで、リアルな反応を分析し、マーケティング施策の効果を事前に予測できます。

AI生活者との対話機能（近日実装予定／法人プラン限定）

リサーチ対象者となったAI生活者に対して1対1での深掘りインタビューが可能です。画一的なリサーチだけでは得られないより一層有益なインサイトを取得できます。

自社データ連携機能（法人プラン限定）

CRM情報など自社で保有するデータをAI生活者に組み込むことが可能です。AI生活者を自社の顧客・ターゲットに近づけることで、より解像度の高いインサイトを得ることができます。

主な特徴・強み

InsightHubは、より価値のあるリサーチ体験提供のため以下の特徴を兼ね備えてます。

InsightHubの活用シーン

- 5分で完了、圧倒的なスピードアイデアのアップロードからレポート取得まで、わずか5分。調査会社なら数週間かかっていたプロセスを劇的に短縮します。- いつでも、何度でもリサーチ可能24時間365日、必要な時にいつでもリサーチを実行できます。納得がいくまで何度でも仮説検証を繰り返せます。- コスト削減リサーチ会社の活用に比べ、圧倒的な低コストを実現。これまで予算の都合で見送られていた小規模なリサーチも、気軽に実施できます。- 回答率100%webアンケートなどと異なり対象者は全員必ず回答します。常に回答率100％のリサーチ実施を可能にします。- 本音データAI生活者は回答にインセンティブ（景品・ポイントなど）を求めません。常に忖度のないリアルな本音を収集できます。- リーチできない層にもリーチ経営層、ニッチな業界、小さい子どもなど、従来はリーチが難しかったターゲット層にも、500万人のAI生活者を通じてアプローチできます。- 豊富な生活者と柔軟なターゲット設定500万人という大規模なA生活者群により、日本の市場を高い精度で再現。年齢・性別・地域・婚姻状況・仕事・年収などで自由にセグメント設定でき、ニッチなセグメントでも十分なサンプル数を確保できます。

InsightHubは、企業の様々なビジネスシーンでご活用いただけます。

- 商品開発新しい事業アイデアやコンセプトについて、ターゲット層の受容性や課題感を迅速に把握し、事業化の確度を高めます。- マーケティング戦略立案広告クリエイティブのABテスト、新商品のパッケージデザイン評価など、データに基づいたマーケティング施策の意思決定を支援します。- プロダクト改善既存プロダクトやサービスに対するユーザーの評価や改善要望を収集し、顧客満足度の高いプロダクト開発に繋げます。- 投資判断スタートアップや新規事業への投資を検討する際に、その事業の市場性を客観的に評価するためのデューデリジェンスツールとして活用できます。

サービスページはこちら

https://insighthub.chai.co.jp/

今後の展望

InsightHubは、AIとデータの力で“誰もが市場の声にアクセスできる世界”を目指します。

今後は、近日実装予定のAI生活者との対話型リサーチ機能をはじめ、より直感的に市場理解を深められる機能の拡充を進めてまいります。

また、AI生活者が実際の市場動向や生活者データを継続的に学習する仕組みを構築し、リサーチの精度とリアリティをさらに高めていきます。

これまで限られた人だけが扱えたリサーチの力を、より多くの人へ開放し、日常の意思決定にデータを活かせる世界をつくっていきます。

会社概要

会社名：株式会社Chai

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目5番17号 POLA青山ビルディング5階 Overlap

代表取締役：西澤理花

設立：2018年10月1日

事業内容：AIリサーチサービス「InsightHub」、LINEで完結するオンラインショップの開設サービス「BuyChat」、マーケティング支援サービス「NOVUS」の運営等

URL： https://chai.co.jp/

本件に関する問い合わせ

株式会社Chai 広報

E-mail：pr@chai.co.jp