清掃のプロ22チームが“顧客満足”を競う、業界初の清掃サービス競技会「ビルクリーニング サービスグランプリ2025」を開催

一般社団法人日本能率協会

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会（会長：佐々木浩二）と、一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2025年11月19日～21日の3日間、東京ビッグサイト 西展示棟３・４ホールで、国内最大級の清掃業界の展示会『ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2025』を開催します。

今回、その展示会場内にて、清掃業務に従事するプロたちによる、業界初の清掃サービス競技大会「ビルクリーニング サービスグランプリ 2025」を開催します。

本グランプリは、全国ビルメンテナンス協会が、2025年11月20日（木）・21日（金）の2日間 西展示棟4ホールにて、特別企画として実施するものです。

競技は、21日15時45分に終了し、表彰式は同日16時30分からおこなう予定です。

上位5チームには、厚生労働大臣賞・東京都知事賞など、官公庁・業界団体からの表彰が授与されます。また、6位以下のチームにも「顧客満足賞」「ハイテク賞」など、特色ある賞が贈られます。

※写真はイメージです。（全国ビルクリーニング競技会より）

グランプリには、清掃業務に従事するチームが全国から応募、当日は、22チーム（1チーム最大4名）が出場予定です。「清掃技術」だけでなく「顧客価値・顧客満足」をポイントに、日ごろ清掃業務に従事する選手たちが、日々の創意工夫や熱意を披露し、清掃の枠を超えた“サービスの価値”を競い合います。

本大会の前身は、1989年にスタートした「全国ビルクリーニング技能競技会」で、第18回大会（2023年）まで開催しました。このたび、「清掃技術」に加え、サービス業の本質である「ビルクリーニングの顧客価値」も競うという業界初の大会へと進化し、「ビルクリーニング サービスグランプリ」の名称で新たにスタートします。

■大会の特徴

■実施目的

- 業界初： 「清掃＝サービス業」という視点で、顧客満足度を競う新しい形式- 多様な審査員構成： 業界関係者、ユーザー代表、メーカー、来場者による審査- 自由な競技スタイル：使用資機材・清掃方法は自由。創造性・先進性が評価対象- 観客参加型： 来場者も審査員として投票に参加可能

清掃技術だけではない「サービスの成果（顧客価値）」を競い合うことで、サービス業の従事者としての技能の研鑽、モチベーションアップを図ります。

また、第一線のクリーンクルーが提供する優れた「サービスの成果（顧客価値）」を社会に広く発信することで、選手および所属企業、ビルメンテナンス業界全体の地位向上を目指します。

■実施概要

■表彰・注目ポイント

- 清掃方法、作業工程、使用資機材に基準や制限は設けず。日々の仕事で行っている工夫や成果を、コート内で自由に披露- 競技コートは32平方メートル 。1面のなかに、ハードフロアと繊維床を設置。コート内を自由に使って、顧客に満足を与えるサービス（成果）を表現- 清掃資機材は持ち込み自由。現場で生まれたアイデアグッズや清掃ロボットの活用も自由- 1チーム1～4名。競技時間は15分- 採点はリアルタイムで実施。各選手の競技後に点数が判明- 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会所属であれば、年齢、性別、保有資格の制限なし

上位5チームには、厚生労働大臣賞・東京都知事賞など、官公庁・業界団体からの表彰が授与されます。また、6位以下のチームにも「顧客満足賞」「ハイテク賞」など、特色ある賞が贈られます。

■大会スケジュール

■出場チーム

■開催概要

- 名称：ビルクリーニング サービスグランプリ 2025- 日程：2025年11月20日（木）～21日（金）- 会場：東京ビッグサイト 西展示棟４ホール内 イベント会場（東京都江東区）- 主催：公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会- 参加チーム数：全国から22チーム（1チーム最大4名）- 審査員：業界関係者、ユーザー代表、メーカー、来場者- 特設サイト：https://www.j-bma.or.jp/feature/106374

【本件に関するお問い合わせ・取材申込先】

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

「ビルクリーニング サービスグランプリ」係

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-12-5 ビルメンテナンス会館 5F

TEL：03-3805-7560／FAX：03-3805-7561／e-mail：bcs-gp@j-bma.or.jp