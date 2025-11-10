12/2(火) 福岡でがん啓発イベントを開催！～自分にあったがん対策とは？福岡山王病院 消化器病専門医 × TOGGYが登壇、がん対策の最前線～

Craif株式会社

尿がん検査「マイシグナル」を提供するCraif株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野瀬 隆一、以下Craif）は、2025年12月2日（火）18時より、アクロス福岡（福岡県福岡市）にて、すい臓がん啓発イベント「自分にあったがん対策とは？福岡山王病院 消化器病専門医× TOGGYが登壇、がん対策の最前線」を開催いたします。

がんの早期発見は、命を守るだけでなく、医療費や生活の質にも直結する重要な社会課題です。中でも「すい臓がん」は発見が難しく、進行してから見つかるケースが多いため、早期発見・早期治療がより一層重要ながん種です。しかし、福岡県では全国的に検診率が低く、受診行動を促す仕組みづくりが十分とはいえません。こうした現状を踏まえ、今回のイベントでは、「自分にあったがん対策」を考えるきっかけを提供いたします。

当日は、福岡山王病院 肝胆膵内科・神経内分泌腫瘍センター長の伊藤鉄英先生より、すい臓がんに関する早期発見の重要性や最新情報についてご講演いただきます。続いて、Craif株式会社 CTO 市川が、自分にあったがん対策の選び方や、最先端技術がもたらす新しいがんとの向き合い方についてお話しいたします。その後、福岡を拠点に活動されるラジオDJ・パーソナリティ・ミュージシャンのTOGGY氏、そして肺がんステージ4をご経験され、株式会社シンフォニア代表取締役を務める亀山みゆき氏をお迎えし、「がんと暮らしのリアル─福岡のこれからのがん対策を考える」をテーマに特別対談を行います。

■イベント詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41883/table/347_1_8aada02987e6aaff4d2ddb86f0f168aa.jpg?v=202511111256 ]

申し込み方法

電話または所定のフォームから事前のお申し込みをお願いいたします。

WEB：https://forms.gle/u6bu4sYzV2SNakoR6

電話：092-753-5500（株式会社シンフォニア内イベント事務局）平日9:00-18:00

■登壇者プロフィール

福岡山王病院 肝胆膵内科・神経内分泌腫瘍センター長

国際医療福祉大学 医学部 消化器内科 教授

伊藤鉄英先生

九州大学医学部卒業。九州大学大学院医学研究院病態制御内科学講師、九州大学病院肝臓・膵臓・胆道内科副科長を経て、2010 年同病院同科診療准教授。2011 年より病態制御内科学 准教授。2017 年4 月に福岡山王病院に膵臓内科・神経内分泌腫瘍センターを開設しセンター長に就任。2019年より国際医療福祉大学大学院医学研究科（消化器内科）の教授、2020 年より国際医療福祉大学医学部消化器内科教授も併任。2023年7月には福岡市において第54回日本膵臓学会大会を会長として開催。

TOGGY氏

福岡県出身。幼少の頃はパイロットに憧れ、学生時代は宇宙ロケット開発の研究に携わるも’87EPIC/SONYよりバンドのドラマーとしてデビュー。バンドは2枚のアルバムを残し解散、その後国内外を放浪する。一年間滞在した豪・シドニーより帰国後、’96年より福岡を中心にTV・ラジオでの番組を抱え現在もレギュラー多数。波瀾万丈の人生経験を引き出しに元ミュージシャンの感性とモテ声トークで幅広い世代に支持されている。番組やイベントでは数多くのインタビューを経験（STING・安倍晋三氏から江頭2:50・リスナーが飼っているインコまで）。2010年、福岡市内に太陽光で稼働するSalone＆Studio33・茶室「無動軒」を建立。茶道・書道を嗜み世界を旅する多趣味なオトコ。プライベートでは「中洲の山田さん」や「バナナマン・ブラック」に変身し地域の治安維持に努めている。



株式会社シンフォニア代表取締役

亀山みゆき氏

1993年株式会社シンフォニアを創業し、分娩環境の改善を目指して活動中。音のチカラで出産・分娩を支援する分娩支援システムBSSや女性医療をサポートする診療支援システムEvefomaを開発し、全国の産婦人科で導入されている。その業績が評価され、経済産業省「はばたく中小企業300社」「キッズデザイン賞」を受賞。ステージ4というカテゴリーの肺がんを経験。福岡中小企業経営者協会 副会長。

Craif CTO / 名古屋大学 未来社会創造機構 客員准教授

市川 裕樹 Ph.D.

東京大学大学院 薬学系研究科にてケミカルバイオロジーを専攻し博士号（薬学）を取得。研究活動に並行してGlobal Healthのプロジェクトにも従事。幼少期をオランダで過ごした海外経験と技術バックグラウンドを活かし、米国のNPOにてザンビア等の開発途上国への医療テクノロジー導入も支援。大学院修了後、2013年にバイエル薬品に入社。オンコロジーや眼科領域事業でMR、マーケティングの経験を積んだ後、経営企画や全社プロジェクトのPMO等、幅広い業務をリードした。 同社を退職後、2019年1月Craif株式会社に参画。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2024年3月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がん検査「マイシグナル(R)︎」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/

■「 マイシグナル・スキャン」について

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。



詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/



「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。



※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。