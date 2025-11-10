2025年11月11日（火）大阪府大阪市の京橋北口駅前に、コスパ抜群の海鮮系大衆居酒屋「大衆酒場 銀次」の２号店をオープン！2日間限定で“全品半額” のオープン記念セールを開催！

写真拡大 (全10枚)

株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年11月11日(火)に「大衆酒場 銀次」の２号店「大衆酒場 銀次 京橋北口駅前店」をオープンします。



リニューアルオープンを記念し2日間限定セール（※）を開催！



◆オープン記念セール


開催期間：2025年11月11日（火）～2025年11月12日（水）の2日間限定


実施内容：店内でご飲食の全品半額（※）



（※）ご留意事項


・セール2日間に限り、店内でご飲食された商品が半額セールの対象です。ただし、ランチメニュー、宴会コース、飲み放題プラン、テイクアウト、デリバリー商品は半額セール対象外です。


・半額セール期間は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。


・別途、チャージ料がかかります。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



皆様のご来店をお待ちしております。



「大衆酒場 銀次」について





「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などの居酒屋を運営する（株）モンテローザに新しいブランド「大衆酒場 銀次」が誕生しました！


「大衆酒場 銀次」は、『魚を楽しめる気軽な大衆居酒屋』です。


「目利きの銀次」で培った魚料理の強みを活かしつつ、もっと身近に、もっと通いやすい価格と雰囲気を実現しました。


刺身・焼魚・揚げ物・定番おつまみなど、迷わず選べるシンプルなメニューを揃え、“1人飲み”から仲間内の宴席まで幅広くご利用いただけます。


暖簾や提灯が灯る店内は、肩肘張らずに過ごせる大衆酒場らしい空間です。


お客様の日常に寄り添い、「今日は銀次で一杯」と立ち寄っていただけるお店を目指しています。






◆いち推しメニュー



銀次の刺盛り　2人前　998円（税込）

ご希望人数分のご提供が可能です。


1人前追加につき+500円（税込）






#ぶったま串　1本77円（税込）

串に刺した豚肉と玉ねぎをサクッと揚げ、卓上の醤油をかけて仕上げる、青のり香る銀次の推しメニューです。10本注文しても770円！1本からご注文いただけます。






#【メガ】極旨レモンサワー　777円（税込）

1リットルサイズのメガジョッキに丸ごとレモンが2個分入った


豪快レモンサワー！






銀次の刺身定食　1,500円（税込）

お刺身盛り合せ、ごはん、味噌汁、漬物、小鉢が付いたオトクな定食です。昼でも夜でも、１人飲みでも大満足！





日替わりイベントを開催！




■月曜日：生ビール（中ジョッキ）半額　


398円→199円（税込）



■火曜日：刺身5種半額


＜対象メニュー＞


カツオの塩たたき・まぐろ赤身・びんちょうまぐろ・トラウトサーモン・たこ



■水曜日：宴会コース　飲み放題1時間延長無料


　通常2時間の飲み放題がお値段そのまま3時間に変更！



■木曜日：特製もつ煮込み　2倍盛


　自慢の特製もつ煮込みをお値段そのまま2倍盛でご提供します。



■金曜日：ボトルキープ半額


　厳選した焼酎・泡盛のキープボトルを半額で提供します。



■土曜日：定食全品200円OFF


＜対象メニュー＞


銀次の刺身定食、さしから定食、さしさば定食、焼さば定食たっぷり大根おろし添え、からさば定食、アジから定食タルタル添え



■日曜日：サワー6種　半額　※デカジョッキも対象


＜対象メニュー＞


レモンサワー、グレープフルーツサワー、ラムネサワー、カルピスサワー、ウーロンハイ、生茶ハイ



大衆酒場 銀次 京橋北口駅前店　店舗情報



開店日時：2025年11月11日(火)　11：30～


営業時間：11：30～3：00


住　　所：大阪府大阪市都島区東野田町3-10-1 第2晃進ビル2階


電話番号：06-6357-0288


席　　数：155席



会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes