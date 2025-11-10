「ちょこいく」がPIVOT出演！～企業価値向上に繋がる「新しい両立支援」 三方良しの子育て支援とは！～
MC竹内由恵氏
Nissay MIRAIQA株式会社（社長：関正之、以下「当社」）が提供する一時保育・病児保育マッチングサービス「ちょこいく」では、Co-Founderである田中 紗代と青木 彩が、ビジネス映像メディア「PIVOT」（2025年11月10日配信開始）において、これからの社会で求められる企業の両立支援について解説しました。
当番組では、「ちょこいく」の最初の導入企業様である株式会社Finatext ホールディングス CEOの林 良太氏にもご出演いただき、病児保育をはじめとする最新の両立支援策の導入の背景や効果について、本音でディスカッションを行っていただきました。
当社は引き続き、「健康寿命延伸」と「地域課題解決」を主要テーマに定め、日本生命グループの一員として、お客様・地域社会の課題に向き合うことで、様々な安心の提供を目指してまいります。
【番組詳細について】
配信元：PIVOT公式チャンネル
リンク：https://youtu.be/oHCOEMWoqnc
配信開始日：2025年月11月10日（月）14時～
出演者：
株式会社Finatext ホールディングス 代表取締役社長CEO林良太氏
Nissay MIRAIQA株式会社「ちょこいく」Co-Founder田中 紗代、青木 彩
