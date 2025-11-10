韓国発グローバルビューティーブランドBiodance(バイオダンス) が11月5日(水)にメディア懇談会 / ＠cosme TOKYO POP-UP見学会を開催

BEAUTY SELECTION

株式会社BEAUTY SELECTION(本社：ソウル特別市江南区、代表取締役：パク ジェビン)が展開する韓国発グローバルビューティーブランド Biodance(バイオダンス)は、11月5日(水)から開催中の@cosme TOKYO POP-UPに際し、ブランド理念や製品、世界観をご体感いただきたいという思いから、開催初日である11月5日(水)にメディア懇談会とPOP-UP見学会を開催いたしました。当日はBiodanceの創業者であるキム・ミファよりブランドや製品を直接ご紹介し、@cosme TOKYOでのPOP-UP 開催の背景や見どころについてもご案内いたしました。また、懇談会の後には実際に@cosme TOKYOのPOP-UP会場へご案内し、Biodanceの世界観を直接ご体感いただきました。

メディア懇談会 レポート

メディア懇談会パートでは、Biodanceのファウンダー、キム・ミファより、Biodanceは、”肌が本来の効能に基づいて健康になることを目指しながら、本来の輝き”Glow”を見つける”というブランド理念についてご紹介いたしました。

また、日本市場が世界でも特に製品力やディテール、効果を重視する点に着目し、流行を追うK-Beautyではなく、“目に見える結果”で信頼を築く「効能ビューティ（Performance Beauty）」ブランドとしてアプローチしていること、そして技術と感性の両面を尊重する日本市場で、新たな美の基準を共に築いていくという展望も語りました。

また、Biodanceの代表製品である「バイオコラーゲンリアルディープマスク」や、この秋にオフライン先行発売となった「ポアコラーゲンペプチドセラム」「ポアコラーゲンペプチドクリーム」などのブランドの主力ラインであるコラーゲンライン製品の魅力についても直接ご紹介し、タッチ&トライブースでは参加者の皆さまに実際に製品をご体験いただきました。

実際にご体験いただいた参加者の皆さまからは、「製品情報だけでなく、開発背景やブランドストーリーについてファウンダーの方から直接聞くことができ、ブランドへの信頼度が高まった」といった声や、「マスクを元々愛用しているが、マスク以外の製品についても詳しく聞くことができ、ライン使いしたくなった」など、好意的な反応が寄せられました。製品の使用感やテクスチャーなど、品質に対して高い評価が集まり、ブランドが掲げる価値「GLOW(輝き)」を実際に体感いただける機会となりました。

中でも、肌にのせると透明に変化するBiodanceの代表製品「バイオコラーゲンリアルディープマスク」では、お試しサイズのミニマスクを用意し、製品の機能を“目で見て実感できる”体験としてご紹介したところ、実際に使用した方からは、「成分が肌に溶け込むように馴染んでいく様子が目に見えてわかる」といった声も寄せられました。

さらに、製品そのもの機能面に加え、パッケージデザインやコラーゲンラインならではの色味などの見た目にも多くの支持が集まり、ブランドをより深く印象づけるイベントとなりました。

また、ブランドカラーで埋め尽くされた@cosme TOKYOのPOP-UP会場では、BiodanceのGlow IconであるNCT ドヨンのビジュアルとともにブランドの世界観をさらにご体験いただき、POP-UP会場限定のコンテンツなどもご体験いただきました。

11月にはQoo10でリアルディープマスクの5つ目となる新製品が発売開始

メディア懇談会では「リアルディープマスク」の5つ目となる新製品「リジュビネイティングキャビアPDRNリアルディープマスク」を11月より、Qoo10にて先行販売することも発表いたしました。

採用する主成分は、「キャビア」と「PDRN」。キャビア由来成分が肌に潤いを与え、PDRNがコラーゲン生成のサポートをすることで、2つの成分のシナジーを通じて肌本来の健やかさをサポートするデュアルケア設計を実現しました。

新製品「リジュビネイティングキャビアPDRNリアルディープマスク」を通じて、肌が自ら健やかに回復し、ツヤとハリを取り戻すソリューション「スキンリチュアル」を提案してまいります。

@cosme TOKYO POP-UP 開催日・場所

@cosme TOKYOでのPOP-UPは11月11日まで開催中。ブランドの世界観や製品の魅力を直接ご体感いただける機会となりました。

■開催日程：11月5日(水)～11月11日(火)

■場所：＠cosme TOKYO 1階 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27

■営業時間：11:00～21:00

■会場テーマ：Glow Avenue!

みんなの固有の美しさや輝きが集まる街をテーマに準備したポップアップスペースに皆様をご招待。会場には様々な光が出会う道が広がります。ここでは誰でも自分だけの固有の輝きを見つけ、その光をより美しく最大限に引き出せるバイオダンスの代表商品を直接ご覧いただけます。

ブランドコンセプト

UNMASK YOUR OWN GLOW

肌の奥に眠る、あなた本来の輝き。

Biodance(バイオダンス)は、ひとりひとりが自分だけの“輝き（Glow）”を見つけ、内面と外見のバランスから生まれる美しさを大切にするスキンケアブランドです。肌と心にそっと寄り添い、毎日のなかでふと訪れる“きれい”の瞬間を、あなたのもとへ届けます。