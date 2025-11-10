ダイワボウ情報システム、クラウド型ネットワーク企業Nileとパートナー契約を締結、国内における「Secure Autonomous NaaS」を提供開始

ダイワボウ情報システム株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：松本 裕之、以下DIS）と、米国で次世代ネットワーク・アズ・ア・サービス（以下、NaaS）を提供するNile Global, Inc.（本社：カリフォルニア州サンノゼ、共同創業者兼CEO：Pankaj Patel、以下Nile）はパートナー契約を締結し、日本国内において「Nile Access Service」の提供を開始します。

左から、当社取締役 谷水 茂樹、Nile Global, Inc. Co-Founder and CEO Pankaj Patel氏

Nileの「Secure Autonomous NaaS」とは、従来のように企業が個別にネットワーク機器を導入・構築するのではなく、必要な機能を包括的にサービスとして提供する新しいネットワークインフラの形態です。Nileは、クラウドベースの管理とAIを活用した自動化とライフサイクル運用、ゼロトラストセキュリティを統合した唯一のNaaSベンダーとして注目を集めており、この分野で高く評価されたリーダー企業であります。

今回の提携により、DISはNileの革新的なセキュアネットワーク基盤を日本市場に展開し、企業や教育機関のネットワーク運用負荷軽減とセキュリティ向上を実現します。また、日本が直面している少子高齢化や労働人口の減少といった社会課題に対しても、ネットワークの自動化・省人化によってIT人材の不足を補完し、リソースの有効活用や業務の効率化を支援することで、持続可能な社会インフラの実現に貢献します。

さらに、クラウドを通じてさまざまなITリソースをサービスとして提供するXaaS（Everything as a Service）市場は、国内外で急速に拡大しており、日本においても年平均10％を超える成長が見込まれています。企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進、IT運用コストの最適化、ならびにIT人材不足への対応などを背景に、XaaSはインフラ領域においても今後ますます重要性を増すと考えられます。Nile Secure Autonomous NaaS のソリューションは、このXaaSの潮流の中でもネットワーク分野における中核的な存在であり、ハードウェア・ソフトウェア・セキュリティ機能・運用を一体化した次世代のインフラとして、高い事業価値を提供します。本パートナーシップは、そうした時流に即した先進的な取り組みであり、両社の強みを活かすことで国内市場において大きな成長ポテンシャルを秘めたビジネスとして、今後の展開に大きな期待が寄せられます。

Nileは、ハードウェア、ソフトウェア、セキュリティ機能、運用サービスを統合した「Nile Access Service」を通じて、以下のような付加価値を提供します。

- L3レベルでのデバイス分離によるゼロトラストネットワークの実現- AIを活用した自動化と運用によるネットワーク障害の予兆検知と自動復旧- パッチ適用や最適化などの運用保守を自動化- 面積に応じた予測可能な定額制価格モデル

DISは、全国101拠点の営業網と約19,000社の販売パートナーを通じて、Nileの高性能なネットワークサービスを日本全国へ展開し、DX推進に貢献します。さらに、DIS大阪本社及び大井町事業所には「Nile Access Service」を実際にご体験いただける専用デモ環境を設置しております。Nileが提供するゼロトラストネットワークのセキュリティ性能や、AIによる自動化・障害予兆検知の仕組みなどを、実際の操作を通じてご確認いただけます。ご興味をお持ちの企業・団体様には、個別のご案内や体験の機会もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Nile Global, Inc.の共同創業者兼CEOであるPankaj Patel氏は、次のように述べています。

「日本は、現実世界における課題解決に向けて、イノベーションを推進するグローバルリーダーです。私たちは、ダイワボウ情報システムと提携し、この先進的な市場にNile Secure Autonomous NaaSプラットフォームを提供できることを誇りに思います。両社は協力して、複雑さを解消し、セキュリティを強化し、企業や教育機関の進化するニーズに合わせて拡張できる、完全に自動化されたゼロトラスト対応のネットワーキングソリューションを提供してまいります。NileのクラウドネイティブアプローチとDISの幅広いリーチと専門性を組み合わせることにより、日本全国にわたって組織が運用負荷を軽減し、IT人材の不足を解消し、自信を持ってデジタルトランスフォーメーションを加速できるようサポートいたします。」

ダイワボウ情報システム株式会社 取締役 谷水 茂樹は、次のように述べています。

「Nileが提供するNile Secure Autonomous NaaSは、複雑化するネットワーク運用における課題を根本から解決し、シンプルかつ安全なネットワーク環境を実現する画期的なソリューションです。特に、セキュリティをネットワークの中核に据えた設計により、運用の効率化だけでなく、企業が直面するセキュリティリスクの低減にも貢献します。当社は、長年にわたり培ってきた流通体制、様々なテクノロジーをカバーする技術力、そして充実したサポート体制を最大限に活かし、この最先端ソリューションを日本市場に提供することで、ネットワーク運用の新たな可能性を切り拓き、企業の生産性向上やセキュリティ強化、そしてデジタルトランスフォーメーションを支援してまいります。」

※『Nile’s Secure Autonomous NaaS』はサービス内容を説明する表現であり、正式なサービス名称は『Nile Access Service』です。

Nile Global, Inc.について

Nileは、安全で自律的なNaaSを提供する革新的企業です。CiscoやAWS出身の技術者によって設立され、ゼロトラストセキュリティとAI自動化を標準搭載したサービスにより、企業の各拠点や学内施設の環境を大幅に簡素化・安全化する新しい形のソリューションを提案しています。

URL：https://nilesecure.com/

ダイワボウ情報システム株式会社について

DISはIT流通を支える国内最大級のディストリビューターとして、国内外約1,500社のメーカーからIT関連商品を仕入れ、約19,000社の販売パートナーを通じて全国のエンドユーザーに提供しています。全国101拠点の地域密着型体制により、多様なニーズに迅速に対応可能です。

URL：https://www.pc-daiwabo.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ダイワボウ情報システム株式会社

技術戦略本部 情報戦略部

情報戦略課 丹羽

TEL：06-4707-8063

Nile Global, Inc.

Lora Metzner, Managing Director, Global Results Communications

Tel: +1-949-929-7234

E-mail: Nile@globalresultspr.com

【報道関係に関するお問い合わせ先】

ダイワボウ情報システム株式会社

経営戦略本部 経営企画部

コーポレートブランディング課 谷岡

TEL：06-4707-8065

E-mail：dis_web@pc-daiwabo.co.jp