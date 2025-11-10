こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
四国初出店！「茶寮 伊藤園 伊予鉄松山市駅店」を、11月21日（金）にグランドオープン
幅広いお客様にお楽しみいただける新しいスタイルを提案。松山市駅で、日本茶とコーヒー文化が交差する新しいひととき。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、株式会社伊予鉄グループ（本社：松山市、代表取締役社長：清水一郎）と連携し、“くつろぎの時間”をテーマに日本茶を通じて心と体を癒すひとときを提供する和カフェとして四国エリア初となる店舗「茶寮 伊藤園 伊予鉄松山市駅店」を、11月21日（金）にグランドオープンします。
「茶寮 伊藤園」は、抹茶やこだわりの煎茶など日本茶を中心に、ドリンクやスイーツを提供する和カフェとして、全国に１４店舗を展開しています。今回オープンする伊予鉄松山市駅店は、四国エリア初の出店で、「茶寮 伊藤園」として初めて“自家焙煎コーヒー”を導入する新しい試みを取り入れたコンセプトショップです。店内には焙煎機を設置し、香ばしい焙煎の香りに包まれながら、厳選豆を使用した本格コーヒーをお楽しみいただけます。
近年、「お茶しよう」という言葉は、抹茶や煎茶にとどまらず、コーヒーや紅茶を含む“くつろぎの時間”を意味するようになっています。「茶寮 伊藤園」は、“日本の茶文化を体験できる場所”としてお茶をさまざまなスタイルで楽しめる空間づくりを進めていますが、こうした喫茶文化の広がりを背景に、本店舗では伊藤園が誇る抹茶や日本各地の茶葉を使用したメニューに加え、コーヒー文化を融合させることで、松山の街に新しい和カフェ体験をご提供します。
なお本店舗は、グループ会社である株式会社伊藤園フードサービス（社長：唐沢進治 本社：東京都新宿区）が運営し、皆さまに笑顔と安らぎのひとときをお届けします。今後、本店舗を通じて、日本茶とコーヒーが出会うことで生まれる新たなくつろぎのかたちを、地域の皆さまにお届けいたします。
〈主な喫茶メニュー〉
抹茶や煎茶など日本茶を中心にしたこだわりのメニューに加え、店内焙煎の香ばしいコーヒーを楽しめる多彩なラインアップをご用意しました。
＜本店舗限定＞ 抹茶ホワイトモカ（HOT/COLD）
本店舗限定の「抹茶ホワイトモカ」は、伊藤園の濃厚な抹茶と店内で自家焙煎したコーヒー豆を使用し、ホワイトチョコの甘さが加わった贅沢な一杯です。滑らかなミルクとともに、和と洋が融合した新しい味わいをご堪能ください。
イートイン：７７０円 テイクアウト：７５６円（いずれも税込）
お茶本来の香りと味わいを大切にした、伊藤園自慢のラテ。抹茶ラテは抹茶本来の味わいを引き立てる無糖仕立て、ほうじ茶ラテは香ばしい香りを楽しめるように仕上げました。一杯一杯、丁寧にお作りしています。
イートイン：６４８円 テイクアウト：６４８円（いずれも税込）
抹茶＆ほうじ茶白玉あずきソフトクリーム
濃厚で深い味わいの抹茶と、芳醇な香りとコクが広がるほうじ茶。それぞれのお茶の味わいを愉しめるソフトクリームに、白玉やあずきをあわせた和風パフェ。抹茶とほうじ茶の味わいを同時に愉しめる贅沢なスイーツです。
イートイン：７７０円 テイクアウト：７５６円（いずれも税込）
〈オープン記念企画！お茶とお菓子の限定セットメニュー〉
愛媛県松山市内にも販売店を設けている愛媛県四国中央市新宮町の菓子店「霧の森菓子工房」の人気商品《霧の森大福》とのセットメニューを期間限定で展開します。ここだけの限定メニューを、この機会にぜひお愉しみください。
霧の森大福 お茶セット
おいしさの源「かぶせ抹茶」。農薬不使用で栽培された愛媛県新宮産のかぶせ抹茶は、香り豊かでお茶本来の風味を楽しめます。ほろ苦さとこし餡、生クリームの甘みが口いっぱいに広がる霧の森大福と伊藤園のお茶をセットにした、ここだけの限定メニュー。ぜひこの機会にお愉しみください。
販売期間：１１月２１日（金）～１１月３０日（日）
イートイン限定：７７０円～（税込）
〈店舗概要〉
店舗名：茶寮 伊藤園 伊予鉄松山市駅店
店舗所在地：伊予鉄松山市駅（〒790-0023愛媛県松山市湊町5丁目1-1）
オープン日時：2025年11月21日(金)
営業時間：8:00～20:00 （L.O.19:30）
店舗面積：89.26㎡（27坪）
席数：40席
定休日：なし
運営会社：株式会社伊藤園フードサービス
ご参考 伊藤園と伊予鉄グループのこれまでの協働施策について
伊藤園と伊予鉄グループは、地域の観光資源を守り育てる取組みとして、伊藤園の主力ブランド「お～いお茶」のロゴをあしらった観光列車「坊っちゃん列車」を2025年5月より運行を開始しました。筆文字調のロゴとレトロな坊っちゃん列車の魅力が融合した特別仕様で、観光客や地域の皆さまに新しい魅力を発信しています。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社伊藤園 広報部広報課 TEL：03‐5371‐7185 E-mail：itoenpr@itoen.co.jp
