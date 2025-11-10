こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
共立女子大学、住商フーズ株式会社、株式会社西友の共同開発商品″食卓を彩る秋のご褒美惣菜″
共立女子大学食物栄養学科の学生が考案したお弁当やスイーツを、11月10日より西友関東約110店舗で販売開始
共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区 学長：佐藤 雄一、以下：共立女子大学）と、住商フーズ株式会社（代表取締役社長：岡本 誠地 本社：東京都千代田区、以下：住商フーズ）は、
2022年2月に連携協定を締結し、住商フーズの取扱商材である「種子島産粗糖※1」の認知度向上を目指した「種子島産粗糖プロジェクト」に取り組んでいます。
本プロジェクトは2025年度で4年目を迎え、今年度は、住商フーズの取引先企業である株式会社西友（代表取締役社長：楢木野 仁司 本社：東京都武蔵野市、以下：西友）がプロジェクトとして取り組む惣菜の共同開発に新たに参加し、「ラボ活 Kitchen」商品として以下の3商品を2025年11月10日（月）から11月30日（日）の期間、関東の西友約110店舗※2にて順次販売いたします。
※1 種子島産粗糖：鹿児島県種子島のサトウキビを原料とした、未精製の砂糖。精製された砂糖に比べ、ミネラル成分（カルシウム、カリウム、マグネシウムなど）が多く含まれ、コクと優しい甘みが特長。
※2 西友の一部関東での販売となります。販売店舗数は変更になる場合がございます。
■「ラボ活 Kitchen」商品概要
秋のほっこり鶏ごぼう唐揚げ弁当
秋を感じられるきのこやかぼちゃを使用。
鶏ごぼう唐揚げは、衣にごぼうを混ぜることでごぼうの風味と肉の旨みが合わさった美味しい味わいを楽しめます。
かぼちゃサラダには、ホワイトチョコをトッピングすることで、スイーツ感覚で味わえます。
炊き込みご飯には、「種子島産粗糖」を使用しています。
価格：税抜499円 税込538.92円
販売エリア：一部関東
いももちけんぴ
旬のさつまいもをベースに使用した「いももち」に、「種子島産粗糖」等を使用した甘い大学いものタレをたっぷりと絡めています。
さらに、「いももち」の上には砕いた「さつまいも芋けんぴ」をトッピングし、もちもち感とサクサク感が楽しめる一品です。
価格：税抜239円 税込258.12円
販売エリア：一部関東
焼き油淋鶏＆エビチリ玄米入りDON
「焼き油淋鶏」は鶏もも肉を使用し、あえて揚げずに焼くことで、食べ応えがありつつもヘルシーに仕上げました。焼き油淋鶏のタレには、「種子島粗糖」を使用しております。
エビチリには、長ネギをたっぷり入れたコクのあるチリソースで味付けしています。
中華風スープで炊き上げた玄米入りのご飯は、ボリューム控えめの130ｇです。副菜には、ほうれん草ナムルも添えています。
価格：税抜499円 税込538.92円
販売エリア：一部関東
■取り組み概要
本取り組みは、共立女子大学 家政学部食物栄養学科 近堂知子教授指導のもと、調理学研究室の4年生6名が「商品開発」をテーマとする卒業演習として参加したものです。学生は、これまでに学んだ調理学・栄養学・食品衛生学などの知識を活かし、種子島産粗糖をはじめとする住商フーズの商材を用いて、柔軟な発想による新たな商品の開発に挑戦しました。
（スケジュール）
2025年4月 キックオフ、顔合わせ、西友担当者より会社説明及び商品開発の考え方について学生にレクチャーを実施
住商フーズ担当者より種子島産粗糖をはじめとする住商フーズの取扱商材についてレクチャーを実施
2025年5月 西友の売り場を視察し、市場調査（客層、売れ筋商品、価格、陳列方法など）を実施