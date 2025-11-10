¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¡¢Gen-AX¤Î¡ÖX-Ghost¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë²ÃÌÁ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤ª¤è¤ÓÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢¶¨¶È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÀÅÄ ´²¡¢°Ê²¼ ¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¡Ë¤Ï¡¢Gen-AX³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¸¥§¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§º½¶â ¿®°ìÏº¡¢°Ê²¼ Gen-AX¡Ë¤¬ËÜÆüÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Î§»×¹Í·¿AI¤Î²»À¼±þÂÐ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖX-Ghost¡Ê¥¯¥í¥¹¥´ー¥¹¥È¡Ë¡×¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì²ÃÌÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤ª¤è¤ÓÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆGen-AX¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬°ìÁØ¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»»þ´ÖÂÓ¤Î³ÈÂç¤ä±þÂÐÉÊ¼Á¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢»ýÂ³Åª¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÇä¾å¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ë¶È³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ß¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¤Ï¡¢Gen-AX¤Ë¤è¤ë¼«Î§»×¹Í·¿AI¤Î²»À¼±þÂÐ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖX-Ghost¡×¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Gen-AX¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿AIµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¤ÎÆ±ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÃÎ¸«¡¢AI¼ÂÁõÎÏ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- X-Ghost¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
X-Ghost¤Ï¡¢¡Ö¼«Î§»×¹Í·¿¤ÎAI¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆÃÄ¹¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë²»À¼ÂÐÏÃAI¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°AI¤¬È¯ÏÃ¤ä¥·¥¹¥Æ¥àµóÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤·¡¢¥ê¥¹¥¯È½Äê¤ä¥¬ー¥É¥ìー¥ëÀ©¸æµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÂÐÏÃ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¡¦²»À¼Ç§¼±¡¦¸À¸ì½èÍý¡¦²»À¼¹çÀ®¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤¿½¾ÍèË¡¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ðÊó·çÂ»¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¡¢¸í¤êÅÁÈÂ¤ò¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎSpeech-to-Speech¥â¥Ç¥ë¤Ç²ò¾Ã¡£AI¤¬¼«Î§Åª¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¤¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¡¦APIÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²ñÏÃÊ¸Ì®¤Ë±þ¤¸¤ÆAI¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¥Çー¥¿¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
- X-Ghost¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
X-Ghost¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Gen-AX¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Ñー¥È¥Êー¤ÏGen-AX¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆ³Æþ»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Ø¤ÎX-Ghost¤ÎÆ³Æþ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¤Î¼ç¤ÊÌò³ä¤Ï²¼µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦X-Ghost¤Î¸ÜµÒ´ë¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç
¡¡¡¦X-GhostÆ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑÊÝ¼é¤ä³èÍÑ»Ù±ç
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎAI³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿AI³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- Gen-AX³ô¼°²ñ¼Ò
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶È¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ³èÍÑ¡¢SaaSÆ³Æþ¡¦¶ÈÌ³ÊÑ³×¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¡õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÅù¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇ½ÎÏ¤òÍÊ¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¿·²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ïhttps://www.sigmaxyz.com/sx/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£