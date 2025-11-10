賃料査定システムのスマサテ、「賃貸住宅フェア2025大阪」へ出展&セミナー登壇 | 11月26日（水）・27日（木）開催
賃料査定システムを提供するスマサテ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山岸 延好）が、2025年11月26日（水）・27日（木）開催される『賃貸住宅フェア2025大阪』に出展することをお知らせします。
▼開催概要
【イベント名】賃貸住宅フェア2025大阪
【開催日時】2025年11月26日（水）・27日（木） 10:00～17:00
【会場】インテックス大阪
【参加方法】事前登録制・無料
【公式サイト・参加申込】https://zenchin-fair.com/2025/osaka/
▼主な展示内容【不動産企業向けサービス】
賃料査定システム「スマサテ」
導入社数4,200社以上、管理戸数ランキングTOP10のうち8社に利用されている「スマサテ」は、数秒で高精度な査定ができる賃料査定システムです。賃料査定・事例集め・資料作成などの時間を大幅に削減します。
【公式サイト】https://sumasate.jp/
【不動産オーナー向けサービス】
賃料査定システム「スマサテ for Owners」
10,000名以上の不動産オーナーに利用されている賃料査定システム、「スマサテ for Owners」。物件取得時や家賃相場を調べるのに最適なツールです。
スマサテの管理会社探しコンシェルジュ
完全無料・全国対応。不動産オーナーの管理会社探しを専任コンシェルジュがお手伝いします。あなたの条件に合わせてぴったりの管理会社をご紹介します。
【公式サイト】
AI賃料査定システム「スマサテ for Owners」(https://owner.sumasate.jp/lp)
スマサテの管理会社探しコンシェルジュ(https://owner-matching.sumasate.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=chintaijuutakufairoosaka)
▼登壇セミナー概要
【セミナータイトル】
『大家1500人の相談を受けた担当が語る、選ばれる管理会社とは』
【日時】
11/27（木）12:40~13:20
【場所】
インテックス大阪 ビジネスセミナーA会場
【セミナー一覧・概要】
https://zenchin-fair.com/2025/osaka/seminer
＜登壇者紹介＞
スマサテ株式会社 取締役 事業責任者 高澤 郁理
新卒で大手不動産情報ポータルサイトの営業職を経験後、不動産管理会社向けシステム開発会社に転職。
運用サポート業務を経験後、2016年にスマサテ社(旧：ターミナル社)に転職。2018年6月に同社の取締役に就任し、現在は不動産会社向けのAI賃料査定システム「スマサテ」の事業責任者として従事。
スマサテ株式会社 オーナー事業責任者 土屋 壮史
大手IT企業で新規事業責任者を経て、現在はスマサテにてオーナー版査定事業責任者を務める。
大家の会での公演回数は累計100回以上、年間数百名のオーナーの管理相談に乗っている。また自身も2代目大家として奮闘中。
スマサテ株式会社について
スマサテは、賃貸住宅の賃料ビッグデータを活用した不動産業者向けAI賃料査定システム『スマサテ』を提供しています。2025年11月現在、全国4,200社以上に導入され、全国管理戸数ランキング上位10社のうち8社にご利用いただいています。賃料査定・事例検索・資料作成といった不動産関連業務の効率化を支援し、業界のDX推進に貢献しています。
2024年4月からは不動産オーナー向けの賃料査定サービス『スマサテ for Owners（https://owner.sumasate.jp/lp）』をリリースし、登録者数は1万名を突破しました。AIが自動で算出する賃料査定結果や事例物件の情報をオーナー様が確認することで、物件買付時の適正賃料を瞬時に確認や、入居者募集の際の賃料を決めるためにご活用頂いております。
▼不動産法人向け
AI賃料査定システム「スマサテ」
https://sumasate.jp/
▼個人不動産投資家向け
AI賃料査定システム「スマサテ for Owners」
https://owner.sumasate.jp/lp
スマサテの管理会社探しコンシェルジュ
https://owner-matching.sumasate.jp/
▼スマサテ株式会社概要
社名：スマサテ株式会社
代表取締役：山岸 延好
設立：2015年07月
事業内容：不動産向けAI賃料査定システムの提供
本社：東京都品川区上大崎3丁目3－1 自転車総合ビル 8階
URL：https://sumasate.jp/
▼本件に関するお問い合わせ先
スマサテ株式会社 広報担当
E-mail：support@sumasate.jp