2025年11月11日（火）大阪府大阪市の京橋北口駅前に、コスパ抜群の海鮮系大衆居酒屋「大衆酒場 銀次」の２号店をオープン！2日間限定で“全品半額” のオープン記念セールを開催！

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年11月11日(火)に「大衆酒場 銀次」の２号店「大衆酒場 銀次 京橋北口駅前店」をオープンします。

リニューアルオープンを記念し2日間限定セール（※）を開催！

◆オープン記念セール

開催期間：2025年11月11日（火）～2025年11月12日（水）の2日間限定

実施内容：店内でご飲食の全品半額（※）

（※）ご留意事項

・セール2日間に限り、店内でご飲食された商品が半額セールの対象です。ただし、ランチメニュー、宴会コース、飲み放題プラン、テイクアウト、デリバリー商品は半額セール対象外です。

・半額セール期間は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・別途、チャージ料がかかります。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

皆様のご来店をお待ちしております。

「大衆酒場 銀次」について

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などの居酒屋を運営する（株）モンテローザに新しいブランド「大衆酒場 銀次」が誕生しました！

「大衆酒場 銀次」は、『魚を楽しめる気軽な大衆居酒屋』です。

「目利きの銀次」で培った魚料理の強みを活かしつつ、もっと身近に、もっと通いやすい価格と雰囲気を実現しました。

刺身・焼魚・揚げ物・定番おつまみなど、迷わず選べるシンプルなメニューを揃え、“1人飲み”から仲間内の宴席まで幅広くご利用いただけます。

暖簾や提灯が灯る店内は、肩肘張らずに過ごせる大衆酒場らしい空間です。

お客様の日常に寄り添い、「今日は銀次で一杯」と立ち寄っていただけるお店を目指しています。

◆いち推しメニュー

銀次の刺盛り 2人前 998円（税込）

ご希望人数分のご提供が可能です。

1人前追加につき+500円（税込）

#ぶったま串 1本77円（税込）

串に刺した豚肉と玉ねぎをサクッと揚げ、卓上の醤油をかけて仕上げる、青のり香る銀次の推しメニューです。10本注文しても770円！1本からご注文いただけます。

#【メガ】極旨レモンサワー 777円（税込）

1リットルサイズのメガジョッキに丸ごとレモンが2個分入った

豪快レモンサワー！

銀次の刺身定食 1,500円（税込）

お刺身盛り合せ、ごはん、味噌汁、漬物、小鉢が付いたオトクな定食です。昼でも夜でも、１人飲みでも大満足！

日替わりイベントを開催！

■月曜日：生ビール（中ジョッキ）半額

398円→199円（税込）

■火曜日：刺身5種半額

＜対象メニュー＞

カツオの塩たたき・まぐろ赤身・びんちょうまぐろ・トラウトサーモン・たこ

■水曜日：宴会コース 飲み放題1時間延長無料

通常2時間の飲み放題がお値段そのまま3時間に変更！

■木曜日：特製もつ煮込み 2倍盛

自慢の特製もつ煮込みをお値段そのまま2倍盛でご提供します。

■金曜日：ボトルキープ半額

厳選した焼酎・泡盛のキープボトルを半額で提供します。

■土曜日：定食全品200円OFF

＜対象メニュー＞

銀次の刺身定食、さしから定食、さしさば定食、焼さば定食たっぷり大根おろし添え、からさば定食、アジから定食タルタル添え

■日曜日：サワー6種 半額 ※デカジョッキも対象

＜対象メニュー＞

レモンサワー、グレープフルーツサワー、ラムネサワー、カルピスサワー、ウーロンハイ、生茶ハイ

大衆酒場 銀次 京橋北口駅前店 店舗情報

開店日時：2025年11月11日(火) 11：30～

営業時間：11：30～3：00

住 所：大阪府大阪市都島区東野田町3-10-1 第2晃進ビル2階

電話番号：06-6357-0288

席 数：155席

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes