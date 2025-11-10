ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Åê»ñÀè¤Î¡ÖÆüËÜ¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ò£Í£Â£Ï¤Ç·Ñ¾µ
―¡¡Åê»ñÀè¤ÎÆüËÜ¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤òMBO¡Ê·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÇã¼ý¡Ë¤Ç·Ñ¾µ
―¡¡²áµîÎß·×37¼Ò¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ËÅê»ñ¡¢30¼ÒÌÜ¤Î¡ÈÂ´¶È¡É¡ÊEXIT¡Ë¤ò¼Â¸½¡¡
―¡¡µþÅÔ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¡È»ñËÜ¡É¤È¡ÈÍ»»ñ¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éMBO¤ò»Ù±ç
¡¡ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ë¡ÅÄ¿¿°ì¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö£Ê£Ð£Å¡×¡Ë¤Ï¡¢Åê»ñÀè¤ÎÆüËÜ¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤òÆ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ëÅÚ²°åë»á¤Ë¤è¤ëManagement Buy-Out ¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È/·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÇã¼ý¡Ë ¤ËÈ¼¤¤¡¢¾ùÅÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Â£Ï¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µþÅÔM&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢µþÅÔ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö£Ë£Ã£Á£Ð¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ¶äNext Stage 2024¥Õ¥¡¥ó¥É Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Öµþ¶ä¥Í¥¯¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¥É2¹æ¡×¡Ë¤¬½Ð»ñ¤Ç¡¢µþÅÔ¶ä¹Ô¤¬LBO¥íー¥ó¤Ë¤Æ¡¢Åê»ñ¡¦Í»»ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢µþÅÔ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¡È»°°Ì°ìÂÎ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿Á°¸þ¤¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£Ð£Å¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç37¼Ò¤ÎÃæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Î»ñËÜ¤È·Ð±Ä¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢£Ê£Ð£Å¤«¤é¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤¿30¼ÒÌÜ¤Î´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£ ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¡¿ ¿Ê²½¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¼«Î©¤·¤¿´ë¶È¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÆüËÜ¥µ¥¤¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢1975Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢Á´¹ñ¤Î£Ê£Ò¤ä»äÅ´¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎÅ´Æ»¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡Åù¤ÎÍ¶Æ³¡¦°ÆÆâ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»Ü¹©´ÆÍý¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎÎ¹µÒ°ÆÆâÉ½¼¨¤ò¡È¥µ¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤È¤¤¤¦»ö¶È¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¡¢¥µ¥¤¥ó¶È³¦¤ÎÁðÊ¬¤±Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯2·î¡¢£Ê£Ð£Å¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Î¡È»ö¶ÈºÆÊÔ¡É¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡È»ñËÜ¡É¤È¡ÈÁÏ¶È²È¤ÎÍýÇ°¡É¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢£Ê£Ð£Å¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Æ¡¢Á´³ô¼°¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¶È³¦¤ÎÀßÈ÷Åê»ñÍÞÀ©¤Ê¤É¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¡¢£Í£Â£Ï¤·¤¿ÅÚ²°åë»á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¥×¥í¥Ñー¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ò°÷¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶ÈÀÓ²óÉü¤È´ë¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë·üÌ¿¤ËÅØ¤á¤¿·ë²Ì¡¢¶áÇ¯¤Ï¡¢»ñºà²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â°ÂÄêÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£ÈÌ¡¢µþÅÔ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÅê»ñ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Ë£Ã£Á£Ð¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ¶ä¥Í¥¯¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¥É2¹æ¡×¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤ÈµþÅÔ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë£Ì£Â£Ï¥íー¥ó¡¢µþÅÔM&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤È¤¤¤¦¡¢µþÅÔ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¡È»°°Ì°ìÂÎ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¡È£Í£Â£Ï¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òÆÀ¤Æ¡¢¶È³¦¤Ç¤â¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Î·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢°ú¤Â³¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ µþÅÔ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê£Ë£Ã£Á£Ð¡Ë ¡¿ µþ¶ä¥Í¥¯¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¥É2¹æ
¡¡¡Öµþ¶ä¥Í¥¯¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¥É2¹æ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£Ë£Ã£Á£Ð¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤ÎÉý¹¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Î´ë¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ÈÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡Ë¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿Åê»ñÀìÌç»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡£Ë£Ã£Á£Ð¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·ÑÊ¬Ìî¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2031Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÁí³Û1,000²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê£Ê£Ð£Å¡Ë
