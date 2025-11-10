2025年11月16日（日）ペッツファーストグループ「ふれあい譲渡会」開催のお知らせ　in ペットケア＆アダプションセンター日光

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社（本社:東京都目⿊区、社長︓正宗 伸麻）は、当グループが運営するペットケア施設「ペットケア＆アダプションセンター日光」にて、2025年11月16日（日）に「ふれあい」をテーマとした里親譲渡会を開催いたします。

■ペッツファーストグループの里親探し活動

ペッツファーストグループでは、経営理念「Pets always come first」に基づき、当社が関わるすべてのペットに最後まで責任を持つ取り組みを行っています。

販売前に疾患などを発症したペットについては、完治または継続的なケアで健康が維持できる状態まで治療を行い、病状をご理解いただける里親様にお引き渡ししています。また、やむを得ない理由で飼育継続が困難になったお客さまに代わり、里親探しの代行も実施しております。さらに、保健所や動物愛護センターから引き取った保護犬猫の譲渡活動を、CSR活動「Pets always come firstプロジェクト」の一環として2013年より継続しています。

これらのペットたちは、里親様が見つかるまで「ペットケア＆アダプションセンター日光」でケアスタッフが愛情を込めてお世話をしています。



そして、そのペットについて理解し、一生涯愛情を注いでくださるご家族との出会いをつなぐため、定期的な譲渡会も開催しています。

■11月16日（日）ふれあい譲渡会の開催について

今回の譲渡会でも、テーマを「ふれあい」とし、施設で暮らすペットたちとの交流を通じて、“ペットと暮らす喜びや温かさ”を感じていただくことを目的としています。

当日は、ケアスタッフや獣医師よりペット一頭一頭の性格や健康状態を直接ご説明いたします。

ネコちゃん専用のふれあい広場ワンちゃん専用のふれあい広場

また、前回ご好評をいただいた「おさんぽ広場」も開催いたします。

実際にペットとお散歩をしながら触れ合うことで、家族に迎えた際の暮らしをイメージしていただけます。「お散歩できるかな？」「人との相性は？」といった不安を解消するきっかけとなれば幸いです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64020/table/104_1_a380d2928347e1619283ddae6689711c.jpg?v=202511111227 ]

譲渡会参加予定ペットは、ペットケア＆アダプションセンター日光の公式Instagram(https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/)にてお知らせいたします。

※ペットの体調等によっては譲渡会への参加が出来ない可能性があります。

■ペットケア＆アダプションセンター日光 ケアスタッフコメントペットケア&アダプションセンター日光 八巻 悠里

当施設で家族を必要としている子たちの中には健康状態が良好ではない子もおりますが、病名だけ聞くと必要以上に重く捉えられ、なかなか家族が決まらないこともしばしば…飼育方法や投薬等に気をつけていただければ、他の子と何ら変わらず元気に過ごせる子も多くいるのです。

譲渡会では、それぞれの病気の症状や注意点など、獣医師やケアスタッフから直接説明させていただき、思ったよりも元気に過ごすことができるということを知っていただくチャンスだと思っています。

また中には、元気に見えても症状が重い子もおりますが、『だからこそ』家庭に迎えてあげたいと思ってくださるご家族をお待ちしております。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■ペットケア&アダプションセンター日光とは

ペッツファーストグループが運営するペットケア施設です。

どのような事情を抱えたペットでも幸せな生涯を送ってもらうために、有料での里親探しの代行と終生ケアサービスを行う日本初の複合的なペットケア専用施設として、栃木県日光市へ2007年に当社グループとして開業しました。約3万坪ある自然の中の広大な敷地と衛生的な設備の中でペットが暮らす環境を整え、施設内には獣医師が適切な治療を行える診察室なども完備しています。

【公式サイト】https://nikko.pfirst.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/

【公式Youtube】https://youtube.com/@pfirst_nikko?si=dXSFQpN7Xe3Gm5hq

【里親募集中のペット一覧】https://nikko.pfirst.jp/contents/adoption_available/

■過去の譲渡会の様子

2023年11月より過去9回のペットケア＆アダプションセンター日光での譲渡会の開催と4回の出張譲渡会を開催してまいりました。それにより、これまでに30頭以上のペットに新しいご家族との出会いの場を提供することができました。

過去の譲渡会の様子や、当グループのすべてのペットを幸せにするための考え方、取り組み等をニュースレター(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000064020.html)や里親探し活動レポート(https://www.pfirst.jp/news.html)にて配信しております。そちらもぜひご覧ください。

ペットケア＆アダプションセンター日光での譲渡会の様子出張譲渡会の様子

ペッツファーストは「Pets always come first」の理念のもと、すべてのペットに幸せな出会いを届けるための活動を続けていきます。

小さな“ふれあい”が、新しい家族とのご縁につながることを願い、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,218名（うち獣医師 69名 愛玩動物看護師 88名※業務委託含む）2025年9月末時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報室

電話番号 03-6910-4500／E-mail pr@pfirst.jp

担当者 西河・小野