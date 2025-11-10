異例のテレビ放映も収入ゼロ！？“赤井ブーム”の裏で起きていた驚きの金銭事情を告白 「モチベーションが上がらず」突然の失踪…浪速のロッキー・赤井英和が語る騒動の真相｜『しくじり先生』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を11月7日（金）夜9時30分より放送いたしました。

見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p340

■異例のテレビ放映も収入ゼロ！？“赤井ブーム”の裏で起きていた驚きの金銭事情を告白

11月7日（金）の放送回では、元プロボクサーで俳優の赤井英和による授業「浪速の伝説ボクサー 生死を彷徨ったしくじり伝説！」後半戦をお送りしました。お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣がサポート役を務め、前回は学生時代のヤンチャぶりやボクシングとの出会いを振り返った赤井先生。今回はプロ転向後のキャリアに潜む“しくじり”や“失踪事件の真相”、ボクシング引退後の転機など、赤裸々に語りました。

高校・大学でボクシング界に名を轟かせ、「オリンピックで金メダル獲ったるで！」とプロの道へ進んだ赤井先生。プロデビューから12戦連続KO勝利という当時の日本記録を達成し、8戦目以降はテレビ放映までされる異例の人気ぶりで、“赤井ブーム”を巻き起こしました。しかしその裏で、「ファイトマネーは0円。売りチケットのみが収入」という驚きの実態を告白。「テレビの放映権であったり、激励賞もあったんでしょうけど、そういうのは全く入らず」「当時は一生懸命で全然わかってなかった」と語りました。さらに「会長とともに騙されていたのか？」という問いに赤井先生が「会長が…」と意味深に語り、「4畳半のジム作ってたところが、駅前にビルが建った」「ここが一番のしくじり」と振り返る場面では、教室中がざわつきました。

■「モチベーションが上がらず」突然の失踪…浪速のロッキー・赤井英和が語る騒動の真相

1983年には初の世界タイトルマッチに挑戦するも、7回TKO負けで初黒星。その後、赤井先生は「トレーニングをサボりだし、酒に溺れる日々」を過ごすようになったと打ち明けます。そして、再起をかけた世界前哨戦を目前に控え、赤井先生は突如失踪。「モチベーションが上がらず、金銭的な不満もあった。お金の流れが全然わからない、納得いかないところがあった」と、その背景を率直に明かした赤井先生。引退届を提出してそれが世間に注目されたら全部ぶちまけてやろうと思いがあったと振り返りました。

その後、後援会長の説得によりリングに戻るも、「ジムにも通わず練習もせず。会長と顔を合わせるのが嫌だったんで、コンディションもモチベーションも最悪でした」と語った赤井先生は、前哨戦でKO負け。試合後、「『急性硬膜下血腫・脳挫傷』、生存率は20%、術後生存率は50%」と診断されるほどの重体となり、医師から「もうボクシングはできません」とドクターストップ。わずか25歳で現役を引退することになりました。

■「お前の人生おもろいから本に書いたらどうや」、現役引退後の赤井に救いの言葉をくれた恩人とは…？

引退後、「将来のことを考えることがない」「空白みたいな日が続いていた」という赤井先生。そんな彼を救ったのが、浪速高校の先輩でもある笑福亭鶴瓶師匠でした。鶴瓶師匠の「お前の人生おもろいから本に書いたらどうや」という一言をきっかけに、自叙伝を執筆。これが映画化され、主演として俳優デビューを果たします。その後、映画新人賞を多数受賞し、俳優・タレントとして芸能界で活躍する道を切り開きました。

そのほか授業では、現役引退の引き金となった緊急手術後のリアルな心情や、初主演映画撮影の舞台裏など、赤井先生の命を懸けたボクシング人生が明かされました。本編は、配信後7日間、無料で視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg