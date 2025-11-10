自治体DX推進、庁舎空間の有効活用を支援する組み替え型のフレキシブルカウンター「koloka（コロカ）」発売

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、2025年11月、自治体向けフレキシブルカウンター「koloka（コロカ）」を発売します。国の「自治体DX推進計画」に基づき進められている「自治体フロントヤード改革」に対応し、窓口業務や相談スペースのスタイル変化に柔軟に対応できる組み替え・移動が可能なフレキシブルカウンターです。日常業務はもちろん、有事の際にも臨時受付や救援物資配布台など多用途に活用でき、自治体職員主体で運用可能な高い汎用性を備えています。

国が策定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」に基づき、全国の自治体では「自治体フロントヤード改革」が進められています。自治体フロントヤード改革とは、住民サービスの利便性向上と職員の業務効率化を目的に、自治体と住民との接点の多様化・充実化、データ活用による窓口業務の改善、庁舎空間の有効活用を推進するものです。窓口の数や形態が変化する中で柔軟にレイアウトを変更できる什器のニーズが高まっています。オカムラはこうしたニーズに応えるべく、組み替えや移動が容易で多用途に使えるフレキシブルカウンター「koloka」を開発しました。

「koloka」は、簡単に移動ができるキャスター付きの本体と、工具不要で脱着可能なパネルなどのパーツにより、さまざまなカウンター形状からテーブル使いまで形状変更が可能な窓口スペース用の什器です。公共空間になじみやすい重厚さと軽快さを兼ね備えたデザインで、窓口業務や相談スペース、打ち合わせなど、さまざまな場面に対応します。カウンター専用部材に限定することなく、日常業務から有事まで幅広く活用できます。

―「koloka（コロカ）」の特徴―

●ユーザー側でパネルの脱着を含めさまざまなスタイルに形状変更が可能

「koloka」は、本体とパネルの組み合わせで、ハイカウンター・ローカウンター・相談ブース・総合受付・打ち合わせテーブルなど、窓口のスタイルに合わせて形状変更が可能です。

本体はキャスターにより容易に移動ができ、パネル類は工具を使わずに脱着が可能です。繁忙期・閑散期に合わせて、組み替え工事を外部に依頼することなく、自治体職員などユーザー自身で窓口の数やレイアウト、スタイルの変更ができます。

DXが進み窓口カウンターの数を減らす場合には、本体を市民のコミュニティスペース・相談席・閲覧コーナー、執務エリアの打ち合わせテーブルに使用するなど、汎用的な活用が可能です。

●充実した機能

本体天板・パネル・ハイカウンターユニットには、公共性の高い場所でニーズの高い、抗菌・抗ウイルス性能メラミン化粧板を採用しています。可動式中間パネルは、高い自由度で取り付けることができるため、プライバシーに配慮した窓口の数を容易に増減できます。L字型の囲いパネルを追加設置すると、視線が遮られより落ち着いた空間になります。

幕板に付属した大容量の配線ダクトと横送り配線によって、モニターなどの機器へもスマートに配線できます。オプションで、幕板と床の隙間をふさぐスライド式の巾木の設置も可能で、床に落下した書類が滑り出るのを防ぎます。

●有事の際にも活用可能

有事の際には、パネルを取り外して本体を並べることでフラットの作業台となり、大きな作戦テーブルや、近隣住民や避難者のための臨時受付・救援物資の配布台としても活用できます。囲いパネルを組み合わせて簡易ブースとすることで、更衣スペースやプライバシーブースとして利用可能です。囲いパネルを並べて、セキュリティラインの確保や情報掲示板として活用することもできます。

「koloka」は、「フェーズフリー認証※」を取得しています。

※フェーズフリー認証：商品やサービスが日常時および非常時の価値を共に有していることを証明するための制度で、一般社団法人フェーズフリー協会が審査します。

■主な仕様

ラインアップ

サイズ

・本体（テーブル）：直線1200/1400/1600/1800W×800D×720H（mm）、コーナー（内・外兼用）950W×950D×720H（mm）

・直線パネル（エンド・中間兼用）：アッパーパネルなし1100W×1120H（mm）、アッパーパネル（フロスト）付1100W×1520H（mm）

・囲いパネル（左右兼用）：800W×800D×1520H（mm）

・ハイカウンターユニット：1200/1400/1600/1800W（mm）

カラー

・本体（テーブル）天板・パネル・ハイカウンターユニット・幕板：ネオホワイト、ネオウッドライト、プライズウッドライト、プライズウッドナチュラル、プライズウッドミディアム、プライズウッドダーク

・脚：ネオホワイト、ブラック

組み合わせ例と価格（税抜き）

□オカムラウェブサイト 「koloka」製品ページ

https://product.okamura.co.jp/ext/DispDirect.do?volumeName=00001&SID=koloka(https://product.okamura.co.jp/ext/DispDirect.do?volumeName=00001&SID=koloka)