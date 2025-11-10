心地よい境界をつくることで人と人をつなげるブレンディングファニチュア「YAA（ヤア）」を2025年12月に発売

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、心地よい境界をつくることで人と人をつなげるブレンディングファニチュア「YAA（ヤア）」を2025年12月より発売します。

オカムラでは、コミュニケーションを生みだすことをコンセプトとした製品の新しいカテゴリとして、「Blending Furniture（ブレンディングファニチュア）」を設定しました。複数の個性を混ぜ合わせて新たな力を生み出すという意味を込めています。ブレンディングファニチュア「YAA」は、曲がったり高さに段差を付けたりしたパネルに、ソファやテーブルを組み合わせて、柔らかな曲線と高さの変化で空間に動きをつくり、人が自然に集まりやすい流れを生み出します。

オフィス出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークの広がりや業務の効率化を目的としたチャットツールなどの普及により、オフィスではリモートでの会議や文字を使ったやり取りが多くなっており、対面で会話をする機会が少なくなっています。また、壁や仕切りがないオープンな空間や、仕事の内容や予定によって席を選ぶフリーアドレスを採用したオフィスも多く、働き方の自由度が高い一方で、オープンなオフィスでは話しかけづらい、周りが気になって落ち着かないといった課題がありました。

「YAA」は、オフィスに心地よい境界をつくることで人と人をつなげるシステム家具です。製品名の「YAA」は、会話のきっかけになる「やあ」という声かけから会話が自然に生まれることに由来します。パネルの柔らかな曲線と高さの変化で空間に動きをつくります。通り過ぎる人、座る人、話す人それぞれの視線を適度に調整させながら、仕切りながらも抜け感を残して圧迫感を抑え、心地の良い空間をつくり、人が集まりやすい流れを生み出します。高さや形が違うパネルに、ソファやテーブル、他シリーズの製品なども自由に組み合わせることができ、カジュアルな打合せやリフレッシュ、PC作業はもちろん、相談、集中作業など幅広いシーンに対応し、人と人がまざりつながっていく空間を作り出します。

パネルはストレート、90度・120度の曲線状、ゆるやかなラウンド状、両端で高さが違う段差状の5種で、それぞれ高さ違いをラインアップしているため、さまざまな組み合わせにより空間を自在に構成することが可能です。パネルの組み替えが可能なため、働き方やオフィスの変化に合わせて長く使い続けることができます。パネルのトップカバーやエンドカバーは薄く仕上げ、巾木やスリットもなくし、すっきりとしたミニマルなデザインです。カラーは、働く人やインテリアを引き立てる上質な背景となるように、空間に馴染みやすく落ち着いたトーンでそろえています。

シーン例

・多様なソファやチェアで構成したYAA

仕事の相談や打ち合わせの続き、気分転換の雑談もできそうな、ほどよい仕切りが落ち着いた雰囲気をつくり、人が集まりやすい交流の場を生み出します。

・高さの異なる2つの個室がひとつになったYAA

高く囲われたところは、周囲を気にせず個人作業がはかどる場所になり、低いところは囲いの内外から声をかけやすく、チームのやり取りが自然と生まれます。

■デザインの特徴

・ゆるやかな境界

視線を向こう側まで柔らかく通し、空間に奥行きとリズムを生み出すルーバーを組み込むことができます。安心感と開放感を同時に感じ、囲いの内外に声をかけやすい雰囲気をつくります。ルーバーは、ナチュラルで落ち着いた質感の木目タイプと、軽やかでやさしい印象の紐タイプ※があります。

※紐ルーバーは2026年4月発売

・パネルデザインのこだわり

トップカバーやエンドカバーを薄く仕上げ、巾木やスリットをなくしたシンプルな設計です。隅々にまで行き届いた精密な加工と精緻な仕上げによって成り立っており、細部の積み重ねが曲線の美しさを際立たせます。

・空間にリズムを生む形

曲線は流動性や柔軟性を生み出し、直線は知的な印象や安心感を生み出します。上下左右に曲線と直線が掛け合わさることで、空間にリズムや広がりが生まれます。

■仕様

・パネル

形状：ストレート、90°、120°、ラウンド、段差

タイプ：クロス、オープン、ルーバー、紐ルーバー ※段差形状はクロスとオープンのみ

サイズ：ストレート 400/450/600/700/800/900/1000/1200W×970/1270/1570/1870H（mm）

90°、120°、ラウンド 970/1270/1570/1870H（mm）

段差 600/900W×970-1270/1270-1570/1570-1870H（mm）

カラー（フレーム/クロス）：ライトグレージュ/ベージュ、グレイッシュレッド/ブラウン、グレイッシュグリーン/ライトグレージュ、グレージュ/ペールグレー、ダークグレー/ライトグレー、ブラック/イエローグリーン

・ソファ

形状：ストレート（W600、W900、W1200）、90°外R用、90°ブース用、120°外R用、120°ブース用、ラウンド外R用、ラウンド内R用

カラー：ベージュ、ブラウン、ライトグレージュ、ペールグレー、ライトグレー、イエローグリーン

・テーブル

形状：90°ブース1人用、90°ブース2人用、120°ブース1用、120°ブース2人用

天板カラー：ホワイト、ライトグレージュ、ダークグレー、プライズウッドライト、プライズウッドナチュラル、プライズウッドミディアム、プライズウッドダーク

・組み合わせ例と価格（税抜き）

■初年度販売目標：5億円

□オカムラウェブサイト 「YAA」スペシャルサイト

https://www.okamura.co.jp/office/special_site/product/yaa/