今夏実施の節電プログラムは参加数１９,０００世帯を突破！ 東急でんき『冬の節電プログラム２０２５』１１月１０日（月）より受付開始！

株式会社 東急パワーサプライ

エネルギーと暮らしの新しい関係づくりに取組んできた株式会社 東急パワーサプライ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：村井健二）は、でんきサービス契約のお客さまを対象に、東急でんき『冬の節電プログラム２０２５』（以下、本プログラム）のエントリー受付を２０２５年１１月１０日（月）から開始いたします。

『冬の節電プログラム２０２５』ＵＲＬ：https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/setsuden/2025winter/ (*)１１月１０日公開

本プログラムは、東急でんきご利用のお客さまを対象に、電力の需給ひっ迫が予想される時間帯に無理のない範囲で節電にご協力いただくことで、ご家庭の電気料金の削減に加え、安定的な電力供給の維持に貢献いただけるプログラムです。本プログラムは、節電参加の意思表示や、当社が電力の需給ひっ迫を予想する時間帯に設定する「節電タイム」の節電量に応じて、スマートフォンをお持ちの方なら誰でも簡単にお使いいただけるてるまるオリジナルデザインのQUOカードPayをプレゼントする取組みとなっております。さらに本プログラムでは東急線沿線で開催されるスケートリンクの割引クーポンを配信し、節電に効果的である外出を後押しすることで、ご家庭の行動変容を促進いたします。

今年の７月から９月にかけて実施した『夏の節電プログラム２０２５』では１９，２９５世帯のお客さまにご参加いただき、１１１，６８７ｋＷｈの節電につながりました。

東急パワーサプライでは、お客さまが光熱費の負担を軽減しながら楽しくご参加いただける『冬の節電プログラム２０２５』をはじめ、『新しい生活体験を、エネルギーとともに。』という企業スローガンのもと、これからも東急線沿線を中心とした生活者のみなさまと一緒に、エネルギーと暮らしの関係を考え、便利でおトクなスマート生活を提案してまいります。

本プログラムの詳細は【別紙】をご参照ください。

【別紙】

■『冬の節電プログラム２０２５』概要

ＵＲＬ：https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/setsuden/2025winter/ (*)１１月１０日公開

エントリー期間：２０２５年１１月１０日（月）～２０２６年１月２０日（火）

実施期間 ：２０２５年１２月１日（月）～２０２６年２月２８日（土）

エントリー方法：本プログラムへの参加には上記ページからエントリーが必要です。

■『冬の節電プログラム２０２５』詳細

東急でんきの契約があるご家庭のお客さまに節電を依頼し、節電へのチャレンジと達成した節電量により獲得したポイントに応じて特典を付与

○ポイント獲得方法

１.節電チャレンジ

・節電依頼日の節電参加意思表示に対して１日あたり５ポイントを付与

２. 節電量評価

・電力の標準使用量※１と節電要請時間帯の使用量実績を基に節電量１ｋＷｈあたり１５ポイントを付与

○達成特典

QUOカードPay（てるまるオリジナルデザイン）

【てるまるオリジナルQUOカードPay】

・期間中（３か月間）の獲得ポイントに応じた特典を付与

５０ポイント未満：なし

５０～１９９ポイント：１００円分

２００～３９９ポイント：３００円分

４００～５９９ポイント：５００円分

６００～７９９ポイント：８００円分

８００～９９９ポイント：１,０００円分

１,０００ポイント以上：２,０００円分

○達成特典配信

・２０２６年３月末頃メールにて配信予定

（※１） 資源エネルギー庁が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」に基づき算定

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/20171129001-1.pdf

■『夏の節電プログラム２０２５』の実績

実施期間：２０２５年７月１日（火）～２０２５年９月３０日（火）

○参加世帯数

１９，２９５世帯

○節電実績

１１１,６８７kWh

【別紙２.】

■スケートリンク割引クーポン詳細

〇クーポン配信対象者

下記条件を満たすお客さま

１.本プログラムにエントリー済み

２.東急でんき＆ガス アプリダウンロードかつ初回ログインが完了

〇クーポン内容

スケートリンク ５００円割引 ３回分

〇利用期間

２０２５年１２月６日（土）～２０２６年３月１日（日）

〇対象施設※２

・二子玉川ライズ FUTAKO TAMAGAWA RISE SKATE GARDEN ※３

・グランベリーパーク SNOOPY ICE ARENA ※４

（※２）安全を考慮し主催者の判断により、スケートリンクの営業時間が変更もしくは営業中止となる

場合があります。

（※３）２０２６年１月１日（木・祝）は休業日となります。

（※４）２０２６年１月１日（木・祝）および２月１７日（火）は休業日となります。

〇クーポン利用方法

スケートリンク決済時に、東急でんき＆ガス アプリのクーポン画面を提示

■会社概要

会社名：株式会社 東急パワーサプライ

代表者： 代表取締役社長 村井 健二

所在地： 東京都世田谷区用賀４丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエアタワー

設立： ２０１５年１０月

事業内容： 電力小売業、ガス取次業

小売電気事業者登録番号：Ａ００６９

資本金： １億円［東急株式会社：６６.７％、東北電力株式会社：３３.３％］

URL： https://www.tokyu-ps.co.jp/(https://www.tokyu-ps.co.jp/)