株式会社伊予鉄グループ 広報室 TEL：089‐948‐3290
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、株式会社伊予鉄グループ（本社：松山市、代表取締役社長：清水一郎）と連携し、“くつろぎの時間”をテーマに日本茶を通じて心と体を癒すひとときを提供する和カフェとして四国エリア初となる店舗「茶寮 伊藤園 伊予鉄松山市駅店」を、11月21日（金）にグランドオープンします。
「茶寮 伊藤園」は、抹茶やこだわりの煎茶など日本茶を中心に、ドリンクやスイーツを提供する和カフェとして、全国に１４店舗を展開しています。今回オープンする伊予鉄松山市駅店は、四国エリア初の出店で、「茶寮 伊藤園」として初めて“自家焙煎コーヒー”を導入する新しい試みを取り入れたコンセプトショップです。店内には焙煎機を設置し、香ばしい焙煎の香りに包まれながら、厳選豆を使用した本格コーヒーをお楽しみいただけます。
近年、「お茶しよう」という言葉は、抹茶や煎茶にとどまらず、コーヒーや紅茶を含む“くつろぎの時間”を意味するようになっています。「茶寮 伊藤園」は、“日本の茶文化を体験できる場所”としてお茶をさまざまなスタイルで楽しめる空間づくりを進めていますが、こうした喫茶文化の広がりを背景に、本店舗では伊藤園が誇る抹茶や日本各地の茶葉を使用したメニューに加え、コーヒー文化を融合させることで、松山の街に新しい和カフェ体験をご提供します。
なお本店舗は、グループ会社である株式会社伊藤園フードサービス（社長：唐沢進治 本社：東京都新宿区）が運営し、皆さまに笑顔と安らぎのひとときをお届けします。今後、本店舗を通じて、日本茶とコーヒーが出会うことで生まれる新たなくつろぎのかたちを、地域の皆さまにお届けいたします。
〈主な喫茶メニュー〉
抹茶や煎茶など日本茶を中心にしたこだわりのメニューに加え、店内焙煎の香ばしいコーヒーを楽しめる多彩なラインアップをご用意しました。
＜本店舗限定＞ 抹茶ホワイトモカ（HOT/COLD）
本店舗限定の「抹茶ホワイトモカ」は、伊藤園の濃厚な抹茶と店内で自家焙煎したコーヒー豆を使用し、ホワイトチョコの甘さが加わった贅沢な一杯です。滑らかなミルクとともに、和と洋が融合した新しい味わいをご堪能ください。
イートイン：７７０円 テイクアウト：７５６円（いずれも税込）
抹茶・ほうじ茶ラテ（HOT・COLD）
お茶本来の香りと味わいを大切にした、伊藤園自慢のラテ。抹茶ラテは抹茶本来の味わいを引き立てる無糖仕立て、ほうじ茶ラテは香ばしい香りを楽しめるように仕上げました。一杯一杯、丁寧にお作りしています。
イートイン：６４８円 テイクアウト：６４８円（いずれも税込）
抹茶＆ほうじ茶白玉あずきソフトクリーム
濃厚で深い味わいの抹茶と、芳醇な香りとコクが広がるほうじ茶。それぞれのお茶の味わいを愉しめるソフトクリームに、白玉やあずきをあわせた和風パフェ。抹茶とほうじ茶の味わいを同時に愉しめる贅沢なスイーツです。
イートイン：７７０円 テイクアウト：７５６円（いずれも税込）
〈オープン記念企画！お茶とお菓子の限定セットメニュー〉
愛媛県松山市内にも販売店を設けている愛媛県四国中央市新宮町の菓子店「霧の森菓子工房」の人気商品《霧の森大福》とのセットメニューを期間限定で展開します。ここだけの限定メニューを、この機会にぜひお愉しみください。
霧の森大福 お茶セット
おいしさの源「かぶせ抹茶」。農薬不使用で栽培された愛媛県新宮産のかぶせ抹茶は、香り豊かでお茶本来の風味を楽しめます。ほろ苦さとこし餡、生クリームの甘みが口いっぱいに広がる霧の森大福と伊藤園のお茶をセットにした、ここだけの限定メニュー。ぜひこの機会にお愉しみください。
販売期間：１１月２１日（金）～１１月３０日（日）
イートイン限定：７７０円～（税込）
〈店舗概要〉
店舗名：茶寮 伊藤園 伊予鉄松山市駅店
店舗所在地：伊予鉄松山市駅（〒790-0023愛媛県松山市湊町5丁目1-1）
オープン日時：2025年11月21日(金)
営業時間：8:00～20:00 （L.O.19:30）
店舗面積：89.26㎡（27坪）
席数：40席
定休日：なし
運営会社：株式会社伊藤園フードサービス
ご参考 伊藤園と伊予鉄グループのこれまでの協働施策について
伊藤園と伊予鉄グループは、地域の観光資源を守り育てる取組みとして、伊藤園の主力ブランド「お～いお茶」のロゴをあしらった観光列車「坊っちゃん列車」を2025年5月より運行を開始しました。筆文字調のロゴとレトロな坊っちゃん列車の魅力が融合した特別仕様で、観光客や地域の皆さまに新しい魅力を発信しています。
2025年5月より運行を開始した、
伊藤園の主力ブランド「お～いお茶」のラッピングを施した「坊っちゃん列車」
伊藤園の主力ブランド「お～いお茶」のラッピングを施した「坊っちゃん列車」
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社伊藤園 広報部広報課 TEL：03‐5371‐7185 E-mail：itoenpr@itoen.co.jp
株式会社伊予鉄グループ 広報室 TEL：089‐948‐3290