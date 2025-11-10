株式会社BRIGHTEN FASHIONが、鈴憲毛織株式会社を完全子会社化

株式会社 BRIGHTEN FASHION

鈴憲毛織は、世界三大毛織物産地である尾州一宮で1953年に創業以来、婦人服地をメインに製造・販売を行うメーカーとして、国内外に生地を供給して参りました。

今回BF社のグループの一員となり、職人と独自の営業網で培ってきたノウハウを活かし、ウールの可能性を新たに描き直し、リブランディングを行なって参ります。

ハイエンドウール、ハイランドウール、ハイブリッドウール、を３つの新たなブランド軸として、"ウールの未来"を提案します。また、来春には自社製造の生地のシナジーをさらに高める、同社初のファクトリーブランドとなるTHE LOOM(ザ・ルーム)を立ち上げ、上記３つのウール生地ブランドと共に来年度における本格海外進出も視野に入れております。

BF社は、アッシュペーフランス株式会社、株式会社ピート、株式会社ピーアンドエム、株式会社R1000を既にグループ会社として迎え、川上への垂直統合や、素早い海外でのビジネスの展開など、日本の新しいファッションのプレイヤーとして、独自の手法でファッションビジネスを展開して参ります。

【鈴憲毛織の概要】

名称 :鈴憲毛織株式会社

所在地 : 愛知県一宮市明地字東下城84番地1

事業内容 : 婦人・紳士服地製造販売、アパレルに関わる製品及び、用度品の製造販売

創業: 1953年4月

【BF社の概要】

名称 : 株式会社BRIGHTEN FASHION

所在地 : 東京都港区南青山５丁目７－１７ 小原流会館7F

代表者 : 代表取締役社長 佐々木 貞夫

事業内容 : 傘下子会社及びグループ会社の事業活動の管理ならびにそれに付帯する業務

創業 : 2024年12月

ファッションカンパニーのホールディングスであるブライトンファッション社は、日本発のファッションカンパニーとして、日本独自の文化との協奏、海外への進出、グループのシナジー効果により、更なる成長を描いて参ります。

