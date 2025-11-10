【無料ウェビナー】『【代理店フィー1.5億円相当を削減！】明日から真似できる“広告内製化”のリアルメソッド』を11/25(火)に開催

ナイル株式会社お申し込みはこちら :https://www.seohacks.net/seminar/seo/29526/

【参加費無料】2025年11月25日（火）12:30-13:00 開催！

億単位の経費削減、広告の内製化で実現しませんか？

ナイルのカーリース事業では、代理店フィー1.5億円相当の広告施策の内製化を実現しました。

今回は、スキル面・育成・人材開発の視点から、マーケターやクリエイターが陥りがちな落とし穴まで、内製化に必要な要素を30分に濃縮して解説いたします。

どんな企業がインハウス化すべきか、最初に取り組むべき業務は何か、も明確に整理してお伝えします。

広告施策の内製化を検討している方はぜひご参加ください！

■このウェビナーの見どころ

■このウェビナーがおすすめの方

■お申し込み方法

- 広告費を人材育成に転換した背景とその効果- 内製化でまず取り組むべき施策- 成果を出すチームを育てるマネジメント術- 内製化を支えるAI・データ活用の実例- 広告施策の内製化に困っている担当者- 長期的にマーケティング人材を育成したい経営層・部門長- コスト最適化と成長戦略を両立させたい方- 内製化に興味はあるが、成果維持に不安がある方

下記リンクよりお申し込みいただけます。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

開催日時

2025年11月25日（火）12:30-13:00

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上、送信ください。

参加費

無料

定員

500名

お申し込み締切

2025年11月25日（火）12時30分

