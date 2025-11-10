株式会社フォーシーズHD、Web3.0×第一次産業プロジェクト始動記念　株主優待に関するお知らせ

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズHD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 寺田智美、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は、株主の皆様に日頃のご支援に感謝し、また、当社グループの事業及び商品へのご理解を一層深めていただくとともに、中長期的な株式保有を促進することを目的として、株主優待制度を実施してまいりました。

2025年10月28日付で「Web3.0技術を活用した第一次産業支援事業の開始について」にて公表しておりますとおり当社が注力事業としているWeb3.0を活用した第一次産業の活性化の支援を目的としたプロジェクトを開始いたしました。デジタル技術×共創（協働）×地域価値の再発見をテーマとした取り組みをスタートいたしました。

はずむライフスタイルを提供し人々を幸せにするという経営理念をもとに、お悩み解決型企業として、皆様の日々の暮らしを豊かにすることを根幹に置いています。この度当社は12月末時点を基準日として、従来の株主優待制度に追加して実施することといたしました。

当社は、今後もより多くの株主の皆様に末永くご支援いただけるよう、株主優待制度の見直しを適宜行いながら継続的に実施してまいります。

（１）対象となる株主様

2025年12月末日を基準日とし、基準日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式10単元（1,000株）以上を保有されている株主様が対象となります。

（２）記念株主優待品の内容

対象となる株主様に、お米10kgを贈呈いたします。

昨今の物価高騰、生活必需品であるお米の価格上昇を踏まえ、家計支援の一助となることを目的に、また、当社が「第一次産業」関連ビジネスに参入したことを踏まえ、追加優待商品をお米に選定いたしました。美と健康、第一次産業を支援する当社にとって、昨今の社会情勢及び当社の経営状況下においても株主の皆様の生活に少しでも貢献できればとの思いからの追加の株主優待となります。

（３）贈呈時期

本優待は、お申込み制となります。

対象となる株主様には、2026年２月上旬頃にご案内をお送りいたしますので内容をご確認のうえ、お申込みください。発送時期については、案内状にてご案内いたします。

（４）その他

本記念優待品につきましては、今回限りの実施となります。

今後も株主の皆様のご意見を取り入れさせていただき、様々な企画を立案してまいります。

【株式会社フォーシーズＨＤ 会社概要】

会社名：株式会社フォーシーズＨＤ

代表者：代表取締役社長 寺田 智美

本社所在地：福岡市中央区薬院１-１-１ 薬院ビジネスガーデン８F

東京オフィス：東京都港区虎ノ門４-１-10 青木ビル２F

設立：2003年12月

上場市場：東証スタンダード 証券コード 3726

事業内容：化粧品・美容雑貨・アロマ関連商品企画・製造販売業・Eコマース事業・店舗運営

・再生可能エネルギー事業・グループ会社の経営管理

URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/

＜取扱いブランド＞

FAVORINA、FINE VISUAL、ANYTHING WHITE https://www.favorina.com/

Cure http://cure-skin.jp/

AROMA BLOOM https://www.aromabloom.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社フォーシーズＨＤ

コーポレート推進部

メールアドレス：ir@4cs-holdings.co.jp

TEL：092-720-5460