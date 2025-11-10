「全国ワークスタイル変革大賞2025 全国大会」ファイナリスト8名決定、12月16日(火)ハイブリッド開催

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

全国ワークスタイル変革大賞実行委員会は、2025年12月16日(火) 13:00より、「全国ワークスタイル変革大賞2025 全国大会」をシティホール＆ギャラリー 五反田（東京都品川区） およびオンライン配信 にてハイブリッド開催いたします。

本大会は、優れた事例を表彰するコンテストではなく、変革を推進する挑戦者たちがリアルな失敗と成功の事例を共有し、明日から試せる『具体的な次の一歩』と『頼れる仲間』を見つけるための場です。

この度、全国の地方予選を勝ち抜いたファイナリスト8名が決定しましたのでお知らせいたします。当日はファイナリストによるプレゼンテーション審査のほか、変革の「生々しい失敗談」を共有するクローズドセッション（会場限定） なども予定しております。

本イベントは参加無料（事前登録制）です。

https://workstyle-transformation-awards.jp/national/

「全国ワークスタイル変革大賞」とは

「これは、ただのコンテストではありません。」

本大賞は、優れた働き方改革事例を表彰することだけを目的としていません。変革を推進する挑戦者たちが、リアルな失敗と成功の生々しい事例を共有し、明日から試せる『具体的な次の一歩』と『頼れる仲間』を見つけるための「共有の場」です。

DXやワークスタイル変革を推進する中で「施策が現場に浸透しない」「次の打ち手が見えない」「本音で話せる仲間がいない」といった「壁」にぶつかっている、すべての挑戦者のためのイベントです。

全国大会ファイナリスト8名のご紹介

地方予選を勝ち抜いた8名のファイナリストが、各社の変革の軌跡についてプレゼンテーションを行います。

高橋 剛 氏（東北コピー販売株式会社 代表取締役）

登壇タイトル：クラウドだけじゃ変わらない。10年かけて"人"と"現場"が変わった話 ～ 営業チームが目覚めた、現場DXのリアルストーリー ～

野上 美希 氏（社会福祉法人風の森 統括）

登壇タイトル：保育士の働き方を改革し崖っぷちの保育業界を持続可能にする

里川 雅一 氏（医療法人田中会 武蔵ヶ丘病院 副主任）

登壇タイトル：「小さな自動化の積み重ねが職場を変える」 ～ RPAとAI活用による業務改善の取り組み ～

山下 貴美子 氏（資生堂インタラクティブビューティー株式会社 DX本部）

登壇タイトル：デジタルの力で聴覚障がい者へパーソナルな美容体験を提供～職域拡大も目指す～

太古 無限 氏（ダイハツ工業株式会社 DX推進室デジタル変革グループ長）

登壇タイトル：現場主導のDX推進による業務効率化と多様な人材が活躍できる土壌づくり

難波 恵伍 氏（株式会社川六 ホテル川六エルステージ高松 支配人代理）

登壇タイトル：「物的環境整備」（アナログ）と「DX推進」（デジタル）の好循環を生み出す働き方改革

鈴木 未沙 氏（和光会グループ 理事長室 室長 ／ SDGs推進室 室長）

登壇タイトル：誰も取り残さないDX ー医療・福祉の職場変革ー

中川 雅也 氏（株式会社中川 創業者）

登壇タイトル：働き方改革とWell-beingと時々林業DX～木を伐らない林業～

審査員

ファイナリストのプレゼンテーションを審査するため、ワークスタイル変革の最前線を知る専門家が結集します。

【メインジャッジ】（一部抜粋）

島田 由香 氏（株式会社YeeY 共同創業者/代表取締役、アステリア株式会社 CWO）

播磨 崇 氏（一般社団法人クラウドサービス推進機構 理事長）

野村 真実 氏（特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 会長）

箕浦 龍一 氏（一般社団法人官民共創未来コンソーシアム 上席理事）

全国ワークスタイル変革大賞実行委員会は、本大会を通じて得られた「リアルな知見」が、参加者一人ひとりの「次の一歩」に繋がることを目指しています。今後も、業界や地域の垣根を越えた変革者たちのコミュニティを形成し、日本全体のワークスタイル変革を後押ししてまいります。

開催概要

イベント名： 全国ワークスタイル変革大賞2025 全国大会

日時： 2025年 12月 16日 (火) 13:00 - 19:00 (12:30 開場)

会場：

現地： シティホール＆ギャラリー 五反田

オンライン： EventHubにて配信

参加費： 無料（事前登録制）

対象者： 働き方改革、DX、組織変革に取り組む経営者、管理者、担当者の方。他社のリアルな事例（特に失敗談）から学びたい方。

申込方法： 以下の専用フォームよりお申し込みください。

主催： 全国ワークスタイル変革大賞 実行委員会

構成団体： 一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会、一般社団法人日本ノーコード推進協会、一般社団法人ライトハウスDX支援協会、一般社団法人クラウドサービス推進機構

後援 (申請予定含む)： 内閣府、総務省、中小企業庁、日本商工会議所 ほか

主催団体について

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

全国ワークスタイル変革大賞実行委員会は、当協会が事務局を運営しています。

事務局所在地： 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者： 代表理事 森戸裕一

発足： 2010年6月（法人化：2010年10月）

URL： https://jdxa.org

事業内容： DX推進人材育成、組織支援、イベント実施、地域DX推進、DX普及啓蒙・政策提言、情報提供 等