¡¡£Ê£Ð£Å¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ37¼Ò¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò»ñËÜÌÌ¤È·Ð±ÄÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢£Ê£Ð£Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ30¼ÒÌÜ¤Î¡ÈÂ´¶ÈÀ¸¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê»ñÀè¤Î¡ÈÂ´¶È¡É¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¥µ¥¤¥ó¤¬4¼ÒÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Í£Â£Ï¤Ë¤è¤ê»ñËÜ¤È·Ð±Ä¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿»öÎã¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó¤¬9¼ÒÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤Á¡¢¥×¥í¥Ñー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢³°Éô¤«¤é¾·æÛ¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬£Í£Â£Ï¤·¤¿»öÎã¤Ï2¼ÒÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£Ê£Ð£Å¤Î¡ÈÂ´¶ÈÀ¸¡É¤òÃÏ°è¤Ë»Ä¤·¤Æ·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢£Ê£Ð£Å¤¬¡¢ÃÏ°è¶âÍ»¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¾ÀÜ¶âÍ»¤È´ÖÀÜ¶âÍ»¤Î¡ÈÂè»°¶Ë¡É¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¼ÂÎã¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°Éô¤«¤é¾·æÛ¤·¤¿¼ÒÄ¹¤¬£Í£Â£Ï¤Ë¤è¤ê¥ªー¥Êー·Ð±Ä¼Ô¤È¤Ê¤ë»öÎã¤Ï¡¢¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¥ªー¥Êー¤Ë¤Ê¤ë°ì¤Ä¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢£Ê£Ð£Å¤Ç¤Ï¡¢ËÜ·ï¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë´ÖÀÜ¶âÍ»¤ÈÄ¾ÀÜ¶âÍ»¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈÂè»°¶Ë¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¿Íºà¤Ø¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈÀ®Ä¹È¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³Æ¼Ò³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö2025Ç¯11·î10Æü¸½ºß
¡¡¢¢ ÆüËÜ¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.sign.co.jp/home
¡¡¡¡¡¦½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÎ©ÇäËÙ2ÃúÌÜ1ÈÖ9¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ»Ù¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«1ÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ
¡¡¡¡¡¦ÁÏ¶È¡§1975Ç¯9·î
¡¡¡¡¡¦»ñËÜ¶â¡§99É´Ëü±ß
¡¡¡¡¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÚ²° åë
¡¡¡¡¡¦½¾¶È°÷¿ô¡§44Ì¾
¡¡¡¡¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥µ¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ë²èÎ©°ÆµÚ¤ÓÀß·×¡¢¥µ¥¤¥ó¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ºî¡¦»Ü¹©¡¦´ÉÍý¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î´ë²èÎ©°ÆµÚ¤ÓÀß·×¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ë²èÎ©°ÆµÚ¤Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À©ºî¡£¹¹ð»ö¶È
¡¡¢¢ µþÅÔ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡Ê£Ë£Ã£Á£Ð¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.kyotokcap.co.jp/
¡¡¡¡¡¦½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¼·¾ò²¼¤ëÅì±ö¾®Ï©Ä®731ÈÖÃÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊËÜ¼ÒÅÐµ¡ËµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¾¾¸¶¾å¤ëÌô»ÕÁ°Ä®700ÈÖÃÏ
¡¡¡¡¡¦ÀßÎ©¡§2023Ç¯9·î
¡¡¡¡¡¦»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
¡¡¡¡¡¦³ô¼ç¡§³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× 100¡ó
¡¡¡¡¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ËÜ ÍÎ»Ë
¡¡¡¡¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Í²Á¾Ú·ô¤Î¼èÆÀ¡¢ÊÝÍÊÂ¤Ó¤ËÇäµÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¤ÎÁÈÀ®¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åê»ñÂÐ¾Ý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åê»ñÂÐ¾Ý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¶ÈÌ³¡¡Åù
¡¡¢¢ µþ¶äNext Stage 2024¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡ÊÎ¬¾Î¡§µþ¶ä¥Í¥¯¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¥É2¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡ https://www.kyotokcap.co.jp/
¡¡¡¡¡¦ÀßÎ©¡§2024Ç¯3·î
¡¡¡¡¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁí³Û¡§100²¯±ß
¡¡¡¡¡¦½Ð»ñ¼Ô¡§Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡Ê£Ç£Ð¡Ë µþÅÔ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡Ê£Ì£Ð¡Ë ³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔ¶ä¹Ô
¡¡¡¡¡¦ÌÜÅª¡§±ß³ê¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¡¢¼è°úÀè¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤ä¸ÛÍÑ°Ý»ý¡¢»ö¶ÈÈ¯Å¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åê»ñ¸å¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¡¢¼è°úÀè¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å Åù
¡¡¡¡¡¦Åê»ñÂÐ¾Ý¡§¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ê¤É»ö¶È¾µ·Ñ¥Ëー¥º¤òÍ¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶ÈÅù
¡¡
¡¡¢¢ ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê£Ê£Ð£Å¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.private-equity.co.jp/
¡¡¡¡¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®ÆóÃúÌÜ15ÈÖ6¹æ K-STAGE 5F
¡¡¡¡¡¦ÀßÎ©¡§2000Ç¯10·î
¡¡¡¡¡¦»ñËÜ¶â¡§60É´Ëü±ß
¡¡¡¡¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ë¡ÅÄ ¿¿°ì
¡¡¡¡¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ä»ö¶ÈºÆÊÔ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿±Ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡Ú ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡Û
¡¡¡¡ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®ÆóÃúÌÜ15ÈÖ6¹æ¡¡K-STAGE 5F¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡Tel¡§03-3238-1726¡¡
¡¡¡¡Ã´Åö¡§ Åê»ñ´ë²èÉô¡¡¡Êinfo@private-equity.co.jp¡Ë
