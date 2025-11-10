【11月21日(金)16時】売れるVTuberコラボ商品の企画設計・開発ノウハウを解説するウェビナーを開催！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、11月27日(木)19時より、VTuberの活用を検討している企業様向けのウェビナー「【企業担当者必見】売れるVTuber”コラボ商品“の企画設計、開発ノウハウを徹底解説！」を開催します。

VTuberコラボ商品開発の成功・失敗の分かれ道のポイントを解説します！

VTuber市場が急成長を行う中で、他業界の企業様がインフルエンサーマーケティングの一環としてVTuberコラボ商品を開発する事例が増えてきましたが、VTuberをキャスティングして商品を開発したけど失敗に終わってしまったという事例もあります。VTuberのコラボ商品を開発するにあたり、成功と失敗を分ける境界線は「単なるPRで終わるか」「VTuber・ファンを巻き込んだ共創へ昇華できるか」にあります。

本セミナーでは、VTuberとファンの関係性を解き明かし、他業界の企業様がVTuberを起用して商品開発を行い、ヒットに繋げるための「共創マーケティング」の考え方と具体的な手法をお伝えします。数々の企業のマーケティング支援とVTuberプロデュースを手掛けてきた専門家である当社が、豊富な事例を基に「ファンに愛される商品開発の秘訣」や「VTuberが能動的に動いてくれる関係構築」についてお話しします。

＜本セミナーで得られること＞

・ファンが「応援消費」したくなるVTuberと商品の関係性構築法

・VTuberを商品の「最初の熱狂的なファン」にするための具体的なアプローチ

・単発で終わらない、継続的・能動的なプロモーションを促す仕組み

・成功事例と失敗事例から学ぶ、VTuberコラボで押さえるべき本質

＜本セミナーがおすすめの方＞

・小売・メーカーの商品開発、マーケティング、販促担当者様

・新しいマーケティング手法やプロモーション施策を検討している方

・VTuberやインフルエンサーを起用した施策で効果を高めたい方

・若年層や特定のコミュニティに響く商品開発のヒントを得たい方

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://forms.gle/NEv92BzCuZ9HctN26

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

株式会社uyet 代表プロデューサー

金井洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk

ウェビナー概要

日時：2025年11月21日（金）16:00～17:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

15:55~16:00：開場

16:00~16:10：オープニング

16:10~16:50：ウェビナー

16:50~17:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact