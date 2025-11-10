27年卒向け『株式会社ダイワコーポレーション 会社説明会』

株式会社ダイワコーポレーション

物流サービスを提供する株式会社ダイワコーポレーション（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：曽根 和光）は、入社3年目までの若手社員が企画・運営する“等身大対話型”会社説明会を12月8日(月)・18日(木)・2026年1月26日(月)の3日程で開催いたします。物流現場を疑似体験できるグループワークと、社員との座談会を軸に、「働く姿をリアルに描ける」内容を予定しています。

現在、27年卒向け「ダイワコーポレーション会社説明会」への参加申し込みを受け付けています。

お申し込み方法：

・採用サイト https://saiyou.daiwacorporation.co.jp/(https://saiyou.daiwacorporation.co.jp/)

・マイナビ2027 https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp81754/outline.html(https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp81754/outline.html)

▲昨年の会社説明会の様子

■来年創立75周年の物流・倉庫会社が提供する「仕事を体験し、社員と語る1日」

当社は2026年10月に創立75周年を迎える物流・倉庫会社です。当社の会社説明会は、入社3年目までの若手社員が企画・運営する形式で実施します。この取り組みは10年以上続くもので、学生と“等身大の視点”で向き合う機会として毎年ブラッシュアップしています。

当日は、実際の業務をイメージできる体験型グループワークと、現場で働く社員との座談会を中心に構成。倉庫業の役割や働き方を自分ごととして理解できるプログラムとなっています。さらに、12月8日(月)と1月26日（月）には代表の曽根和光も登壇し、当社が大切にしてきた仕事観や求める人財についてお話しします。

なお、当社の採用選考は、本説明会への参加を前提としています。希望者には、説明会後に書類選考・SPI試験のない選考ルートをご案内いたします。まだ業界を決めていない方の参加も歓迎していますので、まずはお気軽にご参加ください。

■27年卒「株式会社ダイワコーポレーション 会社説明会」

実施内容：

【詳細やお申し込みは当社採用サイトまたはマイナビ2027をご確認ください】

（採用サイト）「エントリー」よりお申込みください。

（マイナビ2027）

【会社概要】

株式会社ダイワコーポレーションは東京、神奈川、千葉、埼玉に物流拠点を構える物流・倉庫企業です。

お客様の物流業務を請け負う倉庫管理業、倉庫スペースをお貸しする物流不動産業、物流のお悩みに寄り添う物流コンサルティング業を展開しています。2026年に創立75周年を迎えます。また、関東の少年野球大会の開催や、フードロス削減プロジェクトといった社会貢献活動にも取り組んでいます。お客様やエンドユーザーのために行動し倉庫の存在価値を高めることで、物流業界全体の地位向上と100年企業を目指してまいります。

会社名： 株式会社ダイワコーポレーション

代表： 代表取締役社長 曽根 和光

本社： 東京都品川区南大井六丁目17番14号

電話： 03-3763-4511（代表）

ホームページ： http://www.daiwacorporation.co.jp/(http://www.daiwacorporation.co.jp/)

採用サイト： https://saiyou.daiwacorporation.co.jp/(https://saiyou.daiwacorporation.co.jp/)

設立： 1951年10月

資本金： 90,000千円

事業内容： 普通倉庫業、倉庫施設等の賃貸業、ビル賃貸業、自動車運送取扱事業、

損害保険取扱業、不動産業、輸出入貨物取扱業、宅地建物取引業