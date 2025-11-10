「スマスロ 東京リベンジャーズ」がパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2025年11月10日（月）より、サミー株式会社の「スマスロ 東京リベンジャーズ」アプリを配信いたします。

■あの大人気アニメがスロットでも大暴れ！

パチンコに続き、大人気アニメ東京リベンジャーズがスマスロになって777TOWN.netに登場！

期待枚数が約3,000枚OVERの本機最強特化ZONEの黒い衝動をはじめ、東卍RUSHや東卍CHANCEなども忠実再現！あの感動の名シーンをはじめ、お馴染みのキャラクター達が777TOWN.netでも大暴れ！思う存分お楽しみください！

(C)和久井健／講談社 (C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy

【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料/形式：月額/遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777town_net/

・20周年特設サイト：https://www.777town.net/campaign/anniversary20/

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が

24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！

■スマスロ 東京リベンジャース導入記念！有料会員登録キャンペーン

・期間：11月10日（月）00:00～11月24日（月）23:59

上記期間中、有料会員登録しログインされた方を対象に、通常STAGEと真剣STAGEで使える厳選アイテムが貰える有、料登録キャンペーンを実施します！

詳しくはゲーム内のお知らせをご覧ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。