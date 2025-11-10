賃料査定システムのスマサテ、「賃貸住宅フェア2025大阪」へ出展&セミナー登壇 | 11月26日（水）・27日（木）開催

スマサテ株式会社

賃料査定システムを提供するスマサテ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山岸 延好）が、2025年11月26日（水）・27日（木）開催される『賃貸住宅フェア2025大阪』に出展することをお知らせします。

▼開催概要

【イベント名】賃貸住宅フェア2025大阪

【開催日時】2025年11月26日（水）・27日（木） 10:00～17:00

【会場】インテックス大阪

【参加方法】事前登録制・無料

【公式サイト・参加申込】https://zenchin-fair.com/2025/osaka/

▼主な展示内容

【不動産企業向けサービス】賃料査定システム「スマサテ」

導入社数4,200社以上、管理戸数ランキングTOP10のうち8社に利用されている「スマサテ」は、数秒で高精度な査定ができる賃料査定システムです。賃料査定・事例集め・資料作成などの時間を大幅に削減します。

【公式サイト】https://sumasate.jp/

【不動産オーナー向けサービス】賃料査定システム「スマサテ for Owners」

10,000名以上の不動産オーナーに利用されている賃料査定システム、「スマサテ for Owners」。物件取得時や家賃相場を調べるのに最適なツールです。

スマサテの管理会社探しコンシェルジュ

完全無料・全国対応。不動産オーナーの管理会社探しを専任コンシェルジュがお手伝いします。あなたの条件に合わせてぴったりの管理会社をご紹介します。

【公式サイト】

AI賃料査定システム「スマサテ for Owners」(https://owner.sumasate.jp/lp)

スマサテの管理会社探しコンシェルジュ(https://owner-matching.sumasate.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=chintaijuutakufairoosaka)

▼登壇セミナー概要

【セミナータイトル】

『大家1500人の相談を受けた担当が語る、選ばれる管理会社とは』

【日時】

11/27（木）12:40~13:20

【場所】

インテックス大阪 ビジネスセミナーA会場

【セミナー一覧・概要】

https://zenchin-fair.com/2025/osaka/seminer

＜登壇者紹介＞

スマサテ株式会社 取締役 事業責任者 高澤 郁理

新卒で大手不動産情報ポータルサイトの営業職を経験後、不動産管理会社向けシステム開発会社に転職。

運用サポート業務を経験後、2016年にスマサテ社(旧：ターミナル社)に転職。2018年6月に同社の取締役に就任し、現在は不動産会社向けのAI賃料査定システム「スマサテ」の事業責任者として従事。

スマサテ株式会社 オーナー事業責任者 土屋 壮史

大手IT企業で新規事業責任者を経て、現在はスマサテにてオーナー版査定事業責任者を務める。

大家の会での公演回数は累計100回以上、年間数百名のオーナーの管理相談に乗っている。また自身も2代目大家として奮闘中。

スマサテ株式会社について

スマサテは、賃貸住宅の賃料ビッグデータを活用した不動産業者向けAI賃料査定システム『スマサテ』を提供しています。2025年11月現在、全国4,200社以上に導入され、全国管理戸数ランキング上位10社のうち8社にご利用いただいています。賃料査定・事例検索・資料作成といった不動産関連業務の効率化を支援し、業界のDX推進に貢献しています。

2024年4月からは不動産オーナー向けの賃料査定サービス『スマサテ for Owners（https://owner.sumasate.jp/lp）』をリリースし、登録者数は1万名を突破しました。AIが自動で算出する賃料査定結果や事例物件の情報をオーナー様が確認することで、物件買付時の適正賃料を瞬時に確認や、入居者募集の際の賃料を決めるためにご活用頂いております。

▼不動産法人向け

AI賃料査定システム「スマサテ」

https://sumasate.jp/

▼個人不動産投資家向け

AI賃料査定システム「スマサテ for Owners」

https://owner.sumasate.jp/lp

スマサテの管理会社探しコンシェルジュ

https://owner-matching.sumasate.jp/

▼スマサテ株式会社概要

社名：スマサテ株式会社

代表取締役：山岸 延好

設立：2015年07月

事業内容：不動産向けAI賃料査定システムの提供

本社：東京都品川区上大崎3丁目3－1 自転車総合ビル 8階

URL：https://sumasate.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

スマサテ株式会社 広報担当

E-mail：support@sumasate.jp