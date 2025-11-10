ホリエモンAI学校、紙の領収書や伝票処理をAIで自動化する方法を“レシピ動画形式”で解説する無料セミナー開催

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、2025年11月13日（木）14:00より、「紙の領収書・伝票処理を自動化する『AIレシピの作り方』セミナー」をオンラインにて開催いたします。

領収書や請求書、受発注の伝票など、日々のバックオフィス業務では「毎月の入力作業が大変」「転記ミスが多い」「システム導入は高額そう」といった悩みを抱える企業が少なくありません。

しかし近年は、AIを活用することで紙の書類を自動で読み取り・データ化する仕組みを、自社で簡単に構築できる時代になっています。

本セミナーでは、AIがどのように“紙の処理”を代わりに行うのかを、初心者でもわかるようにステップ形式で解説。実際の操作画面を見ながら、「非エンジニアでも作れる自動入力の作り方」を30分で学べます。高額なシステムや専門的な開発は不要。業務自動化の第一歩として、誰でもすぐに取り組める“AI自動化レシピ”を紹介します。

■セミナー概要

タイトル：紙の領収書・伝票処理を自動化する『AIレシピの作り方』セミナー

日時：2025年11月13日（木）14:00～14:30

開催方法：オンラインセミナー（Zoom配信）

参加費用：無料

●本セミナーでわかること- AIがどこまで“紙の処理”を代わりにできるのか- 専門知識がなくてもできる「自動入力のつくり方」- 低コストで始めるAI活用の現実的な方法- 実際の“AI自動化レシピ”をもとに、どんな業務が変わるか

初心者の方でも「自分でもできそう！」と思える内容です。

●こんな方におすすめ- 紙の領収書・請求書・伝票などを毎日手入力している経理・総務担当者- 紙の書類の業務が多い小売・卸・製造業の管理職・事務担当者- AIや自動化に興味はあるけど、導入コストや難易度・開発が不安な方- 社内の業務効率化を任されているバックオフィス部門・AI推進担当者

本セミナーはこうした課題を持つ企業に向けて、AI自動化のレシピをわかりやすくご紹介します。

■申込方法

以下のページからお申し込みください。

https://horiemon.ai/seminar/17

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法までを体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。

■ 本件に関する取材・お問合せ

以下の連絡先までお願いいたします。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿B棟3F

TEL：03-4400-3424

Mail：ux@telewor.com

Web：https://horiemon.ai/