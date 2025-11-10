³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー¡¢COP30¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
COP30¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¥ß¥É¥ê¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²æ¤¬¹ñÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¼èÁÈ¤òÈ¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/251106.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡ÖMIDORI¡çINFINITY-Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿GHGÇÓ½Ðºï¸ºµ»½Ñ¤Î³¤³°Å¸³«-¡×
¡ÊÌ±´Ö´ë¶ÈÍ»ÖÏ¢¹ç¤Ë¤è¤ëÀ¼ÌÀÈ¯É½¡Ë
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡Û
11·î12Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë03»þ45Ê¬~05»þ00Ê¬
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/251106-1.pdf
¡Ú¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡ÖMIDORI¡çINFINITY-¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿µ¤¸õ»ñ¶â¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß-¡×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡Û
11·î13Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë02»þ00Ê¬~03»þ15Ê¬
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/251106-8.pdf
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥§¥¤¥¬ー¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÍ³Íè¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ¸À®¡¦ÈÎÇä¤ÈÇÀ¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë´ËÏÂ¤ÈÅ¬±þ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÎß·×Ìó14Ëü¥È¥ó¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÀ¸À®¤·¡¢¹ñÆâ¼çÍ×´ë¶È¤Ø¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://faeger.co.jp¡Ë