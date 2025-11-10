こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【中部大学】炎天下における野球で白色の靴・靴下・ストッキングが熱中症リスクを軽減─ 下肢着用品の色の組み合わせを変えた実験データで明瞭な違いが判明 ─
今回、中部大学大学院生命健康科学研究科の伊藤守弘教授、瀬口愛斗大学院生（博士後期課程2年、SPRING）らは、暑熱環境における下肢衣類の色（白と黒）の違いによる下肢温度変化を実験的に調査した。また、下肢に着用する三つの衣服、すなわち「靴」、「靴下」、「ストッキング」に焦点を当て、マネキンモデルを用いて、直射日光下で行われる野球試合中の下肢温度変化を、実際の測定データに基づき比較・検証した。
1. 研究成果のポイント
・野球選手における下肢着用品の色と温度変化を実験的に検証
・暑さ指数（WBGT） （注1）30以上の暑熱環境下で、下肢温度は下肢着用品の色によって大きく変化
・靴やストッキングのみの色変化では効果がなく、下肢全体の色選択が重要
・下肢着用品を白色にすることで、可視光線と赤外線を反射し、熱吸収を抑制
・黒色の下肢着用品は低温やけど（注2）の発症リスク温度（44 ℃以上）を超える
2. 発表概要
地球の平均気温の上昇が健康に与える影響は注目されており、世界的な問題となっている。その中でも特にアスリートは高温多湿の環境で競技することが多く、熱中症（注3）のリスクが高まることや、パフォーマンスに悪影響を及ぼすことが懸念されている。特に我が国の夏の風物詩である全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）は８月の特に暑い時期に開催されることや競技時間の長さなどから、選手への身体的負担が問題となっている。近年、衣服の色が体温の変化や熱ストレスに及ぼす影響が報告されてきているが、熱中症を防ぐための野球選手のユニフォームの色の違いに関する研究報告は乏しい。
今回、中部大学大学院生命健康科学研究科の伊藤守弘教授、瀬口愛斗大学院生（博士後期課程2年、SPRING）らは、暑熱環境における下肢衣類の色（白と黒）の違いによる下肢温度変化を実験的に調査した。また、下肢に着用する三つの衣服、すなわち「靴」、「靴下」、「ストッキング」に焦点を当て、マネキンモデルを用いて、直射日光下で行われる野球試合中の下肢温度変化を、実際の測定データに基づき比較・検証した。
その結果、マネキンの足底とすねの表面温度はすべての条件下で上昇した。土のグラウンドでは、すべて黒色の衣服（靴、靴下、ストッキング）を着用したマネキンの足底温度は 45 ℃を超え、すねの温度は 50℃を超えた。一方、すねの温度が最も高かった衣服の組み合わせは、白い靴と黒いストッキングを着用した時であった。
全て白色の衣服（靴、靴下、野球用ストッキング）を着用した時、全て黒色の衣服（靴、靴下、野球用ストッキング）を着用した時に比べて温度上昇が小さく、白色のストッキングは可視光線と赤外線の両方を強く反射していることも分かった。これは、白色の衣服が広範囲の光波長を反射し、熱の吸収を減らすことを示唆している。
本研究はマネキンを用いたものであり、必ずしもヒトで同様の変化が生じるとは言えないということなどの研究の限界はあるものの、暑熱環境での長時間のプレーは着用品の色次第で熱中症だけでなく、低温やけどの危険性まで生じることが示唆された。これは野球に限らずその他屋外競技にも応用が可能であると考えられる。
本研究は、熱中症および低温やけどをはじめとする熱ストレスによる健康問題の予防には、単に靴の色を黒から白に変えることではなく、靴、靴下、野球用ストッキングの色の組み合わせを考慮する必要があることを強く示唆している。単一の着用品ではなく、「靴・靴下・ストッキング」という下肢全体の色の組み合わせが温度上昇にどのような影響を与えるかということを実験的に比較した点が新しい。本研究結果は、ユニフォームや練習用具の選定など、熱中症や皮膚障害をはじめとした対策にも応用できる可能性を示している。特に、高校・大学・社会人野球などの屋外競技で、白色の下肢着用品を採用することが熱ストレス軽減と競技パフォーマンスの維持につながると考えられる。さらには一般の人々にも、熱ストレス関連健康問題の予防対策立案にも役立てられるのではないかと考えている。今回の研究成果は、スポーツ科学に関する国際的学術誌Sportsに掲載された。