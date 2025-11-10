ナンバーナイン、紙書籍出版事業の第一弾・全5タイトルで重版決定！デジタルとリアル両軸で漫画の価値最大化へ

株式会社ナンバーナイン

漫画IPパブリッシャーの株式会社ナンバーナイン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨、以下ナンバーナイン）は、紙書籍出版事業の第一弾として2025年10月28日に発売した全5作品について、このたび重版が決定したことをお知らせいたします。

商業・同人を問わずすべての漫画を電子コミック配信するデジタル配信サービス「ナンバーナイン」（ https://no9.co.jp/ ）にて、作家の皆さまよりお預かりした作品を読者に届けるために、様々な販促活動を行ってきたナンバーナイン。デジタルで人気を博した作品や有望なクリエイターの活躍の場をリアル書店へと広げ、デジタルとリアルの両軸で作品を盛り上げることを目指し、2025年10月より紙書籍出版事業に新規参入いたしました。

第一弾となる5作品はいずれも発売直後からデジタルでの注目度とリアル書店の期待感が合致し、多くの読者の皆様にご好評をいただきました。 発売後、まずBLレーベル「Blend Comics」の3作品（『甘い声でStayなんて言うんじゃねぇ！（1）』、『後は野となれ山となれ（上）』、『隠した恋の終わりまで（1）、（2）』）の重版が決定し、このたび新たに『コンビニではじまる恋の話（1）』、『うさひな -5年付き合ってる大学生カップルの話-（1）』の重版も決定いたしました。 これにより、第一弾として刊行した全5作品の重版が決定いたしました。

第一弾刊行ラインナップ（計5作品） について

『甘い声でStayなんて言うんじゃねぇ！（1）』／ぽぽたぱぽた

自分がSubであると受け入れられない限界社畜の高梨。ある日、疲労でサブドロップを起こした彼を救ったのは、スパダリ社長・大月だった。大月は余裕たっぷりに、高梨を本当の“自分“へ導こうとする。笑って萌えて沼れる、胸キュンDom/SubユニバースBL！

著者：ぽぽたぱぽた

定価:：880円（税込）

判型：B6判

ページ数：本編178ページ

発行：ナンバーナイン「Blend Comics」

ISBN：978-4-434-36754-0

『後は野となれ山となれ（上）』／おきぬ

接客態度がとんでもないコンビニ店員・茸屋直に、常連客の笋住周がクレーム！「うまそうな体の男が来たと思ってな…」「こっわ！！」カウンター越しに繰り広げられるハイテンションな攻防戦。果たして、この口喧嘩から恋は生まれるのか──！？

著者：おきぬ

定価: 880円（税込）

判型：B6判

ページ数：本編162ページ

発行：ナンバーナイン「Blend Comics」

ISBN: 978-4-434-36755-7

『隠した恋の終わりまで（1）、（2）』／みのり

大学生の佐久間雪斗は同級生の桜井陽に高校時代から片想いをしている。想いを隠し通そうと決めたはずが、ある出来事をきっかけに陽の恋人のフリをすることになり――!? 距離感バグな人気者×健気で一途な好き避け男子のハートフルラブストーリー。

著者：みのり

定価: 各880円（税込）

判型：B6判

ページ数：（1巻）本編242ページ、（2巻）194ページ

発行：ナンバーナイン「Blend Comics」

ISBN: （1巻）978-4-434-36752-6、（2巻）978-4-434-36753-3

『コンビニではじまる恋の話（1）』／みずぐちまふゆ

コンビニで働く瑛磨は、常連客の男性のことが気になっていた。ある日、彼から仕事ぶりを褒められ頭を撫でられた…！小学校教師をしている優しい志田さんとの恋が動き出す、癒し系ラブストーリー。

著者：みずぐちまふゆ

定価: 880円（税込）

判型：B6判

ページ数：146ページ

発行：ナンバーナイン「ナンバーナインコミックス」

ISBN: 978-4-434-36751-9

『うさひな -5年付き合ってる大学生カップルの話-（1）』／猪狩そよ子

中学時代から付き合い5年になる仲良しカップルのひなこ（20）と遥（18）。2年の遠距離恋愛を経て再会した二人の、もっと甘く深い特別な時間が始まる──。描き下ろし24ページを収録した全ページフルカラー。

著者：猪狩そよ子

定価: 1,199円（税込）

判型：B6判

ページ数：192ページ

発行：ナンバーナイン「ナンバーナインコミックス」

ISBN: 978-4-434-36750-2

ナンバーナインは今後も漫画IPパブリッシャーとして、今回の成功を足がかりに、読者の皆様に「漫画で待ち遠しい未来（あした）をつくる。」というMissionの実現のため、より一層邁進してまいります。今後の刊行ラインナップについても鋭意準備中です。今後の続報にもぜひご期待ください。

【在庫・販売に関するお問い合わせ】

商品の在庫に関するお問い合わせは、各書店様へ直接ご連絡ください。

【お取り扱い希望の書店様】

お取り扱いをご希望の書店様に関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。

お問い合わせ先：https://corp.no9.co.jp/contact

■株式会社ナンバーナイン

2016年11月に創業したナンバーナインは、「漫画で待ち遠しい未来（あした）をつくる。」をMissionに掲げ、「漫画をつくる」「漫画を届ける」「漫画を広げる」の3つの領域で漫画の価値を最大化する漫画IPパブリッシャーです。変化が激しいエンタメの世界において、既存の枠組みにとらわれず挑戦し続けることで、漫画の価値を最大化します。

コーポレートサイト: https://corp.no9.co.jp/