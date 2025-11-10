ネクストプラン合同会社、「株式会社インベーダーズ」へ社名変更

株式会社インベーダーズ

このたび、ネクストプラン合同会社は、「株式会社インベーダーズ」に社名を変更いたしました。あわせて、コーポレートロゴをリニューアルし、新たなステージへと歩みを進めてまいります。

新社名・コーポレートロゴの背景

「インベーダーズ」には、固定観念を破り、未踏の領域を共に冒険していく集団としての決意を込めています。

コーポレートロゴは、「宇宙人が集まる会社」というコンセプトを視覚的に表現しています。

個性豊かな人々が各々の“凸凹”をそのままに持ち寄り、自由な発想のもとで協働する姿を象徴しています。集まること自体の楽しさ、そして何か新しいことを始めそうなワクワク感を込めました。

キャッチフレーズである「この地球に住む宇宙人が集まる会社」は、新社名とともに私たちのアイデンティティを象徴する言葉です。

インベーダー＝侵入者ではなく、"新たな価値を持って訪れる者"として、あらゆる場所の多様な人々が「この地球に住む宇宙人」として集い、共に創る文化・コミュニティ・体験を広げてまいります。

会社概要

【社名】株式会社インベーダーズ

【所在地】東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号VORT秋葉原IV2F

【代表者】代表取締役 大嶋隆也

【事業内容】イベント企画運営／コミュニティ運営／デジタルアイテム制作

【WEBサイト】https://invaders.co.jp/