大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）は、２０２２年２月２１日にミライドア株式会社（旧・フューチャーベンチャーキャピタル(株)）と共に設立した「おおさか社会課題解決２号ファンド」において、１２社目となる投資を行いましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、２０１７年に設立した「おおさか社会課題解決ファンド」の後継ファンドで、大阪の抱える社会課題の解決に取組む企業を後押しするものです。また、その活用促進にあたっては日本政策金融公庫、大阪府、大阪産業局と連携しています。

今後も大阪の社会課題の解決に取組む企業に対して、積極的に投資を行っていきます。

◆企 業 名 株式会社あかり保証 代表取締役 清水 勇希

◆設 立 ２０２４年７月８日

◆事業内容 高齢者向け身元保証サービスの提供

◆社会課題 全てのおひとりさまが心豊かに老後を過ごせる社会の実現

◆投資実行日 ２０２５年１０月３１日

◆特 徴 当社は、高齢者・障がい者向けの身元保証サービスを提供しています。医療機関や介 護施設に入院・入所する際に必要となる身元保証から、日常生活の支援、万一の際の死後事務までを法律・医療・介護の専門家チームが一体となりサポートします。

当社は「安心・信頼できる身元保証サービス」を通じて、全てのおひとりさまが尊厳を保ち、心豊かに老後を過ごせる社会の実現を目指します。