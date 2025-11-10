＜助成先公募＞第3回「パーキンソン病QOL基金」募集開始（2025/11/10～2026/1/8）

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2025年11月10日、公益財団法人 日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は第3回「パーキンソン病QOL基金」助成先公募を開始いたしました。

■基金の目的

パーキンソン病は日本国内で15～20万人の患者がいると言われている指定難病のひとつです。早期段階で症状の進行抑制に効果的な治療を受ける機会、病気や治療に関する情報へのアクセス、サポートの連携といった環境整備、そのためのリソースは充分ではありません。

本基金は、パーキンソン病患者がより快適により長く人生を送ることを実現する支援の広がりを願って設立されました。医療関係者や当事者間による地道な支援、これまでにないツールやサービスの試みなど、患者のQOL向上につながるあらゆる取り組みを助成いたします。

■助成対象事業

パーキンソン病患者のQOL向上を目的とする研究や支援活動などの事業。

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

■助成対象団体

日本国内に活動の主となる事務所があり、活動実績1年以上の団体・法人等。

※法人格のない任意団体や、株式会社等の営利法人も対象です。

■助成金額

・助成総額： 1,000万円（予定）

・１団体あたりの助成金額： 上限500万円（任意団体は上限50万円）

・採択団体数： 3-6団体程度

・助成対象期間： 2026年5月～2027年4月

■応募方法

助成電子申請システム「Graain」から、応募書類をご提出いただきます。

申請者は必ず、以下リンクから募集要項と応募用紙をダウンロードし、詳細をご確認ください。

https://np-foundation.or.jp/information/000319.html

■募集スケジュール

・公募開始： 2025年11月10日（月）

・公募締切： 2026年1月8日（木）17:00

・採択結果通知： 2026年4月上旬（予定）

■お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp *(at)は@に変更してください

